Юная Мирра сотворила чудо! Андреева пробилась в полуфинал «РГ», обыграв саму Соболенко

Мирра Андреева продолжает ставить новые рекорды и биться на кортах «Ролан Гаррос». В среду, 5 июня, россиянка в четвертьфинале французского ТБШ поборолась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Тем, что Мирра в 17 лет и 27 дней добралась до четвертьфинала в Париже, она обеспечила себе звание второй самой юной теннисистки на этой стадии французского мэйджора в XXI веке. Первой самой молодой спортсменкой является Сесил Каратанчева, выступившая в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в возрасте 15 лет и 288 дней.

Однако юный возраст не останавливает Мирру. В борьбе за полуфинал «РГ» она сразилась с двукратной чемпионкой «Больших шлемов» Ариной Соболенко. Для девушек эта встреча стала третьей: ранее в этом противостоянии лидировала белорусская спортсменка со счётом 2-0.

Перед новой встречей с Соболенко Мирра поделилась ожиданиями от этого четвертьфинала.

«Я знаю её игру, знаю, чего ожидать. Она немного поменяла игру, не всегда только бьёт, теперь она ещё и укорачивает. Но и она знает, как я играю. Будет интересно. Хочу выиграть больше геймов, чем было в прошлый раз. Хочу взять реванш и выиграть», — сказала Андреева-младшая в разговоре с «Чемпионатом».

Началась сегодняшняя встреча не самым привычным образом – с пары двойных ошибок Соболенко. Только сразу подпускать соперницу к брейк-пойнтам белоруска не стала и забрала стартовый гейм, а Мирра следом упустила свою подачу. В результате дважды теннисистки обменялись брейками и пришли к равному счёту 3:3.

Слишком много в начале первого сета ошибалась Арина: мешали ей и невынужденные, и двойные на подаче. Первая и вовсе у белоруски не шла. Мирру тоже тревожили неточности во многих аспектах игры, но в тех розыгрышах, когда Соболенко не диктовала игру, Андреева перехватывала преимущество и напрягала свою опытную соперницу.

Арина Соболенко плохо себя чувствует во время матча с Андреевой Фото: Dan Istitene/Getty Images

Обеих теннисисток штормило, но вторую ракетку мира что-то волновало больше. Указывала Соболенко на боли в районе живота, и после очередной проигранной подачи в седьмом гейме она вызвала физио. Не сразу действовали таблетки, которые приняла белоруска, и у Андреевой был шанс при счёте 5:4 подать на сет. Но Мирра поторопилась, наошибалась и такой возможностью не воспользовалась.

Судьба этой непростой партии в итоге решилась на тай-брейке, который Соболенко забрала со счётом 7:5. Не сильно повысился к этому моменту уровень игры белоруски – скорее, заметно больше стала ошибаться россиянка. Подача у Мирры совсем не шла (всего 38% попадания первой), а в розыгрышах на приёме не всегда удавалось ей перехватывать преимущество. Хотя в первом сете Андреева действовала хорошо с точки зрения тактики: гоняла по углам Арину, вытаскивала её к сетке или же при первой возможности острыми неберущимися ударами завершала игру.

Вторая партия началась с обмена брейками. Сложно было Соболенко бегать к сетке, сгибалась она после каждого спринта вперёд, и Мирра этим пользовалась для завершения розыгрышей в свою пользу. В целом выглядела при этом россиянка скованно: в шестом гейме она забрала подачу соперницы под ноль, но уже следующую свою мини-партию начала с двойной ошибки и отдала её в итоге Арине.

Продолжала Соболенко мучиться от болей во втором сете. Вновь она вызвала врачей, они повторно дали ей таблетки, но состояние теннисистки всё никак не приходило в норму. Ближе к концовке партии Арина подошла к своему боксу с вопросом, что ей делать дальше. Андреева при этом не могла справиться с нервами, но всё же сумела перебороть саму себя и забрать второй сет со счётом 6:4. Белоруска тем самым прервала свою серию из 23 выигранных партий на турнирах «Большого шлема».

Мирра Андреева в сегодняшнем матче с Ариной Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая подача в решающей партии так и не посетила Андрееву, зато Мирра второй стабильно попадала и отражала многие атаки от Соболенко. Арина включала периодически привычный для неё, мощный теннис, но юная россиянка находила на них ответ.

По сценарию прошлых двух сетов, теннисистки вновь обменялись брейками. При счёте 4:5 вышла подавать Соболенко, но совсем не осталось у неё сил на окончание этой встречи. Со второго матчбола Мирра завершила этот во всех смыслах непростой матч со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Для Мирры этот полуфинал станет первым на «Больших шлемах» в её карьере. В рейтинге WTA россиянка ворвётся в первую тридцатку и займёт 22-ю строчку, а Соболенко, напротив, утратит звание второй ракетки мира, уступив его американке Коко Гауфф. Андреева также станет самой молодой полуфиналисткой ТБШ после Мартины Хингис (16 лет) в 1997 году.

За финал «Ролан Гаррос» – 2024 Мирра поборется с итальянкой, 15-й ракеткой мира Ясмине Паолини. За этим и другими матчами из Парижа не забывайте следить на «Чемпионате»!