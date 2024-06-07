Платье Курниковой разрезали на 150 тысяч частей и раздали фанатам на «Ролан Гаррос» — 1999

Анна, которой 7 июня исполняется 43 года, была настолько популярной, что её спонсоры шли на крайне нестандартные маркетинговые ходы.

Сегодня, 7 июня, бывшая российская теннисистка Анна Курникова отмечает свой 43-й день рождения. Карьера Курниковой была не слишком долгой. Анна выступала в WTA-туре 8 лет (1995-2003). Она входила в топ-10 мирового рейтинга и не раз добиралась до поздних стадий турниров «Большого шлема», но так и не выиграла ни одного титула в одиночном разряде.

Это не помешало привлекательной россиянке стать по-настоящему культовой спортивной фигурой. Анна ещё в раннем возрасте имела огромную фан-базу и подписывала выгодные рекламные контракты. Один из них – с брендом одежды аdidas, который как мог извлекал выгоду из популярности Курниковой и проявил особенно показательную маркетинговую смекалку на «Ролан Гаррос» — 1999. Шикарное золотое платье Анны было разрезано на 150 тысяч маленьких кусочков и раздавалось в виде брелоков, Сувениры разобрали очень быстро, а имя Курниковой стало ещё более узнаваемым.

«Ролан Гаррос» — не самый успешный турнир «Большого шлема» для Курниковой. Лучший результат Анны в Париже – два попадания в четвёртый круг (1998, 1999). Второй случай более примечателен. Анна выбила из сетки конфликтовавшую с ней швейцарку Патти Шнидер и была остановлена только легендарной Штеффи Граф, которая в итоге выиграла свой 22-й турнир «Большого шлема» и завершила карьеру через пару месяцев, сосредоточившись на семейной жизни с Андре Агасси.

Конечно, от Курниковой ждали лучшего результата на «Ролан Гаррос» — 1999 и вообще на всех крупных турнирах. Анна в 16 лет вышла в полуфинал Уимблдона-1997, что намекало на очень многообещающую карьеру. Курникова упоминалась в одном ряду с Мартиной Хингис, сёстрами Сереной и Винус Уильямс, но в конечном счёте проигрывала им конкуренцию и всё больше погружалась в модельный бизнес.

Анна Курникова на «Ролан Гаррос» — 1999 Фото: Clive Brunskill /Allsport

Хотя конкретно на «Ролан Гаррос» — 1999 Курникова ещё старалась абстрагироваться от образа самой гламурной теннисистки мира, который ей создавали СМИ.

«Единственные, кого беспокоит этот гламур, — это вы, ребята. Я просто пытаюсь сконцентрироваться на теннисе, тренировках и игре», — сказала 18-летняя россиянка журналистам, которые обсуждали маркетинговый ход аdidas с её золотым платьем.

Немецкий бренд одежды решил бесплатно раздать фрагменты наряда Курниковой на стенде, ставшем одной из главных достопримечательностей Открытого чемпионата Франции. Люди стояли в длинных очередях, чтобы получить стеклянный брелок для ключей, в котором находилась крошечная часть платья Курниковой.

Всего наряд Анны разрезали на 150 тысяч частей. Вроде как приличное количество, но всем желающим брелоков не хватило. По словам Седрика Дюфуа, одного из французских менеджеров по связям с общественностью аdidas, компания была ошеломлена спросом.

«Брелоки для ключей расходятся как горячие пирожки. Нам нужно увеличить объёмы поставок, чтобы удовлетворить спрос», — говорил Дюфуа.

Анна Курникова на «Ролан Гаррос» — 1999 Фото: Clive Brunskill /Allsport

150 тысяч брелоков с частицей платья Курниковой раздали в течение двух недель проведения «Ролан Гаррос», а тем, кому они не достались, дали своего рода утешительный подарок – было также реализовано 250 тысяч плакатов с изображением российской теннисистки.

Дюфуа отмечал, что рекламная кампания на «Ролан Гаррос» изначально была направлена ​​на продвижение непосредственно платья от бренда, а не Курниковой, но в итоге удалось «убить двух зайцев одним выстрелом». Adidas привлёк внимание к своей одежде, а теннисистка стала ещё более обсуждаемой персоной.

«Если брелоки, плакаты и все эти рекламные кампании привлекли в теннис новых людей, меня это устраивает. Гламур привлёк новых поклонников. Думаю, моя игра тоже привлечёт новых фанатов вида спорта», — комментировала ажиотаж вокруг своего наряда Анна.

На самом деле, Курникова выступала довольно неплохо. Да, в одиночном разряде ей так и не удалось взять титул, но она приличное время играла на уровне топ-10 и топ-20, трижды подряд отбиралась на Итоговый турнир WTA (1998-2000). В парном разряде Анна выиграла 16 титулов, в том числе два турнира «Большого шлема» (Australian Open в 1999 и 2002 годах вместе с Мартиной Хингис).

В конечном счёте Курникова решила отдать предпочтение модельной карьере, уйдя из тенниса в возрасте 22 лет. Вряд ли Анна об этом жалеет. Её состояние в данный момент оценивается примерно в $ 60 млн. Она воспитывает троих детей вместе с возлюбленным Энрике Иглесиасом и получает удовольствие от жизни.