Алькарас идёт за первым титулом «Ролан Гаррос». Зверев — последняя преграда на его пути

Испанец может выиграть 3-й мэйджор за 3 года, хотя ему всего 21. Немецкий теннисист старше на 6 лет, но у него таких титулов до сих пор нет.

В воскресенье, 9 июня, второй в сезоне турнир «Большого шлем», «Ролан Гаррос» в Париже, завершится мужским одиночным финалом. За трофей, который носит название «Кубок мушкетёров» в честь великой четвёрки французских теннисистов (их, в свою очередь, прозвали так по аналогии с четвёркой мушкетёров из романа Александра Дюма): Рене Лакоста, Анри Коше, Жана Боротра и Жака Брюньона – будут бороться испанец Карлос Алькарас и немец русского происхождения Александр Зверев.

Теннис у Зверевых — дело семейное

Зверев является уроженцем Гамбурга – он родился уже после переезда семьи в Германию. Его отец первым в семье пошёл по теннисной стезе, и, хотя сильного игрока из Александра-старшего не получилось, он помог своим сыновьям добиться результатов, многократно превзошедших его собственные. Миша Зверев, появившийся на свет ещё в Москве в 1987 году, добрался до топ-25 рейтинга, а его лучшим результатом на «Шлемах» стал четвертьфинал Australian Open – 2017 с победами над Джоном Иснером и, главное, над Энди Марреем, который тогда был первой ракеткой мира.

Александр Зверев-младший же достиг высот, о которых не мог мечтать и его старший брат. Он был второй ракеткой мира, и наверняка стал бы первым летом 2022 года, если бы не страшная травма ноги, полученная по ходу полуфинала «Ролан Гаррос» – 2022 с Рафаэлем Надалем и выведшая немца из строя на всю вторую половину того сезона. По очкам Зверев был очень близок к возглавившему рейтинг Даниилу Медведеву и, оставшись в строю, вполне мог обойти его в августе во время «Мастерсов». Однако спорт не терпит сослагательного наклонения, так что лучшим достижением Александра в рейтинге остаётся вторая строчка.

Не очень-то ладится у него и с турнирами «Большого шлема». Как раз до того «РГ»-2022 у немца вообще была просто позорная для топ-игрока статистика – он не мог одержать ни одной (!) победы над соперником из первой десятки на мэйджоре. При этом Зверев к тому моменту уже успел сыграть в финале US Open – 2020, где вёл 2:0 по сетам у Доминика Тима, прежде чем уступил ему на решающем тай-брейке, но ухитрился добраться до решающего матча, не встретив по пути никого из топ-10.

Александр Зверев Фото: Getty Images

В четвертьфинале парижского «Шлема» в 2022 году Александр выбил как раз Карлоса Алькараса, бывшего тогда шестым в мире. В 1/8 финала US Open – 2023 немцу удалось справиться с Янником Синнером, на тот момент также занимавшим в рейтинге шестую строчку (напомним, уже в понедельник, 10 июня, Синнер станет первой ракеткой мира), а в четвертьфинале Австралии в нынешнем году вновь обыграл Алькараса. Правда, там испанец был уже на второй строчке, так что для Зверева это стало первой победой над топ-3 и топ-5 на мэйджоре. Что касается нынешнего «Ролан Гаррос», то по пути к финалу немцу из первой десятки встретился лишь Каспер Рууд, которого он выбил в полуфинале. Отметим, что Рууда, так же как ранее Арину Соболенко, во время матча беспокоили боли в животе.

Провалы Александра на «Шлемах» и победы над Карлосом

Общая статистика результатов на «Шлемах» – ещё одна проблемная зона Зверева. Он восемь раз доходил до полуфинальной стадии и лишь дважды (включая нынешний турнир) выигрывал там. При этом на других значимых турнирах Александр выступает намного успешнее. Он завоевал шесть титулов на «Мастерсах», сыграв в 11 финалах этих турниров, дважды победил на Итоговом чемпионате ATP, стал олимпийским чемпионом в Токио в 2021 году.

Кстати, с Алькарасом Зверев в целом играет достаточно успешно. Он ведёт 5-4 по личным встречам, в том числе 2-1 на «Шлемах». Про обе победы Александра над Карлосом на мэйджорах мы уже вспомнили, а единственное поражение пришлось на прошлогодний US Open. Выбив Синнера в пятисетовой битве, Зверев после этого не взял у Алькараса ни одной партии. С тех пор Александр успел обыграть Карлоса на групповом этапе Итогового турнира и на Australian Open, а испанец оказался сильнее на первом «Мастерсе» нынешнего сезона, в Индиан-Уэллсе.

Прекрасные результаты Алькараса

В целом же Карлос хоть и младше Александра на шесть лет, но уже может похвастать куда более внушительным списком основных теннисных достижений. Алькарас уже был первой ракеткой мира, причём установил рекорд, став самым молодым лидером мужского одиночного рейтинга за всю историю (ранее этот рекорд принадлежал Ллейтону Хьюитту). Также Карлос выиграл два турнира «Большого шлема», причём принял участие пока всего в 13 («РГ»-2024 – его 14-й мэйджор в карьере). Ещё на двух испанец дошёл до полуфинала, а на трёх остановился в четвертьфинале, то есть выходит в восьмёрку лучших больше чем на половине «Шлемов», на которых играет!

«Мастерсы» Карлос тоже не обходит своим вниманием, выиграв на них уже пять трофеев. Он по два раза победил в Индиан-Уэллсе и в Мадриде (а в Калифорнии является действующим двукратным чемпионом), плюс выиграл Майами в 2022-м. С учётом того, что из «Шлемов» Алькарас взял US Open и Уимблдон, у него уже есть крупные победы на всех типах покрытий, в то время как Зверев откровенно слаб на траве. Александр дважды был в финале домашнего турнира в Галле, но не завоевал на травяных кортах ни одного титула, а на Уимблдоне его лучшим результатом остаётся выход в 1/8 финала. Впрочем, травяной сезон начнётся чуть-чуть позже, на следующий день после финала «Ролан Гаррос», а пока что нас ждёт развязка грунтовой части сезона.

Карлос Алькарас Фото: Getty Images

В финале этого турнира Алькарас, как и Зверев, сыграет впервые. У обоих есть крупные титулы на грунте, завоёванные на «Мастерсах», но всё же это не совсем тот уровень. Думается, немец будет нервничать чуть больше, поскольку у него ещё нет ни одного «Шлема», и наверняка он понимает, что чем дальше, тем сложнее будет завоевать подобный титул. Карлос, как и Янник Синнер, только прибавляет, а через несколько лет вполне могут появиться звёзды из ещё нового поколения, о которых болельщики пока ничего или почти ничего не знают.

Травмы испанца и близость фиаско немца в Париже

Кстати, подготовка к «Ролан Гаррос» в этом сезоне лучше удалась как раз Звереву. Он достаточно долго запрягал, но здорово провёл последний «Мастерс» на грунте, завоевав титул в Риме. Алькарас же просто пропустил почти все турниры из-за проблем со здоровьем, сыграв только в Мадриде. Там испанец не смог защитить титул, проиграв в четвертьфинале будущему чемпиону турнира, Андрею Рублёву, после чего снялся с Рима (а до того не выступил в Монте-Карло и Барселоне).

Зато путь к финалу в Париже у Карлоса получился более убедительным. Ему пришлось тяжело лишь в полуфинале с Янником Синнером, который, вероятно, будет одним из его главных соперников на протяжении всей карьеры. Зверев же едва не проиграл Таллону Грикспору в третьем круге, затем мучился с Хольгером Руне в четвёртом раунде, а Каспера Рууда в полуфинале дожал относительно легко в том числе из-за проблем норвежца со здоровьем. Отметим также, что в первом круге Александр выбил из турнира легендарного Рафаэля Надаля.

Итак, корт Филиппа Шатрье в воскресенье рассудит, кто из двух финалистов больше достоин впервые поднять над головой Кубок мушкетёров. Объективно шансов у Алькараса больше, но Зверев точно как минимум готов оказать ему серьёзное сопротивление. Кстати, тренер Карлоса, Хуан-Карлос Ферреро, когда-то сам победил на этих кортах, став чемпионом в 2003 году (а позже в том же сезоне ненадолго поднялся и на первую строчку). Так что ему определённо есть что подсказать своему подопечному в том числе с точки зрения психологический подготовки и настроя на финал, в котором ты борешься за первый в жизни трофей «Ролан Гаррос».