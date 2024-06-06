«Ей 17, она так совершенна». Мирра получила поддержку после поражения на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева завершила свой путь на «Ролан Гаррос» — 2024. Отличные матчи россиянка провела в Париже, выиграла несколько упорных битв, но оступилась в шаге от финала.

Сложно Мирре дался полуфинальный матч с итальянкой Ясмин Паолини, в котором 17-летняя спортсменка много ошибалась, срывалась на слёзы и потерпела поражение со счётом 3:6, 1:6. А теннисный мир всё же продолжил восхищаться Андреевой.

Паолини в интервью после матча спросили, что она ощущает больше: облегчение или счастье. Итальянка ответила и похвалила свою соперницу.

«Больше счастье. Тяжёлый был матч. Ей 17 лет, она так совершенна. Я перед матчем нервничала, проиграла же ей месяц назад. Думала – ну давай, надо исправляться. Нервничала в первом сете, но с каждым мячом расслаблялась. Знаю, что в таком матче непросто расслабиться. Рада, что в итоге выиграла», — поделилась Ясмин на корте.

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Матс Виландер так же, как и Паолини, обратил внимание на возраст Мирры и сделал признание.

«Я уже стал её большим поклонником. Ей всего 17 лет, но она уже кажется очень взрослой – вне корта, но особенно на корте. После четвертьфинала она сказала, что поначалу нервничала, но в игре мы этого не заметили», — приводит слова Виландера Eurosport.de.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что говорить о будущем Андреевой ещё рано, так как нужно дать ей время окончательно сформироваться. При этом глава ФТР всё же отметил успехи Мирры на этом «РГ».

«На «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сыграла отлично, выше всяких похвал. Она молодец! Идёт формирование молодой спортсменки, поэтому оценка этому турниру в её исполнении самая высокая. Видимо, перед полуфиналом Мирра не успела восстановиться в психологическом плане. Были маленькие ошибки и отсутствие стабильности. Но это возраст, ничего страшного нет. Физика у неё хорошая, нервная система — тоже. Надо продолжать работать», — сказал Тарпищев в беседе с «Чемпионатом».

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева предположительно назвала другую причину, по которой 17-летняя россиянка не смогла выстоять в полуфинале с Паолини.

«Можно сказать, что она волновалась. Мне кажется, что она впервые в жизни столкнулась с понятием, которое в спорте называют мандраж. Ты делаешь всё то, что тебе привычно, что ты умеешь делать, но мышцы тебя не слушаются. Преодолеть это сложно, но на это есть, так сказать, методика. Она столкнулась с этим впервые, и, конечно, для неё это было неожиданно», — цитирует Дмитриеву «СЭ».

Экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков отметил, что всему виной мог стать вчерашний яркий матч Мирры с Ариной Соболенко.

«После выдающегося матча часто возникает спад. Жалко, что матч так быстро закончился, практически не было интриги, но Мирра отдала всё. Паолини сыграла очень здорово, она просто всё попадала. Ничего страшного, Андреева получила бесценный опыт и будет идти дальше», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Российский тренер Виктор Янчук тоже посмотрел в будущее Андреевой после этого «Ролан Гаррос» с оптимизмом.

«Я считаю, что проход Мирры Андреевой до полуфинала «Ролан Гаррос» — большой успех. Рановато раскатали губу на «Большой шлем» для Андреевой, ей рановато выигрывать такие турниры. У неё была игра самого высокого качества, и Мирра была прекрасна по технике: подаёт, владеет ударами с обеих сторон, а также пытается обострять.

Количество ошибок до последнего гейма было 30 против 10. 10 ошибок допустила Паолини, а 30 – Мирра. Это же есть ключ к пониманию игры. Но тем не менее Андреева растёт и время работает на неё. Однако ошибки возникают по молодости и малому опыту. Я думаю, что в конце концов Мирра выйдет на самые первые роли. Всё у неё впереди», — сказал Янчук в беседе с «Чемпионатом».

Много хорошего вынесет Мирра после этого французского ТБШ. И хочется повторить фразу, которая звучит отовсюду в теннисном мире: у россиянки действительно всё впереди.