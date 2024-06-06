На грунтовом «Шлеме» в четверг состоятся женские полуфиналы. На корт выйдет и россиянка. Подробности – в трансляции.

Свёнтек и Гауфф бьются за финал «Ролан Гаррос»! Своей очереди ждут Мирра и Паолини. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В четверг, 6 июня, состоятся оба полуфинала в женском одиночном разряде. И среди участниц оказалась россиянка Мирра Андреева. После победы над вторым номером посева Ариной Соболенко юная россиянка сразится с итальянкой Ясмин Паолини (12). Обе теннисистки дебютируют на столь поздней стадии ТБШ. Другую полуфинальную пару составили действующая чемпионка турнира Ига Свёнтек (1) из Польши и американка Кори Гауфф (3). За всеми событиями дня с подробностями следите в нашей лайв-статье.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.