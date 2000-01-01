Мирра Андреева — самая юная полуфиналистка ТБШ за 27 лет
Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4) и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». 17-летняя россиянка стала самой юной теннисисткой, кому удавалось дойти до этой стадии на ТБШ, со времён Мартины Хингис!
Юная звёздочка
В 1997 году 16-летняя Мартина Хингис не только вышла в полуфинал Australian Open, но и сумела выиграть этот турнир!
Андреева — самая молодая полуфиналистка турнира «Большого шлема» за 27 лет!
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