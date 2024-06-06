Трофей и поздравления президентов. Россиянка сенсационно выиграла «Ролан Гаррос» в 2004-м

Поколение 1981 года рождения – одно из самых талантливых и успешных в истории российского женского тенниса, подарившее таких топов, как Елена Дементьева, Анна Курникова и Анастасия Мыскина. Неудивительно, что финал «Ролан Гаррос» – 2004 получился российским. В нём Мыскина разгромила Дементьеву со счётом 6:1, 6:2, но этот успех остался единственным для Насти на «Шлемах». Спустя всего три года она закончила карьеру из-за травмы плеча в 26 лет.

Вспоминаем сумасшедшее выступление Мыскиной 20-летней давности с отыгранными матчболами, слезами в раздевалке перед финалом и поздравлениями от Владимира Путина и Бориса Ельцина.

В 2004 году Международная федерация тенниса признала Настю чемпионкой мира ITF

«Я с детства мечтала выиграть турнир «Большого шлема». Не знала, какой именно – любой! «Ролан Гаррос» оказался единственным, и многие скажут: всего лишь один…Тем не менее он мне очень дорог. Моё самое удачное покрытие – не грунт, а трава, но свою заветную мечту я реализовала именно в Париже, поэтому воспоминаний – масса, много эмоций, большая теплота на сердце и огромная благодарность тем людям, которые привели меня к этой победе», – призналась Мыскина Tennis Weekend несколько лет спустя после триумфа в Париже.

2004 год получился урожайным на трофеи не только для Мыскиной, но и других российских теннисисток: 15 титулов, в том числе три «Больших шлема» и победа на Кубке Федерации. К концу лета в топ-20 входили шесть россиянок: Вера Звонарёва, Светлана Кузнецова, Надежда Петрова, Мария Шарапова, Дементьева и Мыскина. По итогам сезона Международная федерация тенниса признала Анастасию чемпионкой мира ITF. Прорыв оказался ещё более неожиданным с учётом того, что до старта «Ролан Гаррос» — 2004 у русских девушек значилось всего два полуфинала «Шлемов» на всех.

Женская сборная России после победы в Кубке Федерации — 2004 Фото: РИА Новости

Победа Мыскиной в Париже задала настолько мощный импульс, что спустя два месяца Уимблдон покорила 17-летняя Шарапова, сенсационно обыгравшая в финале именитую Серену Уильямс (6:1, 6:4). Россиянка не позволила американке стать первой теннисисткой после Штеффи Граф, выигравшей Уимблдон три раза подряд. А после случился ещё один российский финал «Шлема» – на US Open — 2004 Кузнецова схлестнулась с Дементьевой. И снова Елене не повезло. Матч получился упорным, растянулся на полтора часа, а 19-летняя Кузнецова победила – 6:3, 7:5.

К счастью, неудачи в финалах двух «Шлемов» не надломили Дементьеву – спустя четыре года Елена покорила высшую точку карьеры, выиграв золото Олимпиады в Пекине. В решающем матче ей снова противостояла ещё одна россиянка Динара Сафина, которая была повержена в трёх партиях – 3:6, 7:5, 6:3.

€ 838 тыс. за победу в Париже, поздравления от Путина и Ельцина

До триумфа на «Ролан Гаррос» отношения у Насти с грунтом совершенно не складывались, несмотря на то что она бо́льшую часть времени тренировалась, любила и хорошо понимала специфику этого покрытия. Прежде москвичка ни разу не доходила даже до второго круга Парижа, не располагали звезды к успеху и в тот раз – Мыскина вылетела в первом круге на всех подготовительных грунтовых турнирах к «Ролан Гаррос». «Мой тренер Йенс Герлах решил, что нужно что-то поменять, поэтому я снялась с турнира в Страсбурге и мы поехали тренироваться в Штутгарт. Благодаря этому я почувствовала себя более раскрепощённо, но на самом деле задача изначально была одна – пройти первый круг», – призналась Мыскина в интервью YouTube-каналу «Больше!»

Казалось, что после проигранного первого сета австралийке Алисии Молик в стартовой игре Парижа Мыскиной снова придётся рано покинуть французский мэйджор, но Настя сумела переломить ход игры и пройти дальше. Самый сложный матч на «Ролан Гаррос» — 2004 сеяная шестой на турнире Мыскина провела в четвёртом раунде против молодой и амбициозной Кузнецовой. В первой партии Настя сорила ошибками, выглядела несобранной, никак не могла справиться с сильным ветром и проиграла сет со счётом 1:6.

Анастасия Мыскина и Елена Дементьева после финала «Ролан Гаррос» — 2004 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Постепенно ветер унялся, удалось справиться с нервами и Мыскиной, которая выиграла вторую партию – 6:4. Решающий сет превратился в сумасшедший триллер с множеством брейков и двумя отыгранными матчболами со стороны Анастасии, но она всё же оказалась сильнее – 8:6! По признанию Кузнецовой, это поражение она считает одним из самых болезненных и обидных в своей карьере и вспоминает его при каждой встрече с Мыскиной. Сейчас Светлана одна из лучших подруг Насти из мира тенниса.

Волевая победа над соотечественницей настолько зарядила Мыскину (весь турнир она на фарт питалась в одном и том же ресторане), что в дальнейшем москвичка не проиграла ни партии. В четвертьфинале Анастасия разбила Винус Уильямс (6:3, 6:4), в полуфинале пала ещё одна американка Дженнифер Каприати (6:2, 6:2), а Дементьева и вовсе взяла у Насти лишь три гейма. После французского триумфа банковский счет Мыскиной пополнился на € 838 500, также она стала третьей ракеткой мира. Вечером свой успех теннисистка отпраздновала вместе с командой в самом фешенебельном русском ресторане Парижа «Петрограде», после чего гуляли до четырёх утра по Елисейским полям.

«Помню, как из-за сумасшедшего давления за день до финала много плакала. Вполне вероятно, это мне помогло. Я сдержанно отреагировала на победу в финале, потому что Лена Дементьева – человек, с которым мы через многое прошли: от чемпионата Москвы до чемпионата России и многих других разных турниров. Было много совместных поездок, так что мне казалось, что не очень здорово будет радоваться в открытую своей победе», – откровенничает чемпионка, которую после её победы лично поздравил президент России Владимир Путин. Он направлялся из Нормандии в США и после успеха русских теннисисток специально сделал остановку в Париже.

Упущенная возможность стать первой ракеткой мира, завершение карьеры в 26 лет

По возвращении в Россию Настю в свою резиденцию пригласил большой любитель тенниса Борис Ельцин, во многом благодаря которому в России в 1990-х начался бум этой игры. «Борис Николаевич угощал нас пельменями со щукой. Очень вкусно! Вообще, его жена Наина Иосифовна потрясающе готовит. У неё пироги ещё очень вкусные, печеньки, творожные. Она подарила мне книгу рецептов – я по ней иногда дома что-то готовлю», – призналась Настя «Больше!»

Борис Ельцин поздравляет Настю с победой на Кубке Кремля — 2003 Фото: Ian Walton/Getty Images

После завоевания «Шлема» Мыскина грезила о статусе первой ракетки мира, но в итоге высшей строчкой стала лишь вторая позиция. Шанс был в случае выигрыша Олимпиады-2004, за которую тогда начислялись очки в рейтинг WTA, и с этим связано огромное разочарование российской теннисистки. Настя добралась до полуфинала, в котором вела в решающей партии против Жюстин Энен со счётом 5:1, и не смогла дожать бельгийку. «Не хватило сил взять себя в кулак и не расстраиваться по каким-то моментам, просто выдохнуть и подумать, что нужно делать. Физически я была готова бегать ещё долго, а внутри в какой-то момент поникла. У меня до сих пор внутри что-то ёкает, когда вижу фамилию Энен», – цитирует Мыскину Sports.

К сожалению, продолжения не последовало – многочисленные травмы оборвали карьеру талантливой теннисистки в 26 лет. Теоретически Мыскина могла вернуться, но после рождения первого ребёнка приняла решение посвятить себя семье. «Многие игроки продолжают играть даже после спадов. Пробуют снова и снова, даже если не складывается. Может, это просто входит в привычку, не знаю. Мне так никогда не хотелось», – довольна своими достижениями в теннисе Мыскина.