Автор «Чемпионата» вспоминает, какими были Мирра и Эрика до того, как стали зажигать на ТБШ.

Лисичка и перфекционистка. Как я познакомилась с Андреевыми и увидела начало их пути

Невозможно сегодня не говорить о сёстрах Андреевых, а особенно о Мирре, так волшебно пробившейся в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024! Мы живём в классное теннисное время и наблюдаем за тем, как в женском туре девчонки творят историю. И в сотни раз трепетнее видеть становление Андреевых, когда знаешь их лично и помнишь, как они начинали.

Первой сестрой, с которой я познакомилась, была Эрика. По счастливой случайности сложилось так, что в Красноярске в «Теннис-Холл» она пришла в ту же группу, где уже тренировалась я. Долгое время мы с Эрикой вместе занимались у Павловой Марины Алексеевны и успели здорово узнать друг друга.

По самым ранним воспоминаниям, Эрика внешне выглядела миниатюрной, но хорошо слаженной для тенниса: сразу у неё всё было в порядке с координацией, чувством мяча и передвижением по корту. Большой потенциал и хорошие задатки быстро стали заметны у Андреевой-старшей. Эрика всегда была серьёзной девочкой, что делало её целеустремлённой и неуступчивой на корте. А за пределами площадки она мне запомнилась как светлая и добрая девчонка.

В то время как Эрика осваивалась в теннисе, на трибунах меж ног мамы бегала маленькая Мирра-хохотушка. Поздороваешься с ней — а она отвечает тихо, но всегда открыто, с улыбкой, где-то на грани с милой детской застенчивостью.

Эрика и Мирра Андреевы Фото: Из личного архива Эрики Андреевой

Мирра с самых ранних лет сопровождала старшую сестру. Бегала с мячами, смотрела игру и неосознанно впитывала в себя всё, что со временем помогло ей легко освоиться в теннисе. Как вспоминает Марина Алексеевна, первый тренер девочек, присутствие на трибунах действительно пошло на пользу Андреевой-младшей. Хотя первое время, в силу возраста и хороших результатов Эрики, Мирра находилась немного на заднем плане.

«Это талант, который выделялся на фоне сверстников в раннем возрасте. Мирра взяла ракетку в шесть лет, и уже тогда с девочкой было очень легко работать. Казалось, что она и так всё знает и умеет. Мирра прекрасно видит корт и не просто перекидывает мяч через сетку — она очень любила разводить соперников по углам. Такая вот хитрая девчонка (улыбается).

Конечно, Мирра была на кортах с самого раннего детства, потому что у меня занималась её старшая сестра Эрика. Девочка постоянно варилась в теннисе: смотрела тренировки, слушала разборы, ездила на соревнования. Видимо, вся теория так уложилась в голове, что она начинала играть со знанием дела», — приводит слова Павловой красноярский портал Gornovosti.

Марина Алексеевна всегда звала Мирру лисичкой, а Эрику – перфекционисткой. Тренер рассказывала, как Андреева-старшая отказывалась уходить с корта, пока хорошо не выполнит упражнения. Младшая же к этому всегда относилась немного проще.

В детстве Мирра быстро начала набирать обороты, выигрывать турниры, побеждая старших, более опытных соперниц. Младшей из сестёр переход на уровень выше давался легче, чем старшей. Обе при этом всегда были очень талантливыми, трудолюбивыми и нацеленными на победу.

И всё-таки в большом спорте на начальном этапе карьеры одного таланта и упорства не хватает. Очень важна поддержка, которую девочкам оказывали родители – Раиса и Александр. Мама сама очень любит теннис, поэтому она, обладая большой верой в дочек, посвятила жизнь их спортивному развитию. Папа же всегда старался оказывать детям финансовую поддержку, так необходимую им в то время.

Андреевы – здорово понимающая и любящая друг друга семья. Они всегда, по воспоминаниям, были позитивны и открыты как на теннисных кортах, так и в неформальной обстановке. Родители мягко направляли Мирру и Эрику, не участвуя ни в каких конфликтах, а фокусируясь только на результатах своих детей.

Родители и тренеры вовремя увидели в девочках потенциал, который были готовы развивать. В раннем возрасте Андреевы стали искать нового тренера по России, переезжать, играть турниры гораздо выше уровнем, чем те, что были доступны им в Красноярском крае.

Мирра Андреева Фото: Из личного архива спортсменки

Всё это: природный дар, характер, трудолюбие, хорошая техника, желание попасть на ТБШ, поддержка и мудрость родителей — помогло Андреевым развиться и уже в столь юном возрасте оказаться на топовом уровне в WTA. Вместе с тем Эрика, Мирра и их родители всегда были и остаются открытыми, искренними и добродушными людьми.

Сëстры Андреевы продолжает писать свою историю, за каждой из которых невероятно приятно и трепетно наблюдать. И если Эрика, навязавшая борьбу Арине Соболенко в первом круге Парижа, всё же уступила, то Мирра белоруску в четвертьфинале переиграла. И теперь она поборется с Ясмин Паолини за выход в финал.

Волшебный путь звёздных сестёр продолжается!