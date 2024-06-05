Рыбакина рвётся в полуфинал «РГ»! Также сыграют Соболенко с Миррой и Зверев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В среду, 5 июня, завершаются четвертьфиналы. Должно быть сыграно три матча в одиночке: два — у женщин в нижней половине сетки и один — у мужчин в верхней половине: Ясмине Паолини (12-й номер посева) – Елена Рыбакина (4), Мирра Андреева – Арина Соболенко (2) и Александр Зверев (4) – Алекс де Минор (11). А четвёртый поединок – Новак Джокович (1) – Каспер Рууд (7) — не состоится из-за травмы серба. Также сыграют в парном женском разряде и несколько россиянок во главе с дуэтом Мирра Андреева / Вера Звонарёва. Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.
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Синнер — новый лидер
После снятия Новака Джоковича стало ясно, что в сетке не осталось ни одного теннисиста, ранее побеждавшего в Париже. Новый чемпион определится в воскресенье, а вот с 1-й ракеткой мира уже ясно всё сейчас. 29-м по счёту лидером мужского рейтинга в истории в ближайший понедельник станет итальянец Янник Синнер.
Но главной сенсацией вторника стало досрочное снятие с турнира из-за травмы первой ракетки мира и действующего чемпиона «Ролан Гаррос» Новака Джоковича.
Вчерашний день принёс много важных результатов. Все подробности — в нашем вторничном лайве.
Расписание среды
Вот как выглядит расписание сегодняшнего дня, в котором завершатся четвертьфиналы.
- 5 июня 2024
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14:30
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13:20
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12:52
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12:28
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12:18
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12:00
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11:55
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11:45
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10:16
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09:54
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09:45
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- 4 июня 2024
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23:37