Несостоявшийся лыжник-чемпион и юниор-неудачник. Янник Синнер — новая первая ракетка мира

4 июня 2024 года навсегда войдёт в историю итальянского тенниса. В этот день стало известно, что 22-летний Янник Синнер, вторая ракетка мира, по окончании «Ролан Гаррос» — 2024 впервые в карьере поднимется на вершину рейтинга ATP. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, выиграв два марафонских матча подряд, не нашёл в себе сил продолжать борьбу на турнире и снялся в преддверии полуфинала. И теперь Синнеру уже ничто не помешает стать первой ракеткой мира 10 июня, как бы ни закончился турнир. Достижение тем более примечательно, если учесть, что Янник стал первым итальянцем в истории, взобравшимся на вершину.

У многих может возникнуть вопрос: а почему это у него такие странные для итальянца имя и фамилия? Да и внешне он не похож на классического представителя Апеннинского полуострова, согласитесь. Но итальянцы бывают разные. Синнер родом из коммуны Сан-Кандидо, что в Южном Тироле, располагающемся на северо-востоке Италии. А там рукой подать до границы с Германией. Немцы даже называют эту коммуну иначе: Иннихен. И вот в этой местности, согласно переписи 2011 года, 85% жителей говорят в основном по-немецки и лишь чуть менее 15% — по-итальянски.

Хардкорные любители тенниса тут же вспомнят немца Мартина Зиннера, который взял пару титулов в 90-х годах. Его фамилия латиницей пишется точно так же, как и у нашего героя. Но Зиннер не имеет к Яннику никакого отношения. Родной язык Синнера — немецкий, однако он уже давно свободно говорит на итальянском и английском, хотя итальянский, по словам Янника, поначалу давался ему с трудом.

…Этот материал не был бы написан, если бы Синнер выбрал иной путь в спорте. В детстве теннис у него стоял на третьем месте в списке предпочтений — после горных лыж и футбола. Ну, тут всё понятно: если ты из Южного Тироля, то тебе сам бог велел заниматься горными лыжами. А футбол в Италии является едва ли не государственной религией.

Янник Синнер в детстве: горнолыжник и футболист Фото: Из личного архива Янника Синнера

Янник мог не стать топ-теннисистом ещё и потому, что у него неплохо получалось в горных лыжах. Он в детстве блистал на национальном уровне, выиграв несколько трофеев. Но в 13 лет выбор был сделан: теннис — и точка. Наш герой хотел соревноваться непосредственно с соперником и иметь больше возможностей для ошибки на протяжении всего матча. И хотел заниматься индивидуальным видом спорта, где он мог бы принимать все решения, чего у него не было бы в командных видах спорта. Вот почему лыжи и футбол отошли на задний план.

«В лыжном спорте надо спускаться с горы в течение 90 секунд. И если допустишь хоть одну ошибку, то всё будет кончено. В теннисе можно играть два часа, совершить множество ошибок — и всё равно выиграть матч», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP. Доходчиво и понятно, вполне в немецком духе.

Родители поддержали решение 13-летнего Янника сосредоточиться на теннисе, и он переехал в академию Риккардо Пьятти. Там он проживал у одного из своих тренеров. До этого Синнер играл в теннис не более двух раз в неделю и только с 2014 года стал тренироваться на каждодневной основе. Но по юниорам никаких хоть сколько-нибудь значимых успехов у него не было. Два мелких титула в 2017-м — вот, собственно, и всё. Он никогда не играл в основных сетках главных юниорских турниров, не говоря уже о турнирах «Большого шлема» в соответствующей возрастной категории. И никогда не поднимался выше 133-го места в юниорском рейтинге. Кто мог тогда предположить, что это будущий чемпион? Даже сам Янник не мог.

В 2018-м Синнер начал профессиональную карьеру. В сентябре, сразу после того как ему исполнилось 17 лет, он попал в квалификацию одного из «челленджеров», будучи 878-й ракеткой мира. Янник проиграл в первом же круге отбора, но остался в месте проведения турнира с тренером Андреа Вольпини, заместителем Пьятти, который устроил ему тренировку с Паоло Лоренци, бывшей 33-й ракеткой мира, который был на том «челленджере» третьим сеяным.

«На следующий день шёл дождь, и мы поиграли пару часов в клубе. Да, он проиграл в первом круге в квалификации, но сделал то упражнение лучше меня (что именно за упражнение, Паоло, к сожалению, не уточнил. — Прим. «Чемпионата»). Я подумал: если я третий сеяный, а он в своём возрасте играет лучше меня, то он, должно быть, особенный игрок», — цитирует Лоренци пресс-служба ATP.

В январе 2019 года Синнер вместо выступления на юниорском Australian Open поехал на турнир ITF в Тунисе. И проиграл там в первом круге. Месяц спустя он выиграл свой первый «челленджер», в Бергамо, а в апреле впервые одержал победу на уровне ATP. Дебют в квалификации ТБШ состоялся на Уимблдоне, и там Янник тоже проиграл. После этого он не остался в Европе, а уехал в США, где сыграл на трёх «челленджерах», чтобы отточить игру на харде. И впервые квалифицировался на мэйджор — на US Open.

Янник Синнер на US Open — 2019 Фото: Mike Stobe/Getty Images

Его соотечественники, тот же Лоренци и Андреас Сеппи, также выступавшие в Нью-Йорке, отмечали работу юного теннисиста на тренировках. Удары Синнера звучали не так, как у других игроков, и скорее напоминали стук молотка, бьющего по гвоздю, что особенно удивительно, если учесть худощавое телосложение Янника.

В октябре в Антверпене неуклонно прогрессирующий итальянец вышел в свой первый полуфинал ATP. На том же турнире он выступил в парном разряде с Лоренци. «Он играл в четвертьфинале в одиночном разряде и победил. Затем мы играли в парном разряде — и выиграли матч. На следующий день ему пришлось играть в одиночном разряде, то был его первый полуфинал на турнире ATP. Можно было подумать, что он пойдёт отдыхать. Но после этих двух матчей он снова вышел на корт, чтобы потренироваться, потому что хотел отточить несколько деталей. И тогда стало ясно, что он станет потрясающим чемпионом», — цитирует Паоло пресс-служба ATP.

Два месяца спустя Синнер получил уайлд-кард на малый Итоговый чемпионат ATP, который тогда проходил в Милане. И Янник выиграл турнир, несмотря на наличие таких оппонентов, как Алекс де Минор, Каспер Рууд, Фрэнсис Тиафо. Менее чем за год итальянец из теннисиста, проигрывающего в первом круге «челленджера», превратился в игрока, получающего награду лучшему новичку сезона.

Алекс де Минор и Янник Синнер с трофеями после финала Итогового турнира ATP — 2019 Фото: Julian Finney/Getty Images

С тех пор Синнер уже не оглядывался назад. В 2020 году он завоевал первый титул на уровне ATP и дебютировал в топ-40, годом позже забрал ещё три трофея, дошёл до финала «Мастерса» в Майами и ворвался в первую десятку… Настала пора делать новый шаг. Вклад Пьятти во взлёт Синнера неоспорим, но в феврале 2022 года Янник сменил тренера. Его наставником стал Симоне Ваньоцци, а летом к команде присоединился легендарный Даррен Кэхилл, который теперь может похвастаться тем, что подготовил четырёх первых ракеток мира. Помимо Синнера, это Андре Агасси, Ллейтон Хьюитт и Симона Халеп.

В сезоне-2022 Синнер стал стабильно выступать на ТБШ: три четвертьфинала из четырёх возможных. В четвертьфинале Уимблдона-2022 Янник в матче с Джоковичем вёл 2:0 по сетам, но обыграть тогда Новака ему было не по силам — даже с таким началом поединка. В четвертьфинале US Open итальянец проиграл Карлосу Алькарасу — пятисетовая битва закончилась почти в три часа утра по местному времени. Однако эти поражения лишь закалили его характер.

Хотя проявилось это не сразу. Даже выход в полуфинал Уимблдона-2023 не особо изменил восприятие Синнера в глазах широкой публики. Янник и Алькарас считались и считаются главными талантами поколения, однако в июле 2022 года Карлос уже был двукратным чемпионом ТБШ, а итальянец тогда мог лишь мечтать об этом.

Но количество рано или поздно не могло не перейти в качество. Даниил Медведев не даст соврать. История личных встреч Медведева и Синнера началась с 6-0 в пользу россиянина, а сейчас счёт 6-5. В том же году Янник выиграл свой первый «Мастерс» — в Торонто, вышел в финал Итогового турнира, теперь уже на взрослом уровне. И принёс Италии второй в истории Кубок Дэвиса — первый за 47 лет.

Выиграв Australian Open — 2024, Синнер окончательно вошёл в элиту. В финале он одержал сверхволевую победу над Медведевым: 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Пока это главный его титул. Но явно не последний на мэйджорах.

За карьеру Янник успел заработать $ 21,5 млн призовых. То есть примерно по миллиону в год, если считать от рождения. Среди его спонсоров есть такие известные во всём мире бренды, как Nike, Head, Rolex, Gucci, Alfa Romeo. А общее состояние итальянца оценивается в $ 15-16 млн. В личной жизни у Янника всё в полном ажуре: совсем недавно стало известно, что он встречается со спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей Анной Калинской.

За свой прогресс Синнер благодарен Пьятти и своему первому тренеру Эриберту Майру. И родителям, которые научили его самостоятельности и позволили покинуть дом в подростковом возрасте, чтобы осуществить свою мечту.