Андреевой покорился особый возрастной рекорд
17-летняя Мирра Андреева обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4) в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Благодаря этому россиянка стала самой молодой в XXI веке теннисисткой, одержавшей победу над игроком из топ-2 рейтинга!
Успех тинейджера
Последний раз столь юная теннисистка побеждала игрока из топ-2 в 1999 году. Тогда 16-летняя Елена Докич обыграла Мартину Хингис на Уимблдоне.
Особый «Ролан Гаррос»
На «Ролан Гаррос» последний раз такая молодая теннисистка побеждала игрока из топ-2 в 1990 году. Тогда 17-летняя Моника Селеш выиграла в финале турнира у Штеффи Граф.
Андреева — самая юная в XXI веке теннисистка, обыгравшая представительницу топ-2 рейтинга
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