«РГ»-2024 стал особым из-за снятия Джоковича
Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена. В итоге текущий турнир станет лишь четвёртым за 20 лет среди ТБШ, где в полуфинале не оказалось ни одного представителя «Большой тройки»!
«Ролан Гаррос» — 2004
Единственным участником из «Большой тройки» на том турнире был Роджер Федерер. Он вылетел в третьем круге, проиграв Густаво Куэртену (0:3).
US Open — 2020
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер не принимали участия в турнире, а Новак Джокович был снят с соревнований в четвёртом круге за неспортивное поведение. В неигровом моменте серб попал мячом в линейного арбитра.
US Open — 2022
Федерер решил пропустить турнир, а Джокович не попал в США из-за санкций для невакцинированных спортсменов. Единственным, кто играл на US Open — 2022 из «Большой тройки», был Надаль, но он вылетел уже в четвёртом круге, проиграв Фрэнсису Тиафо (2:3).
«Ролан Гаррос» — 2024
Надаль вылетел с турнира в первом круге, проиграв Александру Звереву (0:3), а Джокович снялся после матча четвёртого круга из-за травмы.
Лишь на 4 ТБШ за последние 20 лет в полуфинале не было представителей «Большой тройки»
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