«Я так долго этого ждала». Россиянка одолела соотечественницу и стала чемпионкой «РГ»-2009

38-летняя российская теннисистка Светлана Кузнецова не выходила на корт после Уимблдона-2021. Кузнецова при этом официально не завершила карьеру и теоретически допускает камбэк в WTA-тур. В любом случае, Светлана не выпадает из теннисной жизни. Она активно следит за всеми крупными турнирами и комментирует главные новости в своих соцсетях.

Конечно, не обошёл внимание Кузнецовой и «Ролан Гаррос» — 2024. Светлану заметили на полуфинальном матче соотечественницы Мирры Андреевой против итальянки Ясмин Паолини. 17-летняя Мирра уступила в двух сетах, но продемонстрировала потенциал побеждать на турнирах «Большого шлема» в будущем. Например, как сделала та же Светлана Кузнецова на «Ролан Гаррос» — 2009, в российском финале одолев Динару Сафину.

В 2000-х в женском теннисе часто можно было увидеть представительниц одной страны в финалах крупных турниров. На одном только «Ролан Гаррос» в решающих матчах сталкивались американки Серена и Винус Уильямс (2002), бельгийки Жюстин Энен и Ким Клейстерс (2003), россиянки Анастасия Мыскина и Елена Дементьева (2004). В четвёртый раз за десятилетие подобное в Париже случилось в сезоне-2009, когда титул снова разыгрывали представительницы России — 23-летние Динара Сафина и Светлана Кузнецова.

Нельзя сказать, что выход Сафиной и Кузнецовой в решающий матч «Ролан Гаррос» стал большой сенсацией. Динара вообще была первой ракеткой мира и в 2009 году показывала лучший теннис в своей карьере. Сафина в третий раз за 12 месяцев добралась до решающих встреч на турнирах Большого шлема. Динара тотально доминировала во время грунтовой части сезона-2009. На трёх крупных турнирах, предшествовавших «Ролан Гаррос», она уступила только в одном матче – в финале Штутгарта, при этом взяв титулы на «тысячниках» в Мадриде и Риме.

Светлана Кузнцова на «Ролан Гаррос» — 2009 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Примечательно, что Сафина в Штутгарте проиграла именно Светлане Кузнецовой, которая после победы на US Open – 2004 шла за своим вторым «Шлемом». Светлана на «РГ»-2009 была посеяна под седьмым номером, однако всё равно входила в список главных претенденток на титул.

Кузнецова сполна доказала состоятельность своих претензий на чемпионство, выбив в четвертьфинале тогдашнюю вторую ракетку мира Серену Уильямс (7:6, 5:7, 7:5). Из именитых соперниц Светлана также прошла польку Агнешку Радваньску (6:4, 1:6, 6:1) и австралийку Саманту Стосур (6:4, 6:7, 6:3) в четвёртом круге и полуфинале соответственно.

Сафина на старте турнира вообще не замечала оппоненток на корте. Она повесила две «баранки» британке Энн Кеотавонг в первом круге, а в следующих матчах с россиянками Виталией Дьяченко (6:1, 6:1), Анастасией Павлюченковой (6:2, 6:0) и француженкой Ареван Резаи (6:1, 6:0) в сумме отдала всего лишь пять геймов. Динара встретила кое-какие трудности только в четвертьфинале с белоруской Викторией Азаренко (1:6, 6:4, 6:2), но пришла в себя после неудачи в первом сете. В полуфинале Сафина без проблем разобралась со словачкой Доминикой Цибулковой (6:3, 6:3).

Динара считалась фаворитом финала с Кузнцовой. Из-за лидерства в мировом рейтинге и общего уровня тенниса, демонстрируемого в последние месяцы. Основная задача Сафиной заключалась в преодолении психологического барьера. Всё-таки в двух предыдущих попытках она терпела неудачу в решающем матче «Шлема», в том числе годом ранее на «Ролан Гаррос» уступила сербке Ане Иванович.

Динара Сафина на «Ролан Гаррос» — 2009 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Хотя у Светланы Кузнецовой тоже были свои козыри, например, вышеупомянутый чемпионский опыт победы на ТБШ. Да, у Светланы были неудачные финалы мэйджоров на том же «Ролан Гаррос» (2006) и US Open (2007), но она всё-таки чуть лучше представляла, что нужно делать в матчах с чрезвычайно высоким давлением.

Финал «Ролан Гаррос» — 2009 Кузнецова – Сафина не вышел совсем уж проходным, но и в рейтинг самых интригующих в истории турнира тоже не входит. Светлана играла надёжно и спокойно, в то время как Динара сражалась не только с соперницей, но и с собственными эмоциями. Сложилось впечатление, что Сафина снова перегорела в ответственный момент.

В первом сете наблюдалась относительно равная борьба. Ключевым стал восьмой гейм, в котором Кузнецова сделала брейк и затем спокойно подала на партию. Светлана больше атаковала, вынуждая Сафину играть от обороны. Опять же, в действиях Динары просматривалась определённая нервозность. На пять виннерсов Сафиной пришлись четыре двойные и 12 невынужденных ошибок

Второй сет начался с равенства – 2:2. Но затем Кузнецова сделала брейк, и это окончательно надломило Сафину. Динара в розыгрышах регулярно ошибалась по длине, а на своей подаче часто допускала двойные ошибки. Символично, что победное очко Кузнецова добыла именно за счёт двойной ошибки Сафиной, к концу игры находившейся уже на грани нервного срыва. Матч завершился победой Светланы Кузнецовой со счётом 6:4, 6:2 за 74 минуты. Стоит отметить, что Светлана не стала при этом бурно радоваться и падать на корт, поскольку после двойной ошибки Динары считала это проявлением неуважения к сопернице.

Светлана Кузнецова и Динара Сафина после финала «Ролан Гаррос» — 2009 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сафина в отчаянии расплакалась, а Кузнецова праздновала второй триумф на ТБШ. По количеству титулов, завоёванных на турнирах «Большого шлема», она стала второй из россиянок и уступала только Марии Шараповой, у которой на тот момент было на одну победу больше.

«Я начала турнир очень сильно, а потом в четвертьфинале против Азаренко уровень моей игры стал снижаться. Играла не так агрессивно, как в начале. Постепенно стала более пассивной. Безусловно, против Светы надо быть очень агрессивной. Но это нелегко, если ты уже играешь пассивно, вдруг начать играть агрессивно. Поэтому я думаю, что движение назад началось с четвертьфинала. Дело совершенно не в условиях. Просто мне надо учиться играть в свою игру в важных матчах. Очень хотела победить сегодня, но не справилась с давлением, которое испытывала, прежде всего со стороны себя. Но завтра будет новый день, через неделю ещё один турнир, так что всё будет нормально, завтра я буду в порядке», — высказалась Сафина после поражения.

«Я так долго этого ждала. Иногда я думала, что моя победа на ТБШ больше не случится. Динара — первый номер в рейтинге, в данный момент она лучше, чем я, но сегодня мне удалось сыграть лучше. Прекрасно понимаю её и знаю, что она сейчас чувствует. Я была уверена, что сегодня всё будет хорошо. Я знала, что мне нужно быть спокойной психологически и показывать свой лучший теннис, те же чувства я испытывала в 2004-м перед финалом US Open», — заявила Кузнецова.

Для Сафиной это был последний финал «Шлема» в карьере. В сезоне-2011 ей пришлось досрочно зачехлить ракетку из-за постоянных травм. Кузнецова тоже с тех пор не выигрывала мэйджоры, но выступала на стабильно качественном уровне в течение многих лет и стала одним из самых авторитетных ветеранов женского тура. Возможно, Светлана ещё вернётся на корт. Даже если этого не случится, она сполна может гордиться своими карьерными достижениями с 18 титулами WTA, включая два ТБШ.