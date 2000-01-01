Лишь на 4 ТБШ за последние 20 лет в полуфинале не было представителей «Большой тройки»

US Open — 2022

Федерер решил пропустить турнир, а Джокович не попал в США из-за санкций для невакцинированных спортсменов. Единственным, кто играл на US Open — 2022 из «Большой тройки», был Надаль, но он вылетел уже в четвёртом круге, проиграв Фрэнсису Тиафо (2:3).