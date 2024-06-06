Мирра запрыгнула в последний вагон. Все российские теннисисты — участники ОИ-2024 в Париже

В июле-августе 2024 года в Париже (Франция) пройдут очередные Олимпийские игры. Окончательной ясности по вопросу участия россиян в них до сих пор нет. Международный олимпийский комитет пока не объявлял о допуске/недопуске спортсменов. В то же время президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, кто из наших выступит на Играх, если МОК не станет противиться.

«Если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и [Мирра] Андреева, которая благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции получила четвёртую путёвку», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Таким образом, на Олимпиаде, как и предполагалось изначально, от России должны выступить теннисисты, располагающиеся выше соотечественников в рейтинге ATP/WTA по состоянию на 10 июня 2024 года, то есть на следующий день после «Ролан Гаррос». Турнир ещё не завершился, но топ-4 от России уже не изменится ни у мужчин, ни у женщин. Разве что Мирра Андреева сможет улучшить свою позицию.

Выступление 17-летней Андреевой стоит отметить особо. Если бы Мирра не обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Арину Соболенко, то не гарантировала бы себе как минимум 23-е место в рейтинге WTA. А так юная россиянка обошла Анну Калинскую, которая по состоянию на данный момент не попадает в сборную на ОИ. Разумеется, все наши спортсмены в случае допуска от МОК, который ещё надо получить, будут выступать в нейтральном статусе и с соблюдением всех условий.

Вспоминается сезон-2004, когда одна 17-летняя российская теннисистка также шокировала теннисный мир. Речь о Марии Шараповой, которая в тот год сенсационно выиграла Уимблдон. К сожалению, на момент триумфа заявка на Олимпиаду в Афинах была уже закрыта, и Шарапова, не попадавшая до того по рейтингу, не поехала в Грецию. Единственный раз Мария выступила на Играх в 2012 году, и в Лондоне ей удалось завоевать серебряную медаль.

Даниил Медведев (четвёртое или пятое место в рейтинге ATP после «Ролан Гаррос»)

Чемпион US Open 2021 года уже выступал на Олимпиаде. На Играх в Токио, которые из-за пандемии перенесли с 2020 на 2021 год, Медведев имел второй номер посева и дошёл до четвертьфинала, где в двух сетах проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте (6) — 2:6, 6:7 (5:7). Те соревнования проходили на харде, а в этот раз участники выступят на грунте — на тех же кортах, где проходит «Ролан Гаррос» — что не повышает шансы Даниила. Он не очень любит играть на этом покрытии. Хотя в сезоне-2023 Медведев завоевал первый титул на грунте, выиграв «Мастерс» в Риме.

Даниил Медведев на Олимпиаде-2020 в Токио Фото: David Ramos/Getty Images

Андрей Рублёв (6/7)

Рублёв, как и Медведев, выступал в Токио. Но, будучи пятым сеяным, выбыл в первом же круге, проиграв Кею Нисикори (3:6, 4:6), для которого те Игры были домашними. Зато в миксте Андрей вместе с Анастасией Павлюченковой завоевал золотую медаль, причём в финале они обыграли другой российский дуэт Елена Веснина/Аслан Карацев — 6:3, 6:7 (5:7), [13:11]. Рублёв за карьеру завоевал шесть титулов на грунте, причём два из них — на «Мастерсах», в Монте-Карло-2023 и в Мадриде-2024. Так что его олимпийские шансы можно оценивать со сдержанным оптимизмом.

Карен Хачанов (22)

На счету Хачанова также одна Олимпиада. Причём в одиночном разряде в Токио Карен выступил лучше всех остальных россиян, завоевав серебро. В полуфинале Хачанов, имевший 12-й номер посева, обыграл обидчика Медведева Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3), а в битве за золото уступил Александру Звереву (4) — 3:6, 1:6. А вот грунтовых финалов на уровне ATP у Карена пока нет.

Роман Сафиуллин (43)

Сафиуллина ожидает дебют на Олимпийских играх. Роман лишь недавно стал потихоньку выходить на тот уровень игры, что позволяет задумываться о серьёзных результатах. Грунтовых финалов у него, как и у Хачанова, нет, да и на харде был всего один решающий матч (поражение от Александра Зверева в Чэнду-2023).

Дарья Касаткина (14-е или 15-е место в рейтинге WTA после «Ролан Гаррос»)

Первая ракетка России также имеет за плечами одну Олимпиаду. Однако выступала она не в Токио, а в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Дарья, которой тогда было 19 лет, дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от седьмой сеяной Мэдисон Кис — 3:6, 1:6. Есть все основания рассчитывать, что восьмёрка лучших не предел для Дарьи. Её манера игры хорошо сочетается с грунтом. Свой первый титул на уровне WTA она взяла именно на этом покрытии (Чарльстон-2017). А на «Ролан Гаррос» — 2022 Касаткина дошла до полуфинала, и пока это её лучший результат на мэйджорах.

Дарья Касаткина на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Людмила Самсонова (15/16)

Самсонова на Олимпиадах пока не играла. На грунте она ещё ни разу не доходила до титульного матча на уровне WTA. При этом на нынешнем «Ролан Гаррос» Людмила впервые в карьере дошла до третьего круга.

Екатерина Александрова (16/17)

Александрова выступала на Олимпиаде в Токио, но без особого успеха. Во втором круге она проиграла Надии Подороске — 1:6, 3:6. Грунтовыми финалами на уровне WTA Екатерина также похвастаться не может.

Мирра Андреева (14/16/23)

Юная Андреева готовится, разумеется, к своим первым Играм. Но соперницы наверняка будут её опасаться. В 2023 году Мирра дебютировала на «Ролан Гаррос» и с ходу добралась до третьего круга. На текущем турнире Андреева уже вышла в полуфинал и может замахнуться на большее. «Мастерс» в Мадриде также подходит россиянке. Год назад она остановилась там в четвёртом круге, а в 2024-м дошла до 1/4 финала.

Выступление Мирры стало сюрпризом и для Тарпищева. Несколькими днями ранее глава ФТР предположил, что она не попадёт в состав на Олимпиаду по рейтингу. «Андреева, Аванесян и Потапова хорошо выступили на «Ролан Гаррос», выйдя во вторую неделю соревнований. Жалко, что никто из них, наверное, не попадёт на Олимпиаду, так как в рейтинге они ниже», — цитирует его ТАСС.

Важно добавить, что руководство страны не будет препятствовать выступлению спортсменов на Олимпиаде, если те пожелают там сыграть. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. «Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», — приводит слова Чернышенко «Интерфакс».

Теперь мяч на стороне МОК. Какое решение примет комитет? Скоро узнаем.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В одиночных разрядах выступят по 64 участника.