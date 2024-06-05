Вот это сенсация! Рыбакина провалилась в матче с цепкой итальянкой на «Ролан Гаррос»

Если прошлый «Ролан Гаррос» 24-летней москвичке (17 июня исполнится 25 лет) Елена Рыбакиной не удался по причине болезни и недомогания, то на нынешнем грунтовом мэйджоре выступающая за Казахстан теннисистка выглядит очень солидно. Высокорослая спортсменка добралась до четвертьфинала без единой потери сета, уверенно расправившись со своими соперницами, включая опытную украинку Элину Свитолину. Ясмин Паолини – соперница Лены по сегодняшнему матчу – проиграла по сету Андрееску и Аванесян, но тоже выглядела достаточно уверенно.

«Конечно, цель всегда – победа, но сейчас я фокусируюсь на каждом следующем матче. Только что увидела, что Ясмин выиграла, так что готовлюсь к этому матчу. Думаю, сейчас я очень хорошо играю. Я уже говорила, что у меня были проблемы со сном, некоторые проблемы по здоровью. Мне кажется, в последние недели я потеряла немного в физике, в весе. Но я уверена в себе и чувствую себя великолепно. Рада, что удаётся закрыть матчи в двух сетах», – рассказывала Елена.

На самом деле, чемпионка Уимблдона-2022 давно созрела для второго «Шлема», но зачастую ей не хватает совсем чуть-чуть. То подведёт здоровье, то не получится дожать своих главных соперниц – Игу Свёнтек и Арину Соболенко. Но прогресс у Рыбакиной, обладающей лучшей подачей в женском туре и отличными физическими данными, виден невооружённым глазом, поэтому второй титул, не сомневаемся, не за горами.

Счёт личных встреч до отчётного противостояния между Еленой и Ясмин был 2-1 в пользу Рыбакиной (2-0 на грунте). Елена выигрывала со счётом 7:6 (4), 6:1 в Риме-2023 и 6:3, 5:7, 6:3 в Штутгарте-2024. Паолини победила со счётом 4:6, 5:2, отказ в Цинциннати-2023. Ещё они должны были сыграть в Дубае-2024, но там Рыбакина не вышла на корт, снявшись до начала поединка.

Кстати, Елена Рыбакина проводит 70-ю неделю подряд в топ-10. Очень солидный и достойный показатель. Особенно с учётом всех её вынужденных снятий.

Рыбакина начала сет с проигрыша своей подачи. Вообще, старт для Елены получился провальным. Такое ощущение, что казахстанка находилась не в своей тарелке и не понимала, что происходит.

В свою очередь, очень классный первый сет получился у итальянки, проводящей прорывной сезон. Ясмин играла почти безошибочно, а у Рыбакиной мяч совсем не сидел на ракетке, очень много ошибок, особенно слева. Чуть ли не в каждом гейме на подаче Елены счёт был 15:40, пару раз за счёт подачи удавалось спасаться, но несколько брейков Паолини сделала. Сама она играла традиционно быстро, успевала ко всем мячам и при возможности сама переходила в атаку.

ЕЛЕНА РЫБАКИНА Фото: Robert Prange/Getty Images

Во второй партии игра Паолини уже не получилась такой чистой. Пошли ошибки, при этом совершенно необязательные. Возможно, итальянка слишком рано задумалась о победе. Во всяком случае, она в самой концовке отдала два гейма, ведя в одном 40:15, а в другом – 30:0. Рыбакина по-прежнему допускала много неточностей, но всё-таки ей удалось сократить количество брака во второй партии и взять самые важные очки. Всё-таки Елена – четвёртая ракетка мира и опытная теннисистка.

Третий сет получился как на качелях: соперницы поочерёдно начали делать брейки. При этом Паолини хорошо держала мяч, выполняла довольно неудобные для соперницы полусвечки, и Рыбакиной такие мячи были неприятны. Важно, что Ясмин сама находила неплохие моменты для перехода в атаку, у неё было довольно много виннеров слева и справа. Лена вообще не доходила ногами до некоторых мячей, в итоге откровенно провалив встречу.

Ясмин Паолини сотворила сенсацию и впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» (и турнира «Большого шлема» в целом), где сыграет с победительницей матча между Миррой Андреевой и Ариной Соболенко. Лёгкой прогулки ни у кого не будет!