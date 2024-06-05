Алькарас снова обыграл Циципаса на «Ролан Гаррос». У испанца уже 50 побед на мэйджорах

Во вторник, 4 июня, на Открытом чемпионате Франции в Париже начались четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Последним запуском на центральном корте имени Филиппа Шатрье поставили встречу девятой ракетки мира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и испанца Карлоса Алькараса, занимающего третье место в рейтинге ATP.

На старте соревнований финалист «Ролан Гаррос» 2021 года обыграл венгра Мартона Фучовича — 7:6, 6:1, 6:1. Затем грек в четырёх сетах прошёл немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:2, 6:7, 6:4. В третьем раунде Стефанос закрыл китайца Чжан Чжичжэня — 6:3, 6:3, 6:1. А в 1/8 финала Циципас одержал волевую победу над обидчиком Андрея Рублёва — Маттео Арнальди из Италии (3:6, 7:6, 6:2, 6:2). Победу над 35-й ракеткой мира 25-летний спортсмен прокомментировал так.

«Это был один из самых сумасшедших моих камбэков. Инициатива весь матч была у него, это очень раздражало, потому что я старался как мог, но у меня ничего не получалось. Только за счёт духа удалось совершить камбэк. Даже при 3:5 во втором сете чувствовал, что могу вернуться в игру, что у меня есть силы перевернуть этот матч. Брейк при 4:5 принёс самое большое удовольствие в теннисе за долгое время. Я чувствовал, что теперь есть шанс и что трибуны тоже за меня, и это было потрясающе», — сказал Циципас в интервью на корте.

Отметим, что парижский мэйджор является самым удачным для Стефаноса на данный момент. За всю карьеру теннисист одержал 26 побед в столице Франции. Для сравнения, на Australian Open грек с русскими корнями выиграл на два матча меньше. За последние четыре года Циципас трижды пробивался в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» (2021, 2023, 2024).

Алькарас мощно шёл по сетке, проиграв лишь один сет за четыре поединка. Это случилось в матче второго круга с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом — 6:3, 6:4, 2:6, 6:2. В остальных играх Карлос таких вольностей себе не позволял. Джеффри-Джон Вулф, Себастьян Корда и Феликс Оже-Альяссим не смогли забрать у испанца ни партии. Добавим, что двукратный победитель ТБШ уже третий год подряд выходит в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. Сейчас Карлосу всего 21 год!

У Алькараса было разгромное преимущество по личным встречам — 5-0 (3-0 на грунте). Испанец выигрывал у грека в третьем круге US Open — 2021 (6:3, 4:6, 7:6 (2), 0:6, 7:6 (5)), в четвёртом раунде Майами-2022 (7:5, 6:3), в четвертьфинале Барселоны в том же сезоне (6:4, 5:7, 6:2), в финале Барселоны-2023 (6:3, 6:4) и, что наиболее интересно, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023 — 6:2, 6:1, 7:6 (5).

В стартовом сете особой борьбы не получилось. Карлос с ходу взял чужую подачу, поведя со счётом 1:0. Добавим, что на брейк-пойнте спортсмен остро атаковал с форхенда и закончил этот розыгрыш прекрасным прострелом по линии навылет. Далее теннисисты удерживали вплоть до самой концовки партии. Но в девятом гейме Алькарас снова сделал брейк, а вместе с ним и забрал сет — 6:3 за 35 минут. Статистика: 8/6 у испанца по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 7/6 – у его противника. При этом игровое преимущество у Карлоса очень большое, несмотря на столь близкую статистику — практически все важные очки он выигрывает.

Карлос Алькарас Фото: Clive Mason/Getty Images

Во второй партии получилась интрига. Алькарас повёл с брейком — 3:0, но его оппонент в седьмом гейме отыгрался — 4:3. Далее Стефанос и вовсе сравнял цифры на табло — 4:4. Дело в итоге дошло до тай-брейка. На нём третья ракетка мира сыграл очень здорово, а вот Циципас сплоховал и допустил несколько неточностей (в том числе и на сетболе, выполнив укороченный с бэкхенда в сетку, как и в стартовой партии). Таким образом, Карлос оказался успешнее во втором сете со счётом 7:6 (3). Статистика: 13/9 у испанца, 11/16 – у грека по ударам навылет/невынужденным ошибкам. Примечательно, что на тай-брейке Циципас жаловался судье на вышке на долгие стоны противника после ударов. Орели Турт лишь приходилось выслушивать претензии со стороны Стефаноса.

Стефанос Циципас и Орели Турт Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьей партии игроки сначала держали подачи. Но продолжалось это лишь до середины сета. В важном седьмом гейме Циципас дрогнул, отдав свою подачу с 30:0. Самое обидное для двукратного финалиста ТБШ то, что на брейк-пойнте допустил двойную ошибку. Алькарасу лишь оставалось удержать преимущество, что он и сделал. 6:3, 7:6, 6:4 — именно с таким счётом Карлос одолел Стефаноса. Представитель Испании одержал свою 50-ю победу на мэйджорах. 4 июня этой отметки достиг также Янник Синнер, с которым Алькарасу и предстоит сразиться за выход в финал грунтового «Шлема». Напомним, именно итальянец с новой недели впервые в карьере возглавит мужской рейтинг.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».