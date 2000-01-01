Свёнтек и Гауфф — второй по возрасту дуэт в топ-2
В понедельник, 10 июня, после обновления рейтинга Ига Свёнтек и Коко Гауфф станут первой и второй ракеткой мира. Полька и американка — второй самый молодой дуэт, расположившийся в топ-2 рейтинга.
Рекордсменки
На двоих Свёнтек и Гауфф — 43 года и 99 дней. Более молодыми первой и второй ракетками мира были Мария Шарапова и Ким Клейстерс. В октябре 2005 года их общий возраст составлял 40 лет и 313 дней.
Свёнтек и Гауфф станут вторым самым молодым дуэтом в топ-2. В рекордсменках — россиянка!
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