Андреева — самая молодая полуфиналистка турнира «Большого шлема» за 27 лет!

Мирра Андреева — самая юная полуфиналистка ТБШ за 27 лет

Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4) и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». 17-летняя россиянка стала самой юной теннисисткой, кому удавалось дойти до этой стадии на ТБШ, со времён Мартины Хингис!