На грунтовом «Шлеме» в среду завершаются четвертьфиналы. На корт выходят все сильнейшие теннисисты. Подробности – в трансляции.

Рыбакина рвётся в полуфинал «РГ»! Также сыграют Соболенко с Миррой и Зверев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В среду, 5 июня, завершаются четвертьфиналы. Должно быть сыграно три матча в одиночке: два — у женщин в нижней половине сетки и один — у мужчин в верхней половине: Ясмине Паолини (12-й номер посева) – Елена Рыбакина (4), Мирра Андреева – Арина Соболенко (2) и Александр Зверев (4) – Алекс де Минор (11). А четвёртый поединок – Новак Джокович (1) – Каспер Рууд (7) — не состоится из-за травмы серба. Также сыграют в парном женском разряде и несколько россиянок во главе с дуэтом Мирра Андреева / Вера Звонарёва. Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

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