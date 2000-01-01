Италия установила крутое достижение на ТБШ! Подобное было у США в 2009 году

США

Последний раз такое было на Уимблдоне-2009. В финале играли американцы Энди Роддик (мужской одиночный), Серена и Винус Уильямс (женский одиночный и парный), Боб и Майк Брайан (мужской парный), а в полуфинале – Джеймс Блэйк, Мэрди Фиш (мужской парный) и Лизель Хубер (женский парный).