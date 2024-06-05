Я видел игру Мирры вживую и понял, почему она крутая

Мирра Андреева – в полуфинале «Ролан Гаррос»! Она вышла туда, победив Арину Соболенко, у которой до этого за три прошлых матча взяла всего 14 геймов. И пусть Арина плохо себя чувствовала, но это вообще не умаляет того, как сыграла Мирра.

Так получилось, что я видел путь Мирры на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала вживую. Пока Арина Соболенко и другие лидеры рейтинга комфортно играли под крышей, Андрееву ставили на открытые корты, и она мучилась из-за парижского дождя, который лил всю первую неделю турнира. Не сосчитать, сколько раз матчи россиянки откладывались, ставились на паузу и переносились с корта на корт.

И знаете — ей совсем всё равно! Если её матч переносят, она просто идёт играть с командой в UNO, где она, по собственному признанию, со всеми ссорится. А когда против неё в матче с француженкой Варварой Грачёвой болеет весь корт, она представляет, что вместо «Варвара! Варвара!» стадион скандирует «Мирра! Мирра!».

Мне удалось несколько раз пообщаться с Андреевой лично на этом турнире, и она поразила меня своей непринуждённостью. Она офигительно отвечает на вопросы и легко подбирает слова на английском в общении с иностранными журналистами, а когда дело доходит до общения с нами, российскими репортёрами, разговаривает так, будто уже прочитала все книги Пушкина и Толстого. А ещё она невероятно уверена в себе: «Я знаю, что ждать от Соболенко. Я хочу реванша», — сказала Мирра мне после выхода в четвертьфинал. И с этой уверенностью в себе сочетается умилительное детское смущение, когда ты напоминаешь ей, что именно она «спалила» Анну Калинскую с Янником Синнером на прогулке, о чём тут же посплетничала с сестрой Эрикой.

И весь вот этот микс даёт невероятный результат. Да, Мирру всё ещё временами зажимает на своей подаче и на отрезках под давлением, но благодаря вере в себя и детскому азарту она всё равно дожимает и побеждает. Как было в матче с Викторией Азаренко, который закончился в час ночи по парижскому времени, и как случилось сегодня — в четвертьфинале «Большого шлема».

Звезда родилась! Теперь это можно заявить, не боясь сглазить.