Четырёхкратная! Ига Свёнтек снова не оставила шансов соперницам на «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» — любимый «Шлем» Иги Свёнтек. До сегодняшнего дня полька побеждала здесь трижды: в 2020, 2022 и 2023 годах. В 2021 году Ига в четвертьфинале уступила Марии Саккари, а титул тогда взяла чешка Барбора Крейчикова, которая нанесла обиднейшее поражение россиянке Анастасии Павлюченковой в трёх сетах (6:1, 2:6, 6:4).

Интересно, что Свёнтек вполне могла «пролететь» мимо нынешнего финала: Наоми Осака должна была дожимать заведомую фаворитку уже во втором круге, но буквально своими руками отдала выигранный матч. Очень обидно и для японки, и для общей интриги турнира. «Я удивлена её уровнем игры, особенно на грунтовом корте. Наоми была очень точна, видно, что она улучшила свою игру на грунте», — говорила тогда Ига.

Что касается Ясмин Паолини, то для неё текущий сезон и вовсе стал прорывным. Итальянка уже пробилась в топ-10 рейтинга, а также впервые в своей карьере добралась до финала турнира «Большого шлема». И это с небольшим ростом и слабыми по меркам тенниса габаритами, а значит, и далеко не лучшей подачей. Паолини стала лишь третьей итальянкой в Открытой эре, которой удалось выйти в финал «Ролан Гаррос», после Франчески Скьявоне (завоевала титул в 2010 году и дошла до финала в 2011-м) и Сары Эррани (дошла до финала в 2012 году).

Ясмин на нынешнем турнире попортила нервы многим болельщикам, обыграв и Элину Аванесян, и представляющую Казахстан москвичку Елену Рыбакину, и Мирру Андрееву в полуфинале. А Свёнтек, как мы помним, учинила форменный разгром Анастасии Потаповой в четвёртом круге — 6:0, 6:0.

«Поздороваюсь ли я с ней на польском перед матчем? Обязательно! Понимаю, что она суперчемпионка, и мне придётся сделать нечто невероятное, чтобы обыграть здесь трёхкратную победительницу турнира в финале», — призналась Паолини перед дебютным для себя финалом «Шлема».

Счёт личных встреч до сегодняшней встречи — 1-0 в пользу Иги (2-0, если считать не только «Шлемы» и турниры WTA). Интересно, что в прошлый раз они сыграли на самой ранней стадии турнира «Большого шлема», в первом круге US Open — 2022, а теперь их пути пересеклись в финале мэйджора. Тогда Свёнтек победила со счётом 6:3, 6:0. Также у них был поединок на «челленджере» в Праге (на грунте) в 2018 году, где полька выиграла 6:2, 6:1, но поскольку это уровень турниров ниже WTA, в официальный зачёт личных встреч он не идёт.

Что касается первого сета, то Ясмин сразу вошла в игру, она не потерялась на корте, не зажималась и заранее не проиграла этот финал в раздевалке, как это часто бывает в плане психологии. В самом начале партии итальянка смогла отыграть брейк-пойнт, а затем и сделала брейк на ошибках Иги.

ИГА СВЁНТЕК Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Однако пришедшая в себя полька прибавила: лидер мирового рейтинга разыгрывала очки в высоком темпе с минимумом неточностей, гоняла соперницу по углам. До поры до времени Ясмин выдерживала такие розыгрыши, но потом начались вынужденные ошибки. Достаточно быстро Свёнтек перехватила инициативу и выиграла пять геймов подряд.

Сразу стало понятно, что Ига поймала кураж и почувствовала запах крови. Во втором сете преимущество Свёнтек уже не вызывало сомнений. Она в итоге выиграла 10 геймов подряд, но при этом Паолини удалось избежать «баранки». Полька действовала быстрее, она играла почти безошибочно, раскладывала мячи по углам, хорошо подавала, были отличные приёмы, в том числе и навылет, а Ясмин боролась за каждый мяч, но сегодня ей было нечем обыгрывать такую соперницу, которую мы уже по праву можем называть королевой «Ролан Гаррос» (хотя до Рафаэля Надаля, конечно, ещё далеко).

Блестящий турнир от Свёнтек, если взять за скобки упомянутый нами сложнейший матч второго круга с Наоми Осакой, когда Ига отыграла матчбол. 18 ударов навылет и 13 ошибок у Иги, 7 — 18 — у Ясмин. После матча с Осакой полька брала все партии уверенно, максимум отдавая только четыре гейма за сет. 21-я победа подряд в Париже для Иги.

Три подряд победы на «Ролан Гаррос» — это повторение результата Жюстин Энен. Выдающееся достижение.