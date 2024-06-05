Собрали самые яркие образы с французских кортов в этом году. Как выглядят Соболенко, сёстры Андреевы и другие героини турнира.

Блестящее платье и наряд в цвет грунта. В чём выступают лучшие теннисистки на «РГ» – 2024

Позади осталась бóльшая часть «Ролан Гаррос» – 2024, а впереди затаились яркие и самые интригующие встречи решающих стадий турнира. И если о результатах всех игроков рассуждать пока преждевременно, то поговорить об их нарядах самое время! Собрали все образы, которые в этом году в Париже продемонстрировали лучшие теннисистки WTA-тура.

Ига Свёнтек

Ига Свёнтек Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка мира, действующая чемпионка «РГ» и повелительница «баранок» Ига Свёнтек в Париже уже дошла до полуфинала, отвоевав на пути сложную победу у Наоми Осаки (7:6, 1:6, 7:5) и легко переиграв всех остальных соперниц.

Одета в этом году полька в классического для неё кроя майку с эффектом градиента, юбку того же оттенка и белые кроссовки от швейцарского бренда. Получился оригинальный и не похожий на других образ с интересным цветовым решением.

Арина Соболенко

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая ракетка мира так же, как и лидер рейтинга WTA, продолжает свой поход в Париже, и в четвертьфинале она встретится с Миррой Андреевой. В прошлом году на французском мэйджоре Арина оступилась на стадии 1/2 финала.

За улучшение своего результата на этом турнире Соболенко борется в платье популярного американского бренда. Но если другие теннисистки, играющие в похожей форме, выступают в нарядах синего цвета, то белоруска мимикрирует под грунт и соревнуется в платье оранжевого оттенка. Получается ход в стиле Новака Джоковича.

Кори Гауфф

Кори Гауфф Фото: Clive Mason/Getty Images

Третья ракетка мира тоже продолжает своё выступление на «Ролан Гаррос». Коко вышла в третий полуфинал на «Больших шлемах» подряд и стала самой молодой теннисисткой с таким достижением после Марии Шараповой. Россиянка с Уимблдона-2006 по «Ролан Гаррос» – 2007 четыре раза сыграла на стадии 1/2 финала.

20-летняя спортсменка выступает в одежде другой американской компании – не той, что производит форму для Соболенко и многих других теннисисток. В Париже в этом году Гауфф играет в белой майке-поло и юбке с контрастными синими линиями.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Представительница Казахстана стала ещё одной теннисисткой из топ-5, пробившейся в четвертьфинал текущего «Ролан Гаррос». Немного тернистым путь в Париже оказывается для Елены за пределами корта, но на площадке всё спокойно: пока ни одного сета по ходу соревнований теннисистка не упустила.

Рыбакина играет в одежде от японского производителя. На французский мэйджор для 24-летней теннисистки подготовили комплект формы, близкий по цвету к рыжему грунтовому, но бледнее по оттенку, чем у Арины Соболенко. На корт Елена выходила как в одном платье, так и в кофте с длинным рукавом поверх него в особенно дождливые дни.

Елена Остапенко

Елена Остапенко Фото: Clive Mason/Getty Images

Представительница Латвии завершила своё выступление в Париже ещё на стадии второго круга. Однако даже за две игры Елена, как и всегда, успела запомниться своим броским нарядом.

Остапенко не первый год выступает в форме латвийского бренда, которому помогает в разработке дизайна комплектов своей одежды. На этот раз получилось платье-майка в двух цветах: кислотно-розовом и лазурном. Вышло ярко: так, как любит Елена.

Даниэль Коллинз

Даниэль Коллинз Фото: Robert Prange/Getty Images

Коллинз, входившая до начала турнира в число основных претенденток на победу, завершила свои выступления в Париже во втором круге. При этом Даниэль успела продемонстрировать наряд от уже третьего в этой подборке американского бренда. В комплект теннисистки входили короткая белая майка, синяя юбка и светлый лонгслив с длинным рукавом на случай непогоды.

Наоми Осака

Наоми Осака Фото: Ibrahim Ezzat/Getty Images

Яркий след после себя на этом «Ролан Гаррос» оставила экс первая ракетка мира Осака. Помимо того, что Наоми устроила битву с Игой Свёнтек, она также покорила теннисный мир своим уникальным нарядом.

Тот же американский производитель одежды, что одевает Арину Соболенко, предоставил для Осаки эксклюзивное платье. Шорты разной длины, эффект сияния основной ткани и асимметричный низ, как никого другого, выделили на французских кортах в этом году японскую спортсменку.

Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова Фото: Robert Prange/Getty Images

Россиянка не смогла подтвердить прошлогодний выход в четвертьфинал Парижа и завершила выступление во Франции уже на стадии второго круга. Зато Анастасия продемонстрировала комплект формы от, кажется, нового для себя производителя спортивной одежды. Бренд оказалось определить не так легко. Одета Павлюченкова в итоге была в белую майку с зелёным топом и короткой юбкой.

Мирра Андреева

Мирра Андреева Фото: Dan Istitene/Getty Images

Юная российская теннисистка остаётся в строю на этом «Ролан Гаррос». На кортах Парижа она выступает в комплекте от американского производителя, в нём на французском мэйджоре можно увидеть многих спортсменок.

Несмотря на это, синее платье с изящной спиной, в котором россиянка играет в одиночке, отлично смотрится на 17-летней Андреевой. И в среду, 5 июня, Мирра в этом наряде поборется за первый в карьере полуфинал ТБШ с Ариной Соболенко.

Эрика Андреева

Эрика Андреева Фото: Zuma\TASS

Эрика, старшая сестра Мирры, завершила выступления в первом же круге «РГ» после поражения от Соболенко. 19-летняя Андреева при этом представила элегантное платье цвета, близкого к оттенку бургунди, с поло-вырезом и контрастными полосатыми вставками.

Впереди на «Ролан Гаррос» — самое увлекательное. За всеми матчами из Парижа следите на «Чемпионате»!