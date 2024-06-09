На грунтовом «Шлеме» в воскресенье состоится мужской финал. На корт выйдут лучшие из лучших. Подробности — в трансляции.

Алькарас и Зверев бьются за титул «РГ»! Кому достанется главный трофей? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию последнего игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В воскресенье, 9 июня, состоится финал в мужском одиночном разряде. До решающего матча добрались третий и четвёртый номера посева – испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. В активе Карлоса два титула на ТБШ, но в Париже он впервые пробился в финал. Александр тоже впервые добрался до этой стадии Открытого чемпионата Франции. У него уже был неудачный опыт финала US Open – 2020, и вот настал черёд второй попытки. За всеми событиями дня следите в нашей лайв-статье.

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