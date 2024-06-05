Мирра — кремень! Юная россиянка проявила характер, не дав Соболенко себя развалить

Чемпионка Australian Open весь матч была не в своей тарелке, но 17-летняя Андреева смогла этим воспользоваться.

17-летняя Мирра Андреева одержала главную победу в своей жизни, сумев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» выбить из борьбы вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко – 5:7, 6:4, 6:4. Благодаря этому успеху Мирра впервые в карьере прорвалась в полуфинал турнира «Большого шлема» и установила целый ряд крутых достижений. Эта победа стала грандиозной сенсацией, ведь Соболенко была очевидным фаворитом встречи.

26-летняя белоруска начала сезон с победы на Открытом чемпионате Австралии, показав в Мельбурне выдающийся уровень тенниса. Там она одержала семь побед подряд, не проиграв за весь турнир ни одного сета. В схожей форме Соболенко пребывала и в Париже, начав выступление в столице Франции с четырёх побед в двух сетах. Таким образом, перед началом матча с Андреевой в её активе была феноменальная серия из 22 выигранных сетов на ТБШ.

Но уже с середины первого сета было видно, что это не день Соболенко. Белоруска пребывала в откровенно разобранном состоянии и всем своим видом показывала, что ей физически плохо. Арина несколько раз в матче вызывала на корт врача, но при этом так и не взяла полноценный медицинский тайм-аут. Ей просто давали таблетки, которые она запивала, после чего продолжала участие в матче.

Арина Соболенко Фото: Dan Istitene/Getty Images

Несмотря на очевидно плохое состояние, первый сет титулованная белоруска вытащила на тай-брейке. Помог громадный опыт больших матчей, которого, в свою очередь, так недоставало Мирре. Несколько раз юная россиянка приняла неверные тактические решения, не сумев в тот момент воспользоваться проблемами соперницы.

Но чем дальше продолжался матч, тем всё чаще и чаще Мирра находила нужные тактические варианты, которые раз за разом ставили Соболенко в тупик. Арина допускала огромное количество ошибок в движении, далеко не всегда бежала за укороченными и вообще делала заметную ставку на как можно более быстрое завершение розыгрышей. Мирре же было жизненно важно затянуть матч в затяжной марафон и не допустить быстрого поражения.

В начале второго сета Андреева потеряла свою подачу, но проявила характер и моментально сделала обратный брейк. Через несколько геймов она вырвалась вперёд 4:2, тут же ещё раз потеряла подачу, но снова не сломалась, а продолжила упорное сражение. В 10-м гейме Мирра на заказ брейканула белоруску и забрала сет.

Арина продолжала откровенно страдать на корте, и в сложившейся ситуации россиянке необходимо было не смотреть на её оппонентку, а продолжать думать исключительно о своей игре. Мы видели так много случаев, в том числе и в мужском теннисе, когда тот же великий чемпион Новак Джокович демонстрировал, как ему плохо, а потом преображался словно птица-феникс и героически добывал победу в пяти сетах. Тейлор Фритц наверняка готов подписаться под этими словами. Да и у Франсиско Серундоло наверняка сейчас есть очень большие вопросы, каким образом он умудрился проиграть Новаку матч четвёртого круга в Париже, с учётом того, с какой травмой завершал поединок серб.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вот и Соболенко в третьем сете заиграла явно лучше, нежели во второй партии. Арина заметно повысила уровень своей игры, хотя он и был всё ещё крайне далёк от её лучших образцов, и вот тут Мирре снова нужно было выстоять и удержаться в игре. В середине партии она упустила подачу и стала проигрывать 2:3. Казалось, что вот сейчас Арина на громадном чемпионском опыте может затащить концовку, но Мирра вцепилась в соперницу и не дала ей развить успех.

Моментальный обратный брейк, а затем повторение сценария второго сета с ещё одним брейком на заказ в 10-м гейме. Да, Соболенко было плохо, она испытывала явные проблемы с желудком, но это вообще никак не отменяет геройств Мирры, которая смогла сохранить фокус на своей игре и не стала ждать снятия своей соперницы или того момента, когда та сама отдаст игру.

«Было видно, что Арину Соболенко сегодня что-то очень сильно беспокоит и ей очень тяжело на корте. Но это нисколько не умаляет успеха Мирры Андреевой, которая сдержала натиск в начале игры и справилась с давлением, когда стало понятно, что победа близка», — оценил победу Мирры вице-президент ФТР Алексей Селиваненко.

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«Я просто вижу игру и играю как хочу. У меня даже нет плана (смеётся). Когда вижу открытое место на корте, стараюсь сыграть туда. Или, если мне кажется, что она туда побежит, я стараюсь послать мяч ей за спину. У нас с тренером был план на сегодня, но я ничего не помню! Старалась играть как чувствую.

Кончита Мартинес мне нужна. Она очень меня поддерживает. Иногда я всё-таки что-то могу запомнить. То, что она со мной, даёт мне потрясающее преимущество. Очень рада, что она по-прежнему со мной работает», — прокомментировала победу счастливая Андреева.

В завтрашнем полуфинале 17-летняя Мирра сразится с ещё одной героиней среды – итальянкой Ясмин Паолини, которая сегодня также сенсационно сломила сопротивление представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Примечательно, что Ясмин вместе с соотечественницей Сарой Эррани пробилась в полуфинал ещё и в парном разряде.

Таким образом, в четверг Ясмин и Мирра могли аж дважды сыграть друг против друга, ведь сама россиянка также в Париже выступала в парном разряде и сегодня ей предстояло провести ещё один четвертьфинал, но после победы над Соболенко Мирра и Вера Звонарёва отказались от выхода на корт. Абсолютно логичное и правильное решение.