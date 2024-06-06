Итальянка с польско-ганскими корнями. Кто соперница Мирры в полуфинале «РГ»

В этом году полуфинальные пары на «Ролан Гаррос» у женщин сложились весьма интересным образом. Если в верхней половине сетки более чем предсказуемо сойдутся Ига Свёнтек и Кори Гауфф, то внизу к очной встрече готовятся Ясмин Паолини и Мирра Андреева. Итальянка и россиянка преподнесли сенсации в четвертьфиналах, обыграв Елену Рыбакину и Арину Соболенко соответственно. 28-летняя Паолини до последнего времени вообще не особо была на слуху. И потому самое время познакомиться с ней поближе.

Один из наиболее примечательных фактов — рост Ясмин всего 163 см. Это один из самых низких показателей в профессиональном туре. Интересно, что в число теннисисток, чей рост значительно ниже среднего, помимо Паолини, входит целая россыпь итальянок: Элизабетта Коччаретто, Лаура Пигосси, Сара Эррани, Лучия Бронцетти, Мартина Тревизан (последняя — 160 см). А ниже всех американка Лорен Дэвис (157 см). В настоящее время по уровню игры Паолини значительно опережает их всех, пусть у неё пока и нет таких достижений, как у Эррани.

Паолини родилась в маленьком городке Баньи-ди-Лукка, что в Тоскане. Её отец — итальянец, а мать имеет польские и ганские корни. Вот такая гремучая смесь! Будущая полуфиналистка «Ролан Гаррос» впервые взяла ракетку в возрасте пяти лет. «Помню, папа и мама сказали мне: ты должна выбрать один вид спорта, которым будешь заниматься. В Баньи-ди-Лукке были только теннисные корты и бассейн. Мой дядя играл в теннис, и я решила пойти по его стопам. С тех пор как я начала играть, мне это очень нравилось. Мне очень нравилось бывать в теннисном клубе. Мы были как одна большая семья, у меня там были друзья. Это было здорово», — так вспоминает свой первый опыт Ясмин, чьи слова приводит пресс-служба WTA.

Ясмин Паолини, мама Жаклин и брат Уильям Фото: из личного архива

По юниорам серьёзных успехов Паолини не добивалась. В то же время она со смехом вспоминала своё первое большое путешествие — на юниорский US Open. «Я была так рада поехать на US Open в юниорском возрасте. Это была моя первая поездка. Нью-Йорк — это то, о чём многие мечтают. Помню, я была с подругой, другой теннисисткой, она тоже была юниоркой. Мы приехали в шесть вечера и гуляли до часу ночи. Нам было по 17 лет, и было очень уж интересно. Помню, мы сразу же отправились на Таймс-сквер. Мы пошли на Таймс-сквер и в магазин M&M's. Мы съели так много конфет!» — говорила спортсменка.

Ясмин было сложно прогрессировать во многом потому, что свой первый матч на харде — а именно на этом покрытии проводится большинство матчей на всех уровнях — теннисистка провела аж в 14 лет. До этого она имела дело исключительно с грунтом. «По-моему, впервые я сыграла на турнире на харде, когда мне было 14 лет. До этого, может, я несколько раз тренировалась на харде в Национальном теннисном центре. Сейчас в Италии всё чуть лучше в этом смысле. Но раньше в нашем регионе, в Тоскане, хардовых кортов было мало. Поэтому молодым игрокам нелегко было тренироваться и адаптироваться.

Поначалу было сложно. Когда я попадала на турнир на харде, то думала: надеюсь, скоро снова будет грунт», — рассказывала итальянка.

Ясмин Паолини в квалификации Australian Open — 2019 Фото: Graham Denholm/Getty Images

Ещё в 2023 году Паолини не гнушалась выступать на «челленджерах». На турнирах этого уровня она четырежды выходила в финал, выиграв два титула, последний — во Флоренции чуть более года назад. Все эти игры проходили на грунте. А вот первый трофей на уровне WTA итальянка завоевала, как ни странно, на харде — в Портороже в 2021 году.

«Когда я выиграла свой первый титул WTA на харде, то была очень удивлена. Никогда не думала, что мой первый титул будет завоёван на харде. Так что с того момента, думаю, я поняла, что могу хорошо играть на этом покрытии. Все говорили мне об этом, но я не верила», — говорила Ясмин.

Титул этот долгое время оставался для неё единственным, а в феврале 2024-го грянула сенсация. Ясмин, не будучи сеяной, внезапно выиграла «тысячник» в Дубае, и пока это главное её достижение. В финале она одержала волевую победу над Анной Калинской, преодолевшей квалификацию, — 4:6, 7:5, 7:5.

Что уж говорить, имея такую наставницу и друга, как Сара Эррани, можно замахиваться на большие достижения. Спортсменки весьма успешно выступают в парном разряде и совместно завоевали уже три титула, самый крупный из них — на «тысячнике» в Риме не далее как в прошлом месяце. А если чуть поднапрячься, то в конце этой недели можно рассчитывать и на четвёртый трофей. Да-да, Паолини вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» не только в одиночном разряде, но и в парном — с Эррани.

«Мне очень приятно, что она рядом со мной и мы вместе тренируемся. А ещё она дает мне советы на корте. Она опытнее меня и играла на невероятном уровне. Так что она знает, как работает теннис. Думаю, она очень умный человек», — так говорит Ясмин о Саре.

Перед сезоном-2024 у Паолини не было особых ожиданий. Она начала год в ранге 30-й ракетки мира и нацеливалась на две вещи: быть сеяной на ТБШ и выиграть какой-нибудь турнир. Своих целей Ясмин добилась уже в марте. Но это не значит, что теперь можно расслабиться и отдыхать.

Ясмин Паолини отдыхает в Дубае в 2022 году Фото: из личного архива

Победа над Рыбакиной стала для Паолини пятой над теннисистками из топ-10. До этого итальянка обыгрывала Арину Соболенко, ту же Рыбакину (в Цинциннати-2023 Елена снялась из-за травмы), Каролин Гарсию и Онс Жабер. Если вспомнить, что 10 июня Янник Синнер впервые в карьере станет первой ракеткой мира, то получается, что итальянский теннис переживает просто-таки золотые времена.

Тренирует Ясмин Ренцо Фурлан, известный в прошлом итальянский теннисист. Свой лучший результат на ТБШ Фурлан, как и его подопечная, показал на «Ролан Гаррос» — в 1995 году. Но он остановился в четвертьфинале, а Паолини уже превзошла достижение тренера. По итогам «Ролан Гаррос» итальянка ворвётся в первую десятку мирового рейтинга. Она наверняка захочет подняться ещё выше. Но у Мирры Андреевой есть своё мнение на этот счёт…

Полуфинал «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини — Мирра Андреева состоится в четверг, 6 июня, и начнётся не ранее 17:30 мск.