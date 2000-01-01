Свёнтек повторила мощный рекорд Навратиловой! Он держится уже 40 лет

Уникальное достижение

Для Свёнтек победа над Гауфф стала восьмой над игроками из топ-10 на ТБШ. Ига проиграла всего 2 из 10 встреч с такими теннисистами. Это повторение 40-летнего рекорда Мартины Навратиловой, которая в первых 10 матчах ТБШ с игроками из топ-10 одержала восемь побед.