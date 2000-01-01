Синнер станет 29-й первой ракеткой мира
Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена, и теперь в теннисе появится новая первая ракетка мира. Ей по окончании турнира станет Янник Синнер.
Особое достижение
Синнер — 29-й спортсмен, кому удастся забраться на вершину рейтинга! При этом Янник — первый, кто сделает такое среди итальянских теннисистов.
Лидеры по странам
Чаще всего на вершине рейтинга оказывались теннисисты из США (6 раз), Испании (4), Австралии, Швеции и России (все — по 3).
Топы из России
Среди россиян первой ракеткой мира были Евгений Кафельников (шесть недель), Марат Сафин (9) и Даниил Медведев (16).
Рекордсмен по неделям
Дольше всех в статусе лучшего теннисиста провёл Новак Джокович. Он был первой ракеткой мира 428 недель. На втором месте Роджер Федерер с 310 неделями, а на третьем — Пит Сампрас с 286 неделями.
Лучший по неделям подряд
При этом наибольшее количество недель на вершине рейтинга подряд провёл Федерер (237 недель). Следом идут Джимми Коннорс (160 недель) и Иван Лендл (157 недель).
Синнер станет 29-й первой ракеткой мира. Кто был до него?
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