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Свёнтек, Гауфф, Мирра Андреева, Паолини: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, расписание, сетки, где смотреть, расклады

Свёнтек и Гауфф бьются за финал «Ролан Гаррос»! Своей очереди ждут Мирра и Паолини. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2024. LIVE!
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На грунтовом «Шлеме» в четверг состоятся женские полуфиналы. На корт выйдет и россиянка. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В четверг, 6 июня, состоятся оба полуфинала в женском одиночном разряде. И среди участниц оказалась россиянка Мирра Андреева. После победы над вторым номером посева Ариной Соболенко юная россиянка сразится с итальянкой Ясмин Паолини (12). Обе теннисистки дебютируют на столь поздней стадии ТБШ. Другую полуфинальную пару составили действующая чемпионка турнира Ига Свёнтек (1) из Польши и американка Кори Гауфф (3). За всеми событиями дня с подробностями следите в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

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Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Уже известны первые чемпионы «Ролан Гаррос» — 2024. Победителями в миксте стали немка Лаура Зигемунд и француз Эдуард Роже-Васслен. Они победили американку Дезире Кравчик и британца Нила Скупски в двух сетах — 6:4, 7:5 за 1 час 42 минуты.

Ролан Гаррос — микст. Финал
06 июня 2024, четверг. 13:10 МСК
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Д. Кравчик Н. Скупски
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Л. Зигемунд Э. Роже-Васслен
15:09 Даниил Сальников

Расписание четверга

В четверг состоятся оба женских полуфинала. Матч Мирры Андреевой и Ясмин Паолини поставлен в расписание не ранее 18 часов по московскому времени.

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