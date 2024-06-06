«У меня одна цель — зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку». Мирра — после «РГ»

17-летняя Мирра Андреева завершила своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2024, проиграв в полуфинале итальянке Ясмин Паолини. Она едва сдерживала эмоции на корте, когда игра совсем посыпалась, и после матча призналась, что ещё несколько дней будет переживать. Зато россиянка залетела в топ-25 рейтинга, что даёт много преимуществ. И уже целится на топ-20 на конец года, ведь за это мама обещала ей купить собаку!

«Если бы мне в начале недели сказали про полуфинал, ответила бы: что?! Хорош шутить!»

— Что вас больше всего сегодня удивило, собственное выступление, что могли сыграть лучше, или она делала что-то неожиданное?

— Конечно, я могла бы сыграть лучше, было много ошибок, которые я обычно не делаю. Было сложно это принять и справляться с этим. Наверное, сегодня было не суждено, и соперница играла хорошо, показала невероятный теннис. Она не просто так играла в полуфинале и показала сегодня великолепный уровень. Мне весь матч было тяжело, но что есть. Много хорошего можно вынести из этих двух недель, Несколько дней точно ещё точно буду расстраиваться, но финал всё равно буду смотреть.

— Что вам помогает пережить это расстройство?

— Я ещё не выяснила. После поражений всегда сложно снова переключиться на позитивный лад. Лично мне в голову сначала всегда лезут плохие мысли. Потом я говорю с командой, проходит пару дней, и я начинаю думать, что, может, и хорошо здесь сыграла. Может, могла и лучше, но в целом хороший турнир. Сейчас надо подождать пару дней, чтобы плохие мысли ушли и я смогла чётче увидеть ситуацию, сделать выводы.

— Ожидали выхода в полуфинал?

— Если бы меня перед турниром спросили, ожидаю ли я выхода в полуфинал, я бы ответила нет. Если бы мне в начале недели сказали, что я буду играть в полуфинале, я бы сказала: что?! Хорош шутить! Я такого не ожидала, просто играла и старалась изо всех сил. Я всегда играю лучше всего, когда я просто играю и наслаждаюсь моментом. Так было в нескольких прошлых матчах. Не ожидала, что буду в полуфинале, но в итоге там сыграла.

«Когда расстраиваюсь, сплю по 12 часов, ничего не делаю, почти не разговариваю»

— Опишите расстроенную Мирру Андрееву?

— Валяюсь в кровати, сплю по 12 часов, ничего не делаю. Нам надо ехать домой, но я особо не буду разговаривать. Буду в себе, не буду задавать вопросы, но отвечу коротко, если меня что-то спросят. Мне бы хотелось, чтобы со мной вообще не заговаривали. Однако когда рядом команда, семья, всегда легче, с ними чувствуешь себя лучше. Сегодня я разговаривала не парой фраз, может, становлюсь лучше в этом плане? Но в ближайшие дни особо не буду говорить.

— Лучше выйти в полуфинал «Шлема» или сфоткаться с Энди Марреем?

— Оба варианта хорошие. В начале турнира мне сделали подарок, ретрокамеру. Можно было сделать 25-30 фотографий, я составила список, с кем хочу сфотографироваться. Энди был первым в списке. Мы пару раз с ним общались, но совместного фото не было, надо было это исправить. Я его видела несколько раз, но он то разминался, то обедал, и я всё думала – в следующий раз. Потом увидела, как он говорит со своей командой. Подумала, что он занят, но тренер сказал мне – иди сейчас, сфотографируйся и забудем об этом. Она меня к этому подтолкнула, и мы наконец сделали фото с ним.

— Что сегодня не получилось? Сказалась физическая или психологическая усталость?

— Честно сказать, не чувствую себя усталой ни ментально, ни физически. Конечно, было бы лучше, если бы сегодня был день отдыха, но такое расписание, с этим ничего не поделаешь. Мы с командой проделали достаточно хорошую работу в плане восстановления, я вообще не чувствовала себя усталой. Настраивалась и выходила как на очередной матч. Но сегодня у меня вообще ничего не получалось. С самого первого гейма очень много ошибок, которые я обычно не допускаю в своей игре. С этим было немного трудно справиться, но такие дни бывают. Надо это принять и двигаться дальше.

«У меня пока одна цель — зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку»

— Вы не предполагали, что так далеко зайдёте. Давление росло, у топовых игроков ментальность для таких матчей другого уровня. Со стороны казалось, что вы были зажаты. Сложно было это перебороть? Мартинес вам что-то советовала?

— Соглашусь, что была немного зажатой. Это и отличает топовых игроков от тех, кто стоит немного ниже в рейтинге, они ничего не ждут, а идут и делают своё дело, забирают своё, делают всё, что могут. Я сегодня тоже делала всё, что могла, но, может, немного ждала, что она пару ошибок подарит или будет играть не в свой лучший теннис. Наверное, есть причина, по которой она сейчас в топ-10. Она это сегодня показала, играла очень хорошо. Мне было не очень удобно с ней играть. Так бывает. С тренером мы поговорили немного. Я особо в ответ ничего не сказала, думаю, через пару дней у нас будет уже получше разговор, а так только у неё монолог в основном был. Через пару дней проведём хороший анализ матча, в следующий раз постараюсь такого не допустить.

— Уже осознали, что это прорыв и начинается новая жизнь? Вы в топ-25, значит, любой турнир можно играть, будете сеянной на Уимблдоне.

— На самом деле ещё об этом не думала. У меня пока только одна цель – зайти в топ-20, и потом мне мама должна купить собаку.

— Какой породы?

— Да, мы с ней поставили такую цель в Мадриде. Очень много игроков с собаками, я тоже хочу. Тренер ещё начала маму уговаривать – давай купим, я буду помогать, всё делать, ты не представляешь, как это помогает. Мама сказала – будешь в топ-20 на конец года, будет у тебя собака. Я уже всё выбрала. Хочу кокер-спаниэля, но она сильно большая. Нужно будет смотреть, потому что с собаками сложно путешествовать.

Все эти маленькие победы – что я буду сеяная на Уимблдоне, в топ-25, об этом я пока ещё не думала. Но, в принципе, да, неплохо! Неплохо получилось, тоже можно посмотреть и принять, что в целом получился неплохой турнир.