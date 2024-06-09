Алькарас и Зверев бьются за титул «РГ»! Кому достанется главный трофей? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию последнего игрового дня на главном грунтовом турнире – «Ролан Гаррос». В воскресенье, 9 июня, состоится финал в мужском одиночном разряде. До решающего матча добрались третий и четвёртый номера посева – испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. В активе Карлоса два титула на ТБШ, но в Париже он впервые пробился в финал. Александр тоже впервые добрался до этой стадии Открытого чемпионата Франции. У него уже был неудачный опыт финала US Open – 2020, и вот настал черёд второй попытки. За всеми событиями дня следите в нашей лайв-статье.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
У Александра Зверева тоже в активе уже есть финал на «Шлеме», правда завершившийся неудачно. В ковидном 2020 году немец вёл в решающем матче US Open 2:0 по сетам, но всё же отдал главный трофей австрийцу Доминику Тиму.
Отметим, что 21-летний Карлос Алькарас уже выигрывал «Шлемы» на траве и харде — Уимблдон-2023 и US Open — 2022. А вот на грунте он ещё не побеждал.
Оба участника финала «Ролан Гаррос» — 2024 впервые добрались до решающего матча в Париже. Причём сегодняшний поединок будет 10-м по счёту в истории противостояния немца Александра Зверева и испанца Карлоса Алькараса. Все подробности их взаимоотношений — в нашем превью.
Польская теннисистка Ига Свёнтек 4-й раз в карьере и 3-й раз подряд победила в Париже. Все подробности её очередного успеха — в нашем обзоре.
Уже завершился сегодня парный финал у женщин. Чемпионками стали американка Кори Гауфф и чешка Катержина Синякова, которые оказались сильнее итальянского дуэта Сара Эррани / Ясмин Паолини — 7:6 (7:5), 6:3 за 1 час 50 минут.
Опрос: кто чемпион?
Предлагаем вам пройти наш опрос — кто же сегодня победит в главном матче турнира?
Расписание воскресенья
Сегодня заключительный день на «Ролан Гаррос» — 2024. Определяются последние чемпионы этого розыгрыша.