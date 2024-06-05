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Рыбакина, Соболенко, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, расписание, сетки, где смотреть, расклады

Рыбакина рвётся в полуфинал «РГ»! Также сыграют Соболенко с Миррой и Зверев. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2024. LIVE!
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На грунтовом «Шлеме» в среду завершаются четвертьфиналы. На корт выходят все сильнейшие теннисисты. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В среду, 5 июня, завершаются четвертьфиналы. Должно быть сыграно три матча в одиночке: два — у женщин в нижней половине сетки и один — у мужчин в верхней половине: Ясмине Паолини (12-й номер посева) – Елена Рыбакина (4), Мирра Андреева – Арина Соболенко (2) и Александр Зверев (4) – Алекс де Минор (11). А четвёртый поединок – Новак Джокович (1) – Каспер Рууд (7) — не состоится из-за травмы серба. Также сыграют в парном женском разряде и несколько россиянок во главе с дуэтом Мирра Андреева / Вера Звонарёва. Следите за всеми событиями в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 12:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 		4 5
5 		6 5
         
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 16:45 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Наварро Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 15:20 МСК
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 16:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:20 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
М. Андреева В. Звонарёва
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 21:15 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

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Синнер — новый лидер Расписание среды
Live Даниил Сальников

Синнер — новый лидер

После снятия Новака Джоковича стало ясно, что в сетке не осталось ни одного теннисиста, ранее побеждавшего в Париже. Новый чемпион определится в воскресенье, а вот с 1-й ракеткой мира уже ясно всё сейчас. 29-м по счёту лидером мужского рейтинга в истории в ближайший понедельник станет итальянец Янник Синнер.

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Но главной сенсацией вторника стало досрочное снятие с турнира из-за травмы первой ракетки мира и действующего чемпиона «Ролан Гаррос» Новака Джоковича.

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Расписание среды

Вот как выглядит расписание сегодняшнего дня, в котором завершатся четвертьфиналы.

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