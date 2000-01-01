Свёнтек в топ-4 по длине победной серии на «Ролан Гаррос»
Ига Свёнтек обыграла Коко Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:4. Благодаря этому польская теннисистка продлила свою победную серию до 20 матчей. Более продолжительные серии были лишь у трёх теннисисток в Открытой эре!
Жюстин Энен
С 2005 по 2010 год бельгийская теннисистка выиграла на «Ролан Гаррос» 24 матча подряд.
Моника Селеш
На счету югославско-американской теннисистки 25 побед на «Ролан Гаррос» кряду с 1990 по 1995 год.
Крис Эверт
Победная серия американской теннисистки длилась 29 матчей с 1974 по 1981 год.
Свёнтек выиграла 20-й матч на «Ролан Гаррос» подряд. Длиннее серии лишь у трёх теннисисток
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