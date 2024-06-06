«Сейчас он лучший в мире». Алькарас бросает вызов Синнеру в борьбе за дебютный финал «РГ»

Карлос и Янник в очной битве разыграют путёвку в решающий матч грунтового ТБШ. Оба ещё ни разу не сражались за главный трофей Парижа.

На «Ролан Гаррос» — 2024 наступило время решающих стадий турнира. В пятницу, 7 июня, пройдут полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первыми на корт Филиппа Шатрье выйдут третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер, который сейчас занимает второе место в рейтинге ATP.

Алькарас мощно шёл по сетке, проиграв лишь один сет за пять поединков. Это случилось во встрече второго круга с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом — 6:3, 6:4, 2:6, 6:2. В остальных играх Карлос таких вольностей себе не позволял. Джеффри-Джон Вулф, Себастьян Корда, Феликс Оже-Альяссим и Стефанос Циципас не смогли забрать у испанца ни партии.

Путь Карлоса Алькараса к полуфиналу Открытого чемпионата Франции — 2024:

Первый круг. Алькарас (3) – Вулф (107) – 6:1, 6:2, 6:1;

Второй круг. Алькарас – де Йонг (176) – 6:3, 6:4, 2:6, 6:2;

Третий круг. Алькарас – Корда (28-й в рейтинге/27-й номер посева) – 6:4, 7:6, 6:3;

Четвёртый круг. Алькарас – Оже-Альяссим (21) – 6:3, 6:3, 6:1;

Четвертьфинал. Алькарас – Циципас (9) – 6:3, 7:6, 6:4.

Отметим, что победа над греком стала для Карлоса 50-й на мэйджорах. Алькарас в шестой раз одолел Циципаса — Стефанос уже давно считается клиентом испанца. Для Карлоса грядущий полуфинал станет пятым на «Больших шлемах» в общей сложности и вторым в Париже. Напомним, в прошлом году теннисист уступил 24-кратному победителю ТБШ Новаку Джоковичу в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции. В том памятном противостоянии представитель Испании получил повреждение по ходу игры и не смог навязать борьбу легендарному сербу во второй части матча.

А что же Янник Синнер? Итальянец продолжает демонстрировать невероятную форму в этом сезоне. Спортсмен начал 2024 год с титула на Australian Open, после чего выиграл пять встреч кряду на кортах Парижа. Таким образом, его текущая победная серия на ТБШ насчитывала 12 матчей. После победы в 1/8 финала «Ролан Гаррос» над 10-й ракеткой мира Григором Димитровым Янник стал самым молодым теннисистом, который выиграл свои первые четыре поединка в сезоне на мэйджорах у топ-10 со времён Джима Курье (1992). При этом Янник ещё ни разу не пробивался в финал на «РГ».

Путь Янника Синнера к полуфиналу Открытого чемпионата Франции — 2024:

Первый круг. Синнер (2) – Юбэнкс (46) – 6:3, 6:3, 6:4;

Второй круг. Синнер – Гаске (124) – 6:4, 6:2, 6:4;

Третий круг. Синнер – Котов (56) – 6:4, 6:4, 6:4;

Четвёртый круг. Синнер – Муте – 2:6, 6:3, 6:2, 6:1;

Четвертьфинал. Синнер – Димитров (10) – 6:2, 6:4, 7:6.

После снятия Новака Джоковича с четвертьфинального противостояния «Ролан Гаррос» с Каспером Руудом из-за травмы колена окончательно стало ясно, что теперь в теннисе появится новая первая ракетка мира. Ей по окончании турнира станет именно Синнер. Янник — 29-й спортсмен, кому удастся забраться на вершину рейтинга! При этом Синнер — первый, кто сделает такое среди итальянских теннисистов. Он также стал четвёртым игроком, вошедшим в число лидеров рейтингa ATP/WTA под руководством австралийского тренера Даррена Кэхилла. Ранее к этому статусу специалист приводил Ллейтона Хьюитта, Андре Агасси и Симону Халеп.

История очных противостояний

Это будет восьмая личная встреча теннисистов. Счёт очных игр — 4-4. Итальянец был сильнее на Уимблдоне и в Умаге в 2022 году, а также в полуфиналах «Мастерсов» в Майами и Пекине в прошлом сезоне. Карлос Алькарас, в свою очередь, побеждал в Париже в 2021 году, в четвертьфинале US Open — 2022 и в полуфинале Индиан-Уэллса год назад. Однако последний матч остался за испанцем. Именно ему удалось одержать волевую победу в 1/2 финала калифорнийского «тысячника» в этом сезоне.

История личных встреч. Алькарас – Синнер – 4-4.

№ Год Турнир Покрытие Круг Победитель Результат 1 2021 Париж Хард (в зале) Второй круг Алькарас 7:6, 7:5 2 2022 Уимблдон Трава четвёртый круг Синнер 6:1, 6:4, 6:7, 6:3 3 2022 Умаг Грунт Финал Синнер 6:7, 6:1, 6:1 4 2022 US Open Хард Четвертьфинал Алькарас 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3 5 2023 Индиан-Уэллс Хард Полуфинал Алькарас 7:6, 6:3 6 2023 Майами Хард Полуфинал Синнер 6:7, 6:4, 6:2 7 2023 Пекин Хард Полуфинал Синнер 7:6, 6:1 8 2024 Индиан-Уэллс Хард Полуфинал Алькарас 1:6, 6:3, 6:2

Новое противостояние

После победы над Циципасом Алькарас высказался о предстоящем поединке против будущего лидера рейтинга ATP.

«Это действительно трудная задача. Сейчас он лучший игрок в мире. Игрок, который выступает лучше всех. Мы провели отличные матчи. Я рад видеть его в туре. Благодаря ему я заставляю себя становиться лучше и каждое утро выкладываюсь на 100%. Проснуться утром и начать улучшать свою игру, чтобы попытаться выиграть у него. Я люблю смотреть, как он играет. Это будет сложно. Я готов принять вызов и устроить шоу на этом прекрасном корте. Это матч, который все хотят посмотреть. Уверен, что он покажет себя с лучшей стороны, я тоже. Посмотрим, кто победит», — сказал Карлос в интервью на корте.

Карлос Алькарас: интервью на корте Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Отечественные эксперты также высказались в преддверии пятничной битвы нынешней второй и третьей ракеток мира на корте имени Филиппа Шатрье. Так, экс-теннисист Андрей Чесноков отметил следующее.

«Во-первых, Янник стабильно играет. По результатам и по тому, как он играет, он показал, что на самом деле он является первой ракеткой мира на сегодняшний день. Даже уже несколько месяцев тому назад я сказал, что Синнер – потенциально первая ракетка мира. Это просто было делом времени.

Но есть ещё Алькарас. Я думаю, что эти два игрока – потенциально первая и вторая ракетки мира. По сути, финал «Ролан Гаррос» будет в полуфинале: Синнер – Алькарас. Кто из них победит, тот и станет чемпионом», — сказал Чесноков Vprognoze.ru.

Победитель «Ролан Гаррос» — 1993 и Открытого чемпионата Австралии — 1994 в миксте Андрей Ольховский выразил аналогичное мнение.

«На мой взгляд, победителем «Ролан Гаррос» будет кто-то из пары Алькарас – Синнер. Это явные претенденты и фавориты, но, как закончится игра между ними, я не скажу. Если бы это было месяца два-три назад, то сказал бы, что выиграет Синнер, но сейчас — нет. Алькарас набрал очень хорошую форму, их матч — 50/50», — заявил Ольховский в интервью «Советскому спорту».

Предстоящее сражение в Париже будет знаковым для всей теннисной общественности. Впервые с 2008 года в полуфинале Открытого чемпионата Франции сойдутся два игрока, которым ещё не исполнилось 23 года. Напомним, в минувшем мае Карлос только отметил свой 21-й день рождения. Янник чуть постарше своего противника — итальянцу сейчас 22 года. Cиннер и Алькарас уже стали самой молодой парой полуфиналистов на ТБШ со времён битвы Энди Маррея и Рафаэля Надаля на US Open — 2008. Кто же окажется сильнее в «скрытом финале» грунтового «Шлема» и впервые в карьере дойдёт до титульного противостояния на «РГ»? Узнаем совсем скоро.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».