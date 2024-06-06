«У меня преимущество, но это может плохо сказаться». Андреева – о дебютном полуфинале «РГ»

Накануне 17-летняя Мирра Андреева одержала главную победу в своей жизни, сумев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» выбить из борьбы вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко – 6:7, 6:4, 6:4. Благодаря этому успеху Мирра впервые в карьере прорвалась в полуфинал турнира «Большого шлема».

Что сказала россиянка ещё на корте сразу после триумфального завершения встречи, а затем впоследствии на общей пресс-конференции? Мы собрали полную версию вчерашнего общения россиянки с представителями средств массовой информации.

«У меня даже нет плана. Я просто вижу игру и играю, как хочу»

Первым пообщался с Миррой легендарный в прошлом теннисист, а ныне известный эксперт Матс Виландер.

– Хочу спросить про ваш игровой интеллект. Понять игру не так просто, но в 17 вы уже всё узнали о тактике. Как вам это удалось?

– Я просто вижу игру и играю, как хочу. У меня даже нет плана (смеётся). Когда вижу открытое место на корте, стараюсь сыграть туда. Или если мне кажется, что она туда побежит, я стараюсь послать мяч ей за спину. У нас с тренером был план на сегодня, но я ничего не помню! Старалась играть как чувствую.

– Вы только начали работали с Кончитой Мартинес. Это значит, что она вам больше не нужна?

– Нет, она мне нужна. Она очень меня поддерживает. Иногда я всё-таки что-то могу запомнить. То, что она со мной, даёт мне потрясающее преимущество. Очень рада, что она по-прежнему со мной работает.

– В полуфинале вам играть с Паолини.

– Я играла против неё в Мадриде. Был очень тяжёлый матч и психологически, и в плане игры. Она очень быстро играет и двигается, всегда выкладывается изо всех сил, несмотря на счёт. Думаю, будет немного похоже на сегодня. Постараюсь показать такой же уровень, опять сыграть с холодной головой. И посмотрим, что будет.

«Увидела божью коровку на грунте. Подумала, что её нужно спасти»

Затем последовала традиционная пресс-конференция. Первый вопрос от журналистов коснулся трогательного момента, который произошёл с Миррой в последнем гейме, всего за несколько минут до того, как её свечка на матчболе попадёт в корт и принесёт россиянке путёвку в полуфинал.

– В последнем гейме вы спасали божью коровку на корте.

– Да, перед подачей Арины – кажется, было 30:15 в её пользу – я увидела божью коровку на земле, на грунте. Подумала: так, ну её нужно спасти. Старалась на это не отвлекаться, но в то же время подумала: хмм, а может, это знак! Пробовала концентрироваться на себе, чтобы не ждать её ошибок, завершить матч самой, но, возможно, это и правда был небольшой знак, потому что я выиграла этот гейм, закончила матч. Очень приятный момент!

– Насколько вы видели и понимали, что с Ариной происходит что-то не то, насколько реагировали, когда она сгибалась в паузах, звала врачей?

– Тяжело играть, когда видишь, что соперник не очень хорошо себя чувствует. Тяжело сохранять концентрацию и продолжать играть агрессивно. Пыталась не обращать внимания. С самого начала видела, что её что-то беспокоит. Я не обращала внимания, потому что это могло отвлечь от игры.

«Не ожидала, что буду в полуфинале»

– Вы удивлены, что всё так получилось, что так быстро удалось выйти в полуфинал на «Большом шлеме», или считаете, что всё как раз сейчас и должно было произойти?

– Я не ожидала, что буду в полуфинале. Позавчера, перед игрой с Варварой Грачёвой, я размышляла: получается, если я обыграю её, будет четвертьфинал, а там – если обыграю Соболенко – уже полуфинал. Подумала: вау, ну это мечта! И вот теперь я буду играть в полуфинале.

– Вы обыграли вторую ракетку мира. Формально это сенсация, но раз у вас получилось, значит, вы были к этому готовы. Как сами сейчас оцениваете свой потенциал?

– Перед матчем я очень нервничала. Моей целью было выиграть больше геймов, чем получилось в Мадриде. Когда проиграла первый сет на тай-брейке, решила: ну теперь нужно взять хотя бы сет, перевести в третий.

Арина – очень сильный соперник, у неё есть выигранные «Шлемы», она очень опытная. Я не была уверена, что у меня получится выиграть. Решила просто попробовать. В какой-то момент поняла: я уже близко, почему бы не попробовать ещё.

Мирра Андреева Фото: Tim Goode/Getty Images

– Вы уже обыгрывали Ясмин Паолини месяц назад на грунте в Мадриде. Что бы вы хотели взять из того матча в полуфинал «Ролан Гаррос»?

– Да, помню ту игру, была сложная победа. Поначалу она играла очень хорошо, мне потом удалось приблизиться к её уровню.

– Перед четвертьфиналом фаворитом была Арина, в полуфинале расклад будет уже другим. Это отразится на ходе вашей игры?

– Не думаю, что мой статус фаворита матча отразится на полуфинале. Я знала, что сегодня все ждали от Арины победы. Всегда легче играть, когда от тебя ничего не ждут. Завтра будет просто очередной матч. У меня есть преимущество над Паолини, потому что в Мадриде я её уже обыгрывала, но это может плохо сказаться. Буду настраиваться на очередной матч.

«Даже хорошо, что такое тогда случилось на юниорском Australian Open»

– У вас есть объяснение, как вам удалось добиться такого прогресса, что теперь вы играете в полуфинале «Большого шлема»? Ещё в прошлом сезоне вы проигрывали финал юниорского Australian Open.

– В тот момент было трудно, но мне в команде сказали: «Возможно, когда ты будешь в топе, будешь выигрывать на взрослых турнирах «Большого шлема», то даже не вспомнишь, кому именно и как проигрывала. Но на самом деле это не так, я помню. И думаю, это даже хорошо, что такое тогда случилось.

– Что бы вы прямо сейчас, после этой победы, выделили как самое сильное своё качество в целом?

– Я всегда играю так, как хочу играть сама. Да, у нас с тренером есть план на матч, мы обсуждаем до начала, но потом я всё забываю, ничего этого в моей голове по ходу игры нет. Думаю, моя сильная сторона в том, что я могу держаться своей манеры игры в любой ситуации.

– Вне корта вы вообще смотрите много тенниса или, наоборот, пытаетесь от этого отключиться?

– Я смотрю очень много тенниса. Например, даже когда мы с Викой Азаренко закончили играть в два часа ночи, я пришла в свою комнату в отеле к трём и все равно смотрела какие-то рилсы про теннис. Мне было интересно: кто выиграл, кто проиграл. Так что я всегда смотрю результаты, всегда открываю хайлайты некоторых игр. Думаю, не было ни дня с тех пор, когда начала играть, чтобы я не смотрела никакого тенниса.

«По-прежнему нужно учиться в школе, что мне вообще-то не нравится»

– Когда вы говорите, что играете, основываясь на своих чувствах в первую очередь, это скорее игра от розыгрыша к розыгрышу или от удара к удару? То есть хотя бы на розыгрыш у вас план есть или всё зависит от того, как прилетит мяч под конкретный удар?

– Я бы сказала, что от удара к удару. Например, соперница играет форхенд по диагонали, у меня есть время оценить, где она находится, какой удар она, скорее всего, ждет. В зависимости от этого я решаю: так, чтобы такого сделать? Стоит сыграть по линии или кроссом? Может, укороченный или глубокий удар с высоким отскоком?

Иногда даже плохо бывает, что у меня так много мыслей и разных решений в голове. Особенно когда я в последний момент меняю решение, всё время какая-то хрень случается (улыбается). Так что иногда это злую шутку играет, я стараюсь действовать попроще. Правда, не всегда получается, потому что вариантов в голове слишком много.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

– Как у вас строится работа с Кончитой? Где вы в основном с ней тренируетесь?

– Я живу в Каннах, на юге Франции. Мы работаем вместе не так долго, пару месяцев всего, и бóльшую часть этого времени были на турнирах. Она приезжала в Канны на пару недель, чтобы мы вместе потренировались, привыкли друг к другу.

Она хочет, чтобы я приезжала к ней в Испанию, но я всегда говорю: нет-нет-нет, это ты приезжай во Францию, я тебя очень жду. Хотя, возможно, однажды я всё-таки и сама поеду к ней в Испанию, хотя мне всё равно больше нравится, когда приезжает она.

Материалы по теме Беккер высказался о тренере Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

– Возможно, это слишком сложный вопрос, но вы хотя бы в каком-то смысле можете назвать себя обычным 17-летним ребёнком?

– Да я почти и есть нормальный тинейджер. Мне по-прежнему нужно учиться в школе, что мне вообще-то не нравится. Я смотрю много сериалов в свободное время, «Нетфликс». Иногда слишком долго зависаю в социальных сетях или занимаюсь ещё какой-нибудь фигней, пока дома. Смеюсь, болтаю, живу нормальной жизнью.

Что меня отличает – не знаю, правильно ли так будет сказать – это ощущение, что я уже довольно взрослая, ощущаю себя зрелым человеком. Знаю, что делать [в большинстве ситуаций]. Да, наверное, я более взрослая [в сравнении с другими 17-летними].