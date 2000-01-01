Свёнтек повторила мощный рекорд Навратиловой
Ига Свёнтек обыграла Коко Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:2, 6:4) и повторила уникальное достижение Мартины Навратиловой на турнирах «Большого шлема». Какое?
Уникальное достижение
Для Свёнтек победа над Гауфф стала восьмой над игроками из топ-10 на ТБШ. Ига проиграла всего 2 из 10 встреч с такими теннисистами. Это повторение 40-летнего рекорда Мартины Навратиловой, которая в первых 10 матчах ТБШ с игроками из топ-10 одержала восемь побед.
Свёнтек повторила мощный рекорд Навратиловой! Он держится уже 40 лет
Читайте также
Свёнтек в топ-4 по победным сериям на «РГ»
Италия установила крутое достижение на ТБШ
Андреевой покорился особый возрастной рекорд
Андреева — самая юная полуфиналистка ТБШ за 27 лет
«РГ»-2024 стал особым из-за снятия Джоковича
Синнер станет 29-й первой ракеткой мира
У Джоковича два новых мощных рекорда на ТБШ!
Андреева установила крутое достижение на «РГ»
Гауфф — вторая после Хингис на «Ролан Гаррос»
Джокович сыграл самый поздний матч в истории «РГ»
Гауфф — третья по победам на «РГ» до 21 года
Свёнтек — пятая по числу побед на «РГ» до 23 лет
Соболенко повторила крутой рекорд Азаренко на ТБШ
Ализе Корне — третья по количеству участий в ТБШ
Зверев — третий, кто обыграл Надаля на «РГ»
Рекордный призовой фонд на «Ролан Гаррос» — 2024