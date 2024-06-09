«Я не мог сыграть хуже». Испанский вундеркинд жёстко провалил финал «Ролан Гаррос» — 2002

21-летний испанец Карлос Алькарас в дебютном для себя финале «Ролан Гаррос» сыграет с 27-летним немцем Александром Зверевым. Карлос считается явным фаворитом решающего матча, но ему нельзя допускать излишней расслабленности и самоуверенности.

Когда-то подобное сыграло злую шутку с его тренером Хуан-Карлосом Ферреро. В финале «Ролан Гаррос» — 2002 Ферреро-игрок уступил куда менее именитому и титулованному соотечественнику Альберту Косте. 22-летний Хуан-Карлос считался одним из самых перспективных теннисистов мира и мысленно уже наверняка поднимал над головой кубок в Париже, но на корте его ждало жёсткое разочарование.

В начале 2000-х мужской теннис переживал смену поколений. Пит Сампрас и Андре Агасси постепенно теряли статус доминирующих сил, а Роджер Федерер был совсем молодым и ещё в полной мере не раскрылся. Рафаэль Надаль по-настоящему ворвался на большую сцену в сезоне-2005, а Новак Джокович присоединился к ним в конце десятилетия.

Несколько лет существовало своего рода «окно возможностей», когда «Шлем» мог выиграть фактически кто угодно. В 2000-2003 годах никто не брал больше одного мэйджора за сезон. Да, Агасси всё ещё был опасен на Australian Open, Густаво Куэртен являлся тогдашним Королём грунта, но даже признанные суперзвёзды не могли похвастаться стабильностью. «Ролан Гаррос» — 2002 стал ярчайшим тому доказательством.

Хуан-Карлос Ферреро на «Ролан Гаррос» — 2002 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В Париже фавориты повылетали очень быстро. Первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт и третья Томми Хаас выбыли в четвёртом круге. №4 Андре Агасси добрался до четвертьфинала, а замыкающий топ-5 Евгений Кафельников проиграл во втором круге. Даже трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос» №7 Густаво Куэртен (защищавший титул) неожиданно уступил Альберто Косте в четвёртом круге. №8 Федерер вообще выбыл сразу же, уступив в первом матче марокканцу Хишаму Арази. Лишнее доказательство тогдашней незрелости 20-летнего Роджера, пусть даже он выступал на нелюбимом грунте.

В итоге до полуфинала из истинных суперзвёзд добрался только вторая ракетка мира Марат Сафин. Россиянин на этой стадии довольно неожиданно практически без борьбы уступил 22-летнему Хуан-Карлосу Ферреро (3:6, 2:6, 4:6), который перед этим выбил Агасси, а на начальных стадиях не встречался с соперниками из топ-30. Сафин более-менее нащупал свою игру лишь в третьем сете, но было уже поздно. Утешением для Марата стало лишь то, что он на фоне провала конкурентов заметно укрепил позиции и с отрывом стал лидировать в Чемпионской гонке ATP.

Соперником Ферреро по финалу стал 26-летний испанец Альберт Коста (№20). Как упоминалось выше, Коста выбил тогдашнего Короля грунта Густаво Куэртена. В остальном сетка у него получилась относительно лёгкой. Даже в полуфинале Альберту достался довольно проходной соперник — №18 испанец Алекс Корретха (6:3, 6:4, 3:6, 6:3). Коста разобрался с соотечественником без особых проблем, хотя 28-летний Корретха ранее на «Ролан Гаррос» дважды участвовал в финале и в целом считался мастеровитым грунтовиком.

Казалось, что более молодой Ферреро победит Косту. Альберт никогда не хватал звёзд с неба, был крепким середняком тура. Причём держался на уровне топ-20 или топ-30 только благодаря результатам на грунте. Все свои 12 титулов за карьеру он взял на этом покрытии. В том числе в его резюме значатся одна победа на «Мастерсе» в Гамбурге, финалы Монте-Карло и Рима.

Коста понимал, что ему представился лучший и, вероятно, единственный шанс в жизни выиграть «Шлем». Именно поэтому он вышел на корт максимально заряженным, в то время как Ферреро излишне расслабился. Как итог, Коста уничтожил Хуан-Карлоса в двух стартовых сетах, отдав всего один гейм. Ферреро после этого «проснулся» и забрал третий сет, но Альберта уже было не остановить на пути к победе на ТБШ. Четвёртый сет получился довольно упорным, ключевым стал брейк Альберта в седьмом гейме. После этого Ферреро занервничал и проиграл два последних гейма, причём финальное очко – за счёт своей двойной ошибки. Матч закончился победой Косты со счётом 6:1, 6:0, 4:6, 6:3 за 2 часа и 30 минут.

Альберт Коста — сенсационный чемпион «Ролан Гаррос» — 2002 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Сегодня я показал великолепный теннис. Не знаю, что произошло, но играл очень хорошо, боролся за каждый мяч. Я готовился выиграть этот турнир, хотя раньше не верил в себя. Сейчас мой момент, потому что я победил на «Ролан Гаррос». Но я не могу сказать, что лучше многих других игроков тура», — сказал Коста.

«Я не мог сыграть хуже, чем в первых двух сетах. Думал, что получится исправить ситуацию. Коста слишком часто исполнял дроп-шоты, которые я не принимал. Думаю, это один из ключевых моментов матча», — заявил Ферреро.

Коста оказался абсолютно прав – это был его момент, и он им воспользовался. Альберт взял крупнейший титул и гордо носит звание чемпиона «Шлема». Через неделю после триумфа на «Ролан Гаррос» Альберт отгулял свадьбу, женившись на своей давней подруге Кристине Вентуре. Шафером на свадьбе выступал Корретха.

Альберт Коста женился на Кристине Вентуре сразу после победы на «Ролан Гаррос» — 2002 Фото: Sergio J. Carmona/Getty Images

После громкой победы Коста только один раз более-менее преуспел на «Шлеме». В 2003 году вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где Ферреро в трёх сетах взял у него реванш, а потом завоевал титул. К слову, для Хуан-Карлоса тот «Шлем» так и остался единственным за карьеру, хотя он также играл в финале US Open – 2003 и в том же сезоне побывал первой ракеткой мира. А дальше «окно возможностей» постепенно захлопнулось.

Сначала Роджер Федерер «приватизировал» Australian Open, Уимблдон и US Open, с завидным постоянством штампуя на них победы. С сезона-2005 Рафаэль Надаль взял под контроль «Ролан Гаррос», а потом разыгрался и на других покрытиях. Чуть позже раскрылся Новак Джокович. Коста, по сути, выиграл «Шлем» благодаря удачному стечению обстоятельств, что сам не отрицает. А вот игроки вроде Ферреро, Марата Сафина, Ллейтона Хьюитта успели взять только один-два ТБШ и явно недосчитались крупных титулов.

Сейчас Хуан-Карлос хочет получить своего рода компенсацию: выиграть в качестве тренера максимум возможного с Карлосом Алькарасом. Эпоха «Большой тройки» как раз окончательно завершается, даже Новак Джокович подаёт признаки спада и страдает от проблем со здоровьем. Алькарас в 21 год уже стал более успешным, чем Хуан-Карлос, как теннисист. Однако Ферреро именно к этому и стремится. Среди прочего, он может дать Карлосу ценные советы и на основе своего отрицательного игрового опыта, как на «Ролан Гаррос» — 2002.