«У этой девочки нет потолка». Тренер Мирры – о российской звёздочке перед полуфиналом «РГ»

Кончита Мартинес считает, что, если вышел в полуфинал, значит, готов выигрывать. Но играть надо будет лучше, чем против Соболенко.

На «Ролан Гаррос» — 2024 Мирре Андреевой помогает её новый тренер Кончита Мартинес – чемпионка Уимблдона-1994 и финалистка Открытого чемпионата Франции — 2000. Главная юная звёздочка российского женского тенниса в 17 лет пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема» – уже выдающееся достижение, но все мы, конечно, надеемся, что это не предел.

Перед матчем с Ясмин Паолини Мартинес дала интервью испанской газете Marca, где высказала мнение, что предел для Андреевой – только небо, а выход в полуфинал показывает, что она готова выигрывать.

«В полуфинале Мирре надо сыграть лучше, чем против Соболенко»

— Мирра сказала, что забыла тактику и играла, как чувствовала. А какая была тактика?

— Думаю, она особо не придерживалась тактики. Это был не самый хороший матч. Арина была не в лучших кондициях. Мирра тоже. Она очень нервничала. Игра шла туда-сюда. Такие матчи надо играть — учиться обыгрывать травмированных соперников. Часто бывает, что ты просто смотришь и в итоге проигрываешь. Горжусь, что она справилась. Ей 17, и она впервые играла на «Шатрие». Хорошо.

— Удивлены, что полуфинал будет с Паолини, а не с Рыбакиной?

— Всегда ждёшь хорошего, но Паолини играет очень хорошо, у неё подходящая игра против Рыбакиной, это было видно. Она очень сложный игрок, агрессивна, играет с огоньком, у неё отличный форхенд. Чтобы выиграть, Мирре надо сыграть лучше, чем против Соболенко.

— Вы только что обыграли Паолини в Мадриде. Можно ли взять тот матч за ориентир?

— Всегда можно, но сейчас новый матч. Надо хорошо сыграть, чтобы победить.

— Вы были с Миррой на нескольких турнирах, пришли к соглашению продолжать совместную работу?

— После Мадрида испытательный срок закончился. Мы будем вместе до конца года.

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«У этой девочки нет потолка»

— Мирра чем-то похожа на Гарбинье Мугурусу?

— Она тоже очень амбициозная и победитель. Сходство может быть, но каждый человек индивидуален. Мирра играет не так, как Гарбинье. У Гарбинье была более агрессивная, прямолинейная игра. Мирре 17 и она развивается. Хочу, чтобы она играла более агрессивно, и здесь на «Ролан Гаррос» у неё это получается. Мы работаем над [некоторыми] вещами, и эта работа заметна. Надо продолжать, тренировать её игру так, чтобы она была комфортной для неё и с ней она бы стала опаснее.

— С учётом её юного возраста это самый захватывающий проект, который сейчас есть в женском теннисе?

— Да, мне постоянно об этом говорят с тех пор, как я начала с ней работать. Действительно, это очень хороший проект. Больше всего мне нравится, как хорошо мы с ней поладили. С первого дня очень приятно работать с ней. Если бы было по-другому, мы бы больше этим не занимались. Да, это захватывающе, потому что у этой девочки нет потолка. Представьте, ей 17 и она уже в полуфинале, а впереди у неё ещё огромный путь. Кто знает, что её ждёт дальше? Если вышел в полуфинал, значит, готов выигрывать турнир, а это «Большой шлем». Хочу, чтобы она не теряла голову, оставалась скромной, продолжала работать, правильно относиться к делу и никогда не жаловалась. Для меня это важно, нам надо и дальше этого придерживаться.