На грунтовом «Шлеме» в субботу состоится женский финал. На корт выйдут лучшие из лучших. Подробности — в трансляции.

Свёнтек и Паолини бьются за титул «РГ»! Кому достанется главный трофей? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В субботу, 8 июня, состоится финал в женском одиночном разряде. До решающего матча добрались первая ракетка мира, трёхкратная чемпионка турнира Ига Свёнтек и итальянка Ясмин Паолини (12), которая до этого года вообще не проходила дальше второго круга на ТБШ, а нынешний сезон стал лучшим в её карьере. На Australian Open Паолини добралась аж до четвёртого круга, следом завоевала титул на «тысячнике» в Дубае, а теперь оказалась в финале «Ролан Гаррос», причём в обоих разрядах. За всеми событиями дня следите в нашей лайв-статье.

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