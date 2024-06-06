«Вы неправы!» Свёнтек вышла в финал «РГ», Гауфф спорила с судьёй и даже плакала от обиды

Ига в шаге от третьего титула подряд в Париже. Её победная серия на грунте — 18 матчей, а на «Ролан Гаррос» — 20.

В четверг, 6 июня, на Открытом чемпионате Франции в Париже проходили полуфинальные встречи в женском одиночном разряде. В первом матче дня встретились четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Ига Свёнтек, трижды выигрывавшая «Ролан Гаррос», и победительница US Open — 2023 Кори Гауфф, посеянная под третьим номером.

До очной встречи Свёнтек и Гауфф провели по пять матчей на турнире. И проблемы возникали у них лишь по разу. Американка в четвертьфинале одержала волевую победу над трёхкратной финалисткой ТБШ Онс Жабер (8) — 4:6, 6:2, 6:3. Свёнтек могла выбыть ещё во втором круге, но ушла с матчбола в игре с четырёхкратной победительницей мэйджоров Наоми Осакой, выступавшей по защищённому рейтингу, — 7:6, 1:6, 7:5.

В дальнейшем никто не осложнял жизнь польке. В четвёртом раунде Ига нанесла разгромное поражение Анастасии Потаповой (6:0, 6:0), а в четвертьфинале с чуть более скромным счётом (6:0, 6:2) победила чемпионку Уимблдона 2023 года Маркету Вондроушову (5).

Свёнтек перед полуфиналом настраивалась на игру так, будто это обычный матч, хотя и признавала, что это нелегко. «Как готовлюсь? Честно говоря, так же, как и перед любым другим матчем. Не хочется менять свой распорядок дня. Хорошо бы продолжать в том же духе и не думать об этом матче как о чём-то грандиозном. Против Кори это нелегко. Она очень любит грунт, особенно здесь. Я просто сосредоточусь на себе, подготовлюсь тактически, а там посмотрим.

Она выросла психологически. Раньше её было легче додавить, когда ведёшь в счёте. Но это нормально, что она прогрессирует. В таком возрасте всё идёт довольно гладко. Если много работаешь, то добиваешься прогресса. Она стала чуть лучше в каждом аспекте игры. Есть разница, когда ты подросток в туре и когда стала более зрелым игроком», — сказала Ига на пресс-конференции после победы в четвертьфинале.

Ига Свёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Счёт личных встреч был 10-1 в пользу Свёнтек, в том числе 4-0 на грунте. Гауфф свою единственную победу одержала в прошлом году на харде Цинциннати, в полуфинале (7:6 (7:2), 3:6, 6:4). Все остальные матчи завершались победами Иги в двух партиях. На грунте они по два раза играли в Риме (полуфинал-2021 и полуфинал-2024) и на «Ролан Гаррос» (финал-2022 и четвертьфинал-2023).

Гауфф верила в победу, несмотря на неутешительную статистику очных матчей. «Думаю, мне нужно найти наилучший способ играть против неё, чем это было в прошлые разы, когда мы встречались друг с другом на грунте. Независимо от покрытия в последнее время я не добивалась успеха. Ига очень сложный соперник – как для меня, так и для любого человека.

Если же говорить обо мне, то я должна оглянуться назад и посмотреть на то, что произошло, понять, что делать. Здесь она показывает отличный теннис. Будет довольно непросто, но я подхожу к матчу с большой верой и постараюсь вместе со своей командой придумать план, чтобы создать правильную комбинацию», — цитирует Кори Punto de Break.

Кори Гауфф Фото: Clive Mason/Getty Images

Гауфф начала матч не лучшим образом и, подавая в первом гейме, принялась сорить невынужденными ошибками. И, как следствие, Свёнтек сразу же сделала брейк. Американка понимала, что, если и дальше так играть, полька с лёгкостью заберёт встречу. В следующем гейме Кори нацелилась на обратный брейк, не опустила рук при 40:15 в пользу соперницы и даже вышла на брейк-пойнт, но упустила его — 2:0 в пользу Иги. Были брейк-пойнты у Гауфф и в долгом четвёртом гейме, в начале которого Свёнтек ошибалась по длине, однако и в этом случае Ига переупрямила Кори и осталась впереди — 3:1.

В пятом гейме Гауфф ещё раз отдала свою подачу — 4:1 с двумя брейками в пользу Свёнтек. Американка, старавшаяся играть агрессивно, непозволительно часто ошибалась, и полька львиную долю очков брала за счёт неточностей соперницы, а не виннерсами. В восьмом гейме, при счёте 5:2, Ига без проблем подала на сет — 6:2 за 37 минут. По активно выигранным очкам Кори на две головы превзошла соперницу: 12 против двух. Но проку от этого не было ровно никакого. Свёнтек ограничилась пятью невынужденными, а у Гауфф их оказалось целых 18.

Кори Гауфф в полуфинале с Игой Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Dan Istitene/Getty Images

В начале второй партии Гауфф со скрипом всё же взяла свою подачу, несмотря на две двойные ошибки в ходе гейма. А в начале четвёртого гейма приключился небольшой скандал: Свёнтек подала, но боковой арбитр крикнул «аут», после чего Кори отправила мяч далеко в сторону. Однако судья на вышке указала, что мяч попал в корт, поэтому отдала очко Иге.

Вот какой диалог состоялся на корте:

Гауфф: Он крикнул, а потом уже я отбила, я на 1000% уверена.

Судья: Я считаю, это не повлияло на ваш удар.

Гауфф: Но я же остановила движение, не нанесла нормально удар! Вы серьёзно? Он крикнул до того, как я нанесла удар. Может, сами его спросите?

Судья: Не буду.

Гауфф: Потому что вы неправы! У меня должно быть право закончить замах. Позор! Это полуфинал «Большого шлема», учите правила!

После этого 20-летняя американка не выдержала и расплакалась.

Кори Гауфф плачет в полуфинале с Игой Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Кадр трансляции

Несмотря на это, Гауфф в этом гейме смогла зацепиться за чужую подачу и впервые в матче сделала брейк — 3:1. Но Свёнтек не дала ей оторваться. Полька в следующем же гейме ответила брейком, после того как американка ответила в трос на брейк-пойнте, — а потом защитила подачу — 3:3.

В седьмом гейме Свёнтек выдала брейк под ноль, после чего всё стало ясно. Гауфф продолжала коллекционировать невынужденные (39 за весь матч). В напряжённом девятом гейме, в котором пять раз было «ровно», Ига не использовала два матчбола на приёме, но потом подала на матч, отдав лишь два очка, — 6:2, 6:4 за 1 час 38 минут.

Так Свёнтек одержала 11-ю победу над Гауфф. Это с отрывом её лучший показатель в личных противостояниях на уровне WTA. Для сравнения, Арину Соболенко полька обыгрывала семь раз. Ига выиграла 18-й матч подряд на грунте — эта серия началась в Мадриде, а продолжилась в Риме и на «Ролан Гаррос». Она повторила личный рекорд на этом покрытии. В 2022 году у Свёнтек была аналогичная серия со Штутгарта по Варшаву включительно. Кроме того, сегодняшняя победа стала для Иги 20-й подряд на «Ролан Гаррос».

Субботний финал станет для Свёнтек пятым на турнирах «Большого шлема». У неё ни одного поражения в финалах мэйджоров. Три титула она добыла на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023), один — на US Open (2022). Таким образом, Ига идёт на третий титул подряд на «Ролан Гаррос».

Соперницей Свёнтек по финалу станет либо итальянка Ясмин Паолини, либо 17-летняя россиянка Мирра Андреева. Второй полуфинал также пройдёт в четверг, 6 июня.

Женский финал «Ролан Гаррос» состоится в субботу, 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».