Свёнтек и Гауфф станут вторым самым молодым дуэтом в топ-2. В рекордсменках — россиянка!

Рекордсменки

На двоих Свёнтек и Гауфф — 43 года и 99 дней. Более молодыми первой и второй ракетками мира были Мария Шарапова и Ким Клейстерс. В октябре 2005 года их общий возраст составлял 40 лет и 313 дней.