Италия установила крутое достижение на ТБШ
Италия стала первой страной за 15 лет, представители которой вышли в полуфинал турнира «Большого шлема» в четырёх разрядах: мужском и женском парном и одиночном. Крутейшее достижение!
Италия
До полуфинала «Ролан Гаррос» из итальянцев дошли Янник Синнер (мужской одиночный) и Ясмин Паолини (женский парный), а до финала – Симоне Болелли с Андреа Вавассори (мужской парный) и Паолини (женский одиночный).
США
Последний раз такое было на Уимблдоне-2009. В финале играли американцы Энди Роддик (мужской одиночный), Серена и Винус Уильямс (женский одиночный и парный), Боб и Майк Брайан (мужской парный), а в полуфинале – Джеймс Блэйк, Мэрди Фиш (мужской парный) и Лизель Хубер (женский парный).
Италия установила крутое достижение на ТБШ! Подобное было у США в 2009 году
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