На грунтовом «Шлеме» в пятницу состоятся мужские полуфиналы. На корт выйдут все сильнейшие. Подробности – в трансляции.

Синнер и Алькарас бьются за финал «Ролан Гаррос»! Своей очереди ждут Рууд и Зверев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В пятницу, 7 июня, состоятся оба полуфинала в мужском одиночном разряде. Второй номер посева Янник Синнер проведёт первый в карьере матч в статусе будущей первой ракетки мира. Он сразится с испанцем Карлосом Алькарасом (3). Другую пару составили норвежец Каспер Рууд (7) и немец Александр Зверев (4), которые год назад в Париже встречались на той же стадии. Любопытно, что в обоих противостояниях счёт личных встреч пока ничейный – 4-4 и 2-2 соответственно. За всеми событиями следите в нашей лайв-статье.

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