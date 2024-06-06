Свёнтек и Гауфф бьются за финал «Ролан Гаррос»! Своей очереди ждут Мирра и Паолини. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В четверг, 6 июня, состоятся оба полуфинала в женском одиночном разряде. И среди участниц оказалась россиянка Мирра Андреева. После победы над вторым номером посева Ариной Соболенко юная россиянка сразится с итальянкой Ясмин Паолини (12). Обе теннисистки дебютируют на столь поздней стадии ТБШ. Другую полуфинальную пару составили действующая чемпионка турнира Ига Свёнтек (1) из Польши и американка Кори Гауфф (3). За всеми событиями дня с подробностями следите в нашей лайв-статье.
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Уже известны первые чемпионы «Ролан Гаррос» — 2024. Победителями в миксте стали немка Лаура Зигемунд и француз Эдуард Роже-Васслен. Они победили американку Дезире Кравчик и британца Нила Скупски в двух сетах — 6:4, 7:5 за 1 час 42 минуты.
Расписание четверга
В четверг состоятся оба женских полуфинала. Матч Мирры Андреевой и Ясмин Паолини поставлен в расписание не ранее 18 часов по московскому времени.
- 6 июня 2024
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