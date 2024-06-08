Свёнтек и Паолини бьются за титул «РГ»! Кому достанется главный трофей? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В субботу, 8 июня, состоится финал в женском одиночном разряде. До решающего матча добрались первая ракетка мира, трёхкратная чемпионка турнира Ига Свёнтек и итальянка Ясмин Паолини (12), которая до этого года вообще не проходила дальше второго круга на ТБШ, а нынешний сезон стал лучшим в её карьере. На Australian Open Паолини добралась аж до четвёртого круга, следом завоевала титул на «тысячнике» в Дубае, а теперь оказалась в финале «Ролан Гаррос», причём в обоих разрядах. За всеми событиями дня следите в нашей лайв-статье.
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И вообще россиянки на «Ролан Гаррос» всегда были очень популярны. В частности, 25 лет назад игровое платье Анны Курниковой было разобрано на сувениры.
А 20 лет назад в Париже состоялся первый российский финал — Анастасия Мыскина обыграла Елену Дементьеву.
Любопытно, что ровно 15 лет назад в Париже был разыгран чистороссийский финал в женском одиночном разряде. Светлана Кузнецова победила Динару Сафину. Все подробности — в нашем материале.
Главный матч начнётся сегодня в 16 часов по московскому времени. Ига Свёнтек бьётся за титул с итальянкой Ясмин Паолини. В случае успеха польская теннисистка выиграет свой четвёртый титул в Париже. Обо всех рекордах читайте в нашем материале.