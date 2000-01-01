Свёнтек выиграла 20-й матч на «Ролан Гаррос» подряд. Длиннее серии лишь у трёх теннисисток

Свёнтек в топ-4 по длине победной серии на «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек обыграла Коко Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:4. Благодаря этому польская теннисистка продлила свою победную серию до 20 матчей. Более продолжительные серии были лишь у трёх теннисисток в Открытой эре!