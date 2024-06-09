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Карлос Алькарас, Александр Зверев: онлайн-трансляция финала Ролан Гаррос 2024, расписание, сетки, где смотреть, расклады

Алькарас и Зверев бьются за титул «РГ»! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2024: финал, LIVE!
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На грунтовом «Шлеме» в воскресенье состоится мужской финал. На корт выйдут лучшие из лучших. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию последнего игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В воскресенье, 9 июня, состоится финал в мужском одиночном разряде. До решающего матча добрались третий и четвёртый номера посева – испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. В активе Карлоса два титула на ТБШ, но в Париже он впервые пробился в финал. Александр тоже впервые добрался до этой стадии Открытого чемпионата Франции. У него уже был неудачный опыт финала US Open – 2020, и вот настал черёд второй попытки. За всеми событиями дня следите в нашей лайв-статье.

«Ролан Гаррос» – 2024. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

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Опрос: кто чемпион? Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

У Александра Зверева тоже в активе уже есть финал на «Шлеме», правда завершившийся неудачно. В ковидном 2020 году немец вёл в решающем матче US Open 2:0 по сетам, но всё же отдал главный трофей австрийцу Доминику Тиму.

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14:52 Даниил Сальников

Отметим, что 21-летний Карлос Алькарас уже выигрывал «Шлемы» на траве и харде — Уимблдон-2023 и US Open — 2022. А вот на грунте он ещё не побеждал.

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14:47 Даниил Сальников

Оба участника финала «Ролан Гаррос» — 2024 впервые добрались до решающего матча в Париже. Причём сегодняшний поединок будет 10-м по счёту в истории противостояния немца Александра Зверева и испанца Карлоса Алькараса. Все подробности их взаимоотношений — в нашем превью.

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14:43 Даниил Сальников

Польская теннисистка Ига Свёнтек 4-й раз в карьере и 3-й раз подряд победила в Париже. Все подробности её очередного успеха — в нашем обзоре.

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О том, как накануне прошёл предпоследний игровой день «Ролан Гаррос» — 2024, читайте в нашей вчерашней лайв-статье.

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14:39 Даниил Сальников

Уже завершился сегодня парный финал у женщин. Чемпионками стали американка Кори Гауфф и чешка Катержина Синякова, которые оказались сильнее итальянского дуэта Сара Эррани / Ясмин Паолини — 7:6 (7:5), 6:3 за 1 час 50 минут.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 12:40 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Гауфф К. Синякова
14:36 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Предлагаем вам пройти наш опрос — кто же сегодня победит в главном матче турнира?

14:34 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня заключительный день на «Ролан Гаррос» — 2024. Определяются последние чемпионы этого розыгрыша.

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