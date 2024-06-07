Алькарас выжил в пятисетовой битве с Синнером! Карлос пробился в дебютный финал «РГ»

На «Ролан Гаррос» в пятницу, 7 июня, в мужской сетке началась борьба за финал. Первыми за выход в решающую стадию поборолись Янник Синнер (вторая ракетка мира) и Карлос Алькарас (3).

Итальянец и испанец на «Ролан Гаррос» сыграли друг с другом в девятый раз: до этого счёт в их противостоянии был 4-4. В последний раз Янник и Карлос встречались в марте в борьбе за финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Тогда победа осталась за испанским теннисистом (1:6, 6:3, 6:2).

На пути к стадии 1/2 финала на «Ролан Гаррос» Синнер одержал победу над Кристофером Юбэнксом, Ришаром Гаске, Павлом Котовым, Корентеном Муте и Григором Димитровым. Алькарас в Париже переиграл Джеффри-Джон Вулфа, Йеспера де Йонга, Себастьяна Корду, Феликса Оже-Альяссима и Стефаноса Циципаса. Ещё сегодняшний полуфинал между 22-летним Синнером и 21-летним Алькарасом стал самым «молодым» матчем на стадии 1/2 финала ТБШ после встречи Энди Маррея (21 год) и Рафаэля Надаля (22 года) на US Open — 2008.

С первого же гейма между теннисистами завязалась серьёзная борьба, в которой Алькарас старался держать мяч, но играл грязно и неточно, чем помог Синнеру дважды брейкануть. Включилась у Карлоса фирменная игра лишь при счёте 0:4. Здорово пошли атаки, и сократилось количество невынужденных ошибок, что помогло испанцу забрать первую свою подачу в этом матче и следом сделать один обратный брейк.

Однако адаптироваться к условиям и нащупать стабильность в своих действиях Карлитос в первом сете так и не смог. Синнер без проблем этим воспользовался, комфортно и играл на удержание, и отражал атаки испанца, и сам напрягал соперника. Это помогло итальянцу всего за 40 минут и со счётом 6:2 забрать стартовую партию.

Янник Синнер Фото: Tim Goode/Getty Images

Второй сет так же, как и первый, начался с подачи Алькараса. Были в этом гейме у испанца и ошибки, и отличные комбинационные решения, и хорошие розыгрыши, но этого Карлосу оказалось недостаточно. Синнер вновь забрал подачу соперника, но этот брейк по сценарию прошлой партии итальянец вновь отдал.

Слабо и совершенно не похоже на себя выглядел Янник во второй половине сета: не пользовался возможностями, будто просел физически и ментально. Заметно упал уровень игры итальянца на своей подаче: если в стартовой партии он на первой выиграл 85% очков, а на второй — 44%, то в этом сете Синнер забрал только 62% и 30% розыгрышей соответственно. Нащупал при этом практически безошибочную игру Карлос, забрал пять геймов подряд и оставил вторую партию за собой.

Непостоянна была игра у теннисистов, поэтому в первой половине третьего сета они вновь обменялись своими подачами. Очень сложный гейм для Синнера выдался при счёте 2:2. Мучился итальянец c судорогами в правом предплечье, рисковал упустить эту мини-партию, но спасся несколькими подачами и вышел победителем из этой упорной борьбы не только с соперником, но и с самим собой. В перерывах Яннику пришлось пару раз вызывать физио, чтобы размять руку и бёдра.

Интересна эта встреча была тем, что не было в ней явного лидера. Выходил Алькарас вперёд — останавливали его ошибки по длине. Перенимал преимущество Синнер — начинал ошибаться на подаче, и приходилось ему договариваться со своим телом. Но кое-что всё же отличало итальянца: быстрее получалось у него преодолевать спад и настраивать игру. Это и помогло Яннику вернуться в третьем сете и забрать его со счётом 6:3.

Полон этот матч был ярких, интригующих розыгрышей. Особенно это касается четвёртой партии. Надёжнее к этому моменту стали играть теннисисты, рисковали, выходили к сетке и старались тактически переигрывать друг друга. Равная игра складывалась в этом сете, и исход её решился буквально в нескольких розыгрышах при счёте 4:5 на подаче Синнера. В середине гейма Янник здорово догонял мячи, что разводил для него соперник, выбежал к сетке и при всём открытом корте не воспользовался шансом забрать это очко, со смэша отправив мяч в аут. За этим последовало несколько блестящих приёмов от Алькараса, благодаря которым он забрал эту партию и перевёл игру в пятый сет.

Восхищали сегодня техника, скорость, смелость и упорство игроков. Синнер стойко выдерживал длительные розыгрыши и спринты от задней линии к сетке и обратно. Ещё итальянцу удавалось абстрагироваться мыслями от упущенных возможностей и фокусироваться на игре, а тренеры Янника какую-то часть игры провели стоя, поддерживая своего подопечного. Карлос же за три часа здорово повысил качество своей игры, перешёл к постоянным качественным атакам, не давая подышать своему сопернику.

В решающей партии увереннее выглядел Алькарас. Не без ошибок играл испанец, но всё же у итальянца в пятом сете неточностей и срывов было больше. Карлос сделал ранний брейк, прошёл с преимуществом до самого конца встречи и вышел подавать на матч при счёте 5:3. Янник ещё навязал борьбу в розыгрышах — и даже два матчбола отыграл — но уходящие быстрые подачи принять не смог. С третьей попытки, за 4 часа 12 минут, со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 испанский теннисист дожимает итальянца в этом пятисетовом триллере.

Для Алькараса этот финал «Ролан Гаррос» станет первым в карьере. В целом на «Больших шлемах» испанец побеждал дважды: на Уимблдоне — 2023 и US Open — 2022. Карлос будет первым игроком в Открытой эре, добравшимся до финалов ТБШ на всех покрытиях до достижения 22 лет. В случае победы в финале «РГ» Карлитос станет №2 в мире.

Этот «Ролан Гаррос» оказывается первым за 20 лет французским ТБШ, на котором в финале не выступит никто из «Большой тройки». Соперник Алькараса в решающем матче определится во второй полуфинальной встрече между Каспером Руудом и Александром Зверевым.