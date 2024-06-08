«Просто отказалась сдаваться». Как Шарапова стала последней россиянкой, выигравшей ТБШ

10 лет наши теннисистки не радуют титулами на мэйджорах. А мы по таким победам очень соскучились!

Мария Шарапова — последняя за 10 лет россиянка, выигрывавшая «Большие шлемы». Каждая её победа была особенной: начиная с сенсационного триумфа на Уимблдоне — 2004, заканчивая заключительным в карьере трофеем мэйджора на «Ролан Гаррос» — 2014. Вспоминаем, как это было прекрасно.

К тому французскому ТБШ 10 лет назад Шарапова подошла в качестве восьмой ракетки мира и одним из главных кандидатов на победу. Перед Парижем россиянка завоевала титулы в Штутгарте и Мадриде, на пути переиграв мощнейших соперниц: Агнешку Радваньску, Ли На, Сару Эррани, Симону Халеп и других.

Тот «Ролан Гаррос» начался для Марии довольно легко. Она непринуждённо выиграла три матча, один из которых — с представительницей Аргентины Паулой Ормаэчеа — забрала с двумя «баранками». Трудности настигли Шарапову с четвёртого круга, когда на пути начали встречаться соперницы посерьёзнее, а на корте игра стала складываться заметно сложнее.

В непростых трёхсетовиках российская теннисистка одолела Саманту Стосур, Гарбинье Мугурусу, Эжени Бушар и в финале — Симону Халеп. Особенно тяжёлым выдался решающий матч Марии с румынской теннисисткой. Больше трёх часов сражались девушки, обе не снижали уровень игры, но всё же упорнее оказалась Шарапова. Со счётом 6:4, 6:7, 6:4 она дожала Халеп в этой встрече и завоевала свой второй титул на «Ролан Гаррос» и пятый — на турнире «Большого шлема».

После матча на корте Мария призналась, что этот трофей дался ей особенно трудно.

«Это самый сложный финал турнира «Большого шлема», который я играла. Хочу выразить слова благодарности Симоне, она действовала отлично. Не могу поверить, что я это сделала. Если бы мне несколько лет назад сказали, что я победила на «Ролан Гаррос», я бы не поверила. А сейчас я уже первенствовала здесь второй раз», — сказала россиянка на корте.

Для Шараповой трофей в Париже стала последним на «Больших шлемах», и именно его теннисистка вспоминает как самый непростой. После той победы Мария дала забавный комментарий журналисту Бену Ротенбергу.

«Если бы мне кто-то сказал, что у меня побед на «Ролан Гаррос» будет больше, чем на других «Шлемах», я бы пошла и напилась. Или предложила бы этому человеку пойти напиться», — весело сказала россиянка.

Мария Шарапова с трофеем после победы на «РГ»-2014 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь», выпущенной спустя три года после победы во Франции, Мария поделилась воспоминаниями о том счастливом для неё турнире «Ролан Гаррос». Теннисистка призналась, что к 2014 году грунт, так долго не подчинявшийся ей, стал удобен, а выступление на парижских кортах даже начало нравиться.

Финальный матч с Халеп россиянка назвала «бесконечным».

«Это был один из тех матчей, в котором всё решает воля спортсмена. Кто больше хочет победить? Кто отказывается сдаваться? Вопрос был не в том, кто из нас лучше, а в том, кто сумеет выстоять, кто сможет подняться на один раз больше, чем упадёт. Другими словами, я просто отказалась сдаваться.

И вдруг неожиданно поняла, что сейчас подаю на матч и титул после невероятно долгого дня. Халеп отбила мою подачу, и я нанесла сильный, плоский удар, такой, какому меня учил Роберт Лансдорп в совсем другой жизни. Удар пришёлся в левый задний угол корта. Она с трудом смогла дотянуться до мяча, и в результате он взмыл свечой, а я всё наблюдала, как он летит в вышине. И вот наконец он опустился на красный грунт в паре футов от боковой линии. Я упала на колени и закрыла лицо руками. Если это моя последняя победа на турнирах «Большого шлема», то она просто великолепна!» — вспоминала Мария.

Так Шарапова стала последней россиянкой, победившей на турнире «Большого шлема» и завершившей период блистательных побед наших теннисисток на мэйджорах. Только Анастасия Павлюченкова в 2021 году пробилась в финал «Ролан Гаррос», но в трёх сетах проиграла Барборе Крейчиковой и не смогла прервать серию российских спортсменок без титулов на ТБШ.

Надежду на первый за 10 лет титул на мэйджоре подарила Мирра Андреева, добравшись до полуфинала «Ролан Гаррос» в этом году. Появилась вера: у российских теннисисток ещё будет много шансов выиграть «Большой шлем». Мы по таким победам точно очень соскучились.