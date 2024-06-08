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Ига Свёнтек, Ясмин Паолини: онлайн-трансляция финала Ролан Гаррос 2024, расписание, сетки, где смотреть, расклады

Свёнтек и Паолини бьются за титул «РГ»! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2024. LIVE!
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На грунтовом «Шлеме» в субботу состоится женский финал. На корт выйдут лучшие из лучших. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В субботу, 8 июня, состоится финал в женском одиночном разряде. До решающего матча добрались первая ракетка мира, трёхкратная чемпионка турнира Ига Свёнтек и итальянка Ясмин Паолини (12), которая до этого года вообще не проходила дальше второго круга на ТБШ, а нынешний сезон стал лучшим в её карьере. На Australian Open Паолини добралась аж до четвёртого круга, следом завоевала титул на «тысячнике» в Дубае, а теперь оказалась в финале «Ролан Гаррос», причём в обоих разрядах. За всеми событиями дня следите в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Женщины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Мужчины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1-й сет
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Ролан Гаррос — парный разряд (м). Финал
08 июня 2024, суббота. 17:40 МСК
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Не начался
1 2 3
         
         
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори

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Live Даниил Сальников

И вообще россиянки на «Ролан Гаррос» всегда были очень популярны. В частности, 25 лет назад игровое платье Анны Курниковой было разобрано на сувениры.

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16:00 Даниил Сальников

А 20 лет назад в Париже состоялся первый российский финал — Анастасия Мыскина обыграла Елену Дементьеву.

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15:40 Даниил Сальников

Любопытно, что ровно 15 лет назад в Париже был разыгран чистороссийский финал в женском одиночном разряде. Светлана Кузнецова победила Динару Сафину. Все подробности — в нашем материале.

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15:26 Даниил Сальников

Главный матч начнётся сегодня в 16 часов по московскому времени. Ига Свёнтек бьётся за титул с итальянкой Ясмин Паолини. В случае успеха польская теннисистка выиграет свой четвёртый титул в Париже. Обо всех рекордах читайте в нашем материале.

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