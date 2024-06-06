Зверев нервничал, матерился, но в четвёртый раз подряд пробился в полуфинал «Ролан Гаррос»

Немец с русскими корнями за три часа справился с Алексом де Минором и снова сыграет с Каспером Руудом за выход в решающую стадию турнира.

В среду, 5 июня, на Открытом чемпионате Франции в Париже проходил последний четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде. Последним запуском на центральном корте имени Филиппа Шатрье поставили встречу четвёртой ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева и австралийца Алекса де Минора, занимающего 11-е место в рейтинге ATP.

Путь к четвертьфинальной стадии грунтового ТБШ у олимпийского чемпиона Токио в одиночном разряде выдался очень непростым. Уже на старте соревнований Александру пришлось сражаться с 14-кратным победителем французского турнира Рафаэлем Надалем. Король грунта сейчас далёк от идеальной формы, перенёс большое количество травм, поэтому был несеяным в Париже. В ярком противостоянии немец добился победы над испанцем со счётом 6:3, 7:6, 6:3. Таким образом, Надаль потерпел лишь четвёртое поражение за всю карьеру на «Ролан Гаррос».

Во втором раунде четвёртая ракетка мира ожидаемо закрыл в трёх партиях бельгийца Давида Гоффена — 7:6 (4), 6:2, 6:2. А вот два следующие противостояния немца на турнире можно сравнить с настоящими триллерами. Зверев вытащил два тяжелейших пятисетовика. Сначала Александр на супер-тай-брейке дожал голландца Таллона Грикспора со счётом 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (3). А в четвёртом круге немец одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне — 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (2), 6:2. Таким образом, Зверев потратил на свой путь к четвертьфиналу Открытого чемпионата Франции более 14 (!) часов.

Де Минор провёл на корте на четыре часа меньше, чем его будущий противник. Две стартовых игры сложились для австралийца довольно легко. Он закрыл американца Михельсена и испанца Мунара без потери партии. В 1/16 финала Демон в четырёх партиях сломил сопротивление немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:3. За выход в четвертьфинал Алекс сражался с первой ракеткой России Даниилом Медведевым. Де Минор сумел добиться волевой победы над оппонентом — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3. Таким образом, Алекс стал первым австралийцем с 2004 года, вышедшим в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Победу над чемпионом US Open — 2021 в мужском одиночном разряде 11-я ракетка мира прокомментировал так.

«Это необычайная победа. Я всегда думал, что мне, чтобы хорошо играть на грунте, нужны жаркие условия. Но весь этот турнир доказывает обратное. Полный шок для системы, для всего, во что я когда-либо верил. Сейчас самое сложное – общаться с командой, потому что они гордятся мной. Они давали мне послабления, потому что все эти годы жаловался на свой уровень на грунте, а теперь показал тут свой лучший результат на ТБШ. Кажется, я превратился в специалиста по грунту.

Здорово, что я добрался до этой стадии. Но это не только я сам. Вся страна показывает, на что мы способны, как мы сильны. Посмотрите, сколько нас в топ-100, и мы продолжаем идти вперёд. Просто для примера, что такое австралийская «химия», сегодня меня поддерживал Танаси Коккинакис. Это круто, если честно. Невероятное ощущение поддержки от своих товарищей по команде и твоих друзей в туре. Ощущения классные», — сказал де Минор на пресс-конференции.

У Зверева было большое преимущество по личным встречам над де Минором — 7-2 (1-0 на грунте). Первый матч между собой они провели ещё в 2018-м в первом раунде Кубка Дэвиса в старом формате, и там Александр победил на тай-брейке пятой партии. С тех пор у них были только поединки в трёхсетовом формате. Отметим, что Алекс оба раза выиграл в Австралии, при поддержке своих трибун — на ATP Cup в 2020 году и на United Cup (фактически наследнике того турнира) в нынешнем сезоне. Последний же матч остался за Зверевым — 5:7, 6:2, 6:3 в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 2,5 месяца назад.

В стартовом сете нового очного противостояния спортсмены показывали не очень высокое качество игры. Немец и австралиец несколько раз обменивались брейками, что было крайне нетипично для мужского тенниса. И всё же преимуществом владел именно Александр, в первую очередь за счёт сильной и мощной подачи. Именно он за 52 минуты и взял первый сет у Алекса — 6:4. Статистика: 5/17 у Зверева, 6/15 — у де Минора по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Во второй партии немец стал допускать слишком большое количество неточностей. Четвёртая ракетка мира стал нервничать, а в третьем гейме сета Зверев-младший и вовсе остался недоволен тем, какие подсказки даёт ему отец.

«Блин, у тебя или вперёд, или разводи, у тебя что-то другое есть или нет?

(после следующего розыгрыша) Сейчас вперёд? Сейчас нормально или вперёд? Блин, просто капец (в оригинале – нецензурная лексика – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Александр.

Александр Зверев Фото: кадр из трансляции

В середине партии игроки обменялись брейками, однако по характеру матча было видно, что именно обидчик Медведева был чуть лучше оппонента. Казалось, что всё идёт к тай-брейку, однако в 12-м гейме австралийцу удалось завязать борьбу на чужой подаче. У Алекс даже был сетбол, однако реализовать его ему не удалось. Примечательно, что в этом гейме судья на вышке Дамьен Дюмюсуа вынес Александру предупреждение за затяжку времени перед подачей. Он, естественно, через некоторый промежуток уже в привычном стиле стал оспаривать вынесенное французом решение. В итоге Зверев выстоял в тяжелейшем гейме и продолжил бороться за победу в сете на «теннисном пенальти». Немец ужасно начал тай-брейк, позволил сопернику повести со счётом 4:0, но вовремя собрался и выдал сумасшедший камбэк — 7:6 (5). Добавим, что при счёте 5:5 в 13-м гейме теннисисты выдали невероятный классный розыгрыш, состоявший из 39 (!) ударов. Эпичная партия продолжалась более часа!

Александр Зверев Фото: Tim Goode/Getty Images

Представителю Австралии требовалось лишь чудо, чтобы спасти этот поединок. И если в начале третьей партии Алекс ещё держался, то в середине сета откровенно провалился. При счёте 3:2 в пользу Александра де Минор вышел подавать, но допустил несколько неточностей в шестом гейме и дал возможность финалисту US Open 2020 года заработать сразу два (!) брейк-пойнта. На втором из них 11-я ракетка мира допустил двойную ошибку и позволил немцу завладеть комфортным преимуществом — 4:2. Зверев упустил шанс закрыть матч при счёте 5:3, отдав свою подачу, однако уже в следующем гейме исправился и принял на победу во встрече. 6:4, 7:6 (5), 6:4 — с таким счётом за 3 часа 2 минуты немец с русскими корнями одолел австралийца.

Таким образом, Александр четвёртый год подряд пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В этом сезоне, как и в минувшем, за выход в решающую стадию грунтового мэйджора Зверев будет сражаться с норвежцем Каспером Руудом.

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