Она никого не боится. Почему Мирра Андреева — главная звезда российского тенниса

В это до сих пор сложно поверить. 17-летняя россиянка Мирра Андреева обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» вторую ракетку мира Арину Соболенко, став самой молодой теннисисткой в полуфинале турнира «Большого шлема» со времён Мартины Хингис в 1997 году. В последний раз такая молодая теннисистка обыгрывала представительницу топ-2 рейтинга WTA на парижском мэйджоре в 1990 году (Моника Селеш победила легендарную Штеффи Граф).

Отметим также, что благодаря самой громкой на сегодняшней день победе в своей карьере Андреева по итогам «Ролан Гаррос» войдёт в топ-4 рейтинга среди россиянок — опередит Анну Калинскую и поднимется как минимум на 23-ю строчку, а это значит, что она, по всей видимости, поедет на Олимпиаду в Париже, хотя конкретики по данному вопросу по-прежнему нет.

Напомним, в прошлом году в Париже Мирра на стадии третьего круга «Ролан Гаррос» проиграла американке Кори Гауфф, которая по итогам нынешнего турнира уже точно обойдёт Арину Соболенко и станет второй ракеткой мира.

Выводы, безусловно, были сделаны: Андреева-младшая повзрослела и прибавила как физически, так и ментально. Особую роль в команде Мирры стала играть её тренер Кончита Мартинес — известная в прошлом теннисистка. Испанка не скрывала, что относится к своей подопечной едва ли не как к дочери, старается занимать её делами и общением в свободное время. Например, во время пауз на дождь, замучивших всех во время первой недели соревнований.

Что сразу бросается в глаза? Хладнокровие и характер Мирры. И это большая работа над собой, просто так такие вещи не приходят. «Я не концентрировалась на счёте и старалась играть на втором матчболе так, как на обычном брейк-пойнте», — спокойно и рассудительно сказала Мирра после исторической победы над Соболенко. Очень важные слова для 17-летней девушки.

«Меня восхитило то, что она продемонстрировала против Соболенко. У Мирры очень тонкая и грамотная игра. Она заранее предвидит развитие событий и очень хорошо использует это качество. Она талантлива, работоспособна, и, самое главное, у неё очень хорошая основа», — считает 18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева.

Действительно, Мирра стала уделять больше внимания передвижениям по корту, прекрасно приспособилась к грунту, показывая не по годам взрослый теннис. Кроме того, Андреева благодаря великолепной игре заставила следить за собой даже людей, ранее практически не интересовавшихся теннисом.

Андреева-младшая — единственная российская представительница в четвертьфинале, а теперь и в полуфинале «Ролан Гаррос». Раньше все сходили с ума по Даниилу Медведеву: первая ракетка России приучил болельщиков к победам и даже выиграл один «Шлем» в Нью-Йорке. Но на грунте Даниил традиционно выступил не слишком удачно, а в нынешнем году не завоевал ещё ни одного титула даже на мелких турнирах. На фоне феерии Мирры весь мужской российский теннис во главе с Медведевым ушёл в тень. Андреева, без сомнений, главная звезда отечественного тенниса на сегодняшний день. И самый медийный человек в нашей теннисной среде. Заслужила!

Мирра Андреева Фото: Frey/TPN/Getty Images

«Наверное, вы видели, как я в последнем гейме что-то подняла с земли. Я увидела божью коровку и подумала, что это может быть шанс для меня. Старалась особо об этом не думать, оставаться агрессивной и продолжать играть в свою игру. Может, эта божья коровка мне сегодня немного помогла?» — разве можно не восхищаться словами этой юной и замечательной девушки-спортсменки Мирры Андреевой?

Сейчас самое главное для Мирры — восстановиться физически и морально, а также ни в коем случае не поймать звёздную болезнь на фоне столь яркого успеха. Не почувствовать, что дело сделано. Но при наличии рядом строгой и требовательной мамы, а также классного и понимающего тренера подобные вещи Мирре вряд ли грозят. Так почему бы теперь не замахнуться на финал? Тем более что россиянка прекрасно знает, как побеждать Ясмин Паолини. Подобный опыт у Андреевой имеется. Мирра уже доказала — она никого не боится и готова преодолеть любые трудности.