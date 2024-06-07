Синнер и Алькарас бьются за финал «Ролан Гаррос»! Своей очереди ждут Рууд и Зверев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В пятницу, 7 июня, состоятся оба полуфинала в мужском одиночном разряде. Второй номер посева Янник Синнер проведёт первый в карьере матч в статусе будущей первой ракетки мира. Он сразится с испанцем Карлосом Алькарасом (3). Другую пару составили норвежец Каспер Рууд (7) и немец Александр Зверев (4), которые год назад в Париже встречались на той же стадии. Любопытно, что в обоих противостояниях счёт личных встреч пока ничейный – 4-4 и 2-2 соответственно. За всеми событиями следите в нашей лайв-статье.
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Алькарас и Синнер начали
На центральном корте начался первый мужской полуфинал. Карлос Алькарас сражается с Янником Синнером. За всеми подробностями поединка следите в нашей текстовой трансляции.
Завершился последний полуфинал в мужском парном разряде. За 2 часа 2 минуты дуэт Марсело Аревало / Мате Павич (Сальвадор / Хорватия, 9) разобрался с опытной парой Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (Испания / Аргентина, 1) — 3:6, 6:4, 7:5.
Около 20 минут остаётся до первого полуфинала — Янник Синнер — Карлос Алькарас. Самое время прочитать наше превью перед этим противостоянием.
Юная россиянка Мирра Андреева не смогла пробиться в финал после сенсационной победы над второй ракеткой мира Арины Соболенко. 17-летняя теннисистка не успела восстановиться за сутки к противостоянию с итальянкой Ясмин Паолини.
Накануне прошли женские полуфиналы. Все подробности игрового дня — в нашем вчерашнем лайве дня.
Опрос: кто выйдет в финал?
Сегодня важные матчи в мужском одиночном разряде. Кто, по-вашему, победит?
Расписание пятницы
В пятницу проходят оба мужских полуфинала. Сильнейшие грунтовики сражаются за место в решающем матче.
- 7 июня 2024
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