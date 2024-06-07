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Синнер, Алькарас, Рууд, Зверев: онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2024, расписание, сетки, где смотреть, расклады

Синнер и Алькарас бьются за финал «Ролан Гаррос»! Своей очереди ждут Рууд и Зверев. LIVE!
Даниил Сальников
Синнер и Алькарас бьются за финал «РГ»
Комментарии
На грунтовом «Шлеме» в пятницу состоятся мужские полуфиналы. На корт выйдут все сильнейшие. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В пятницу, 7 июня, состоятся оба полуфинала в мужском одиночном разряде. Второй номер посева Янник Синнер проведёт первый в карьере матч в статусе будущей первой ракетки мира. Он сразится с испанцем Карлосом Алькарасом (3). Другую пару составили норвежец Каспер Рууд (7) и немец Александр Зверев (4), которые год назад в Париже встречались на той же стадии. Любопытно, что в обоих противостояниях счёт личных встреч пока ничейный – 4-4 и 2-2 соответственно. За всеми событиями следите в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
0
1
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 18:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

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Алькарас и Синнер начали Опрос: кто выйдет в финал? Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Алькарас и Синнер начали

На центральном корте начался первый мужской полуфинал. Карлос Алькарас сражается с Янником Синнером. За всеми подробностями поединка следите в нашей текстовой трансляции.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
0
1
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
15:39 Даниил Сальников

Завершился последний полуфинал в мужском парном разряде. За 2 часа 2 минуты дуэт Марсело Аревало / Мате Павич (Сальвадор / Хорватия, 9) разобрался с опытной парой Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (Испания / Аргентина, 1) — 3:6, 6:4, 7:5.

Ролан Гаррос — парный разряд (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 13:35 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
3 		6 7
         
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
15:17 Даниил Сальников

Около 20 минут остаётся до первого полуфинала — Янник СиннерКарлос Алькарас. Самое время прочитать наше превью перед этим противостоянием.

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14:57 Даниил Сальников

Юная россиянка Мирра Андреева не смогла пробиться в финал после сенсационной победы над второй ракеткой мира Арины Соболенко. 17-летняя теннисистка не успела восстановиться за сутки к противостоянию с итальянкой Ясмин Паолини.

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Накануне прошли женские полуфиналы. Все подробности игрового дня — в нашем вчерашнем лайве дня.

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Опрос: кто выйдет в финал?

Сегодня важные матчи в мужском одиночном разряде. Кто, по-вашему, победит?

14:49 Даниил Сальников

Расписание пятницы

В пятницу проходят оба мужских полуфинала. Сильнейшие грунтовики сражаются за место в решающем матче.

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