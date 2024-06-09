Алькарас за 4,5 часа победил Зверева в финале «РГ». У 21-летнего испанца уникальный рекорд

В воскресенье, 9 июня, на «Ролан Гаррос» состоялся финальный матч в мужском одиночном разряде. До решающего противостояния добрались немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев, имевший четвёртый номер посева, и испанец Карлос Алькарас (3).

Алькарас в полуфинале выиграл пятисетовый матч, в котором его соперником был чемпион Australian Open — 2024 Янник Синнер (2). Карлос одержал волевую победу со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Зверев также отыгрался после проигранного первого сета в противостоянии с Каспером Руудом (7), однако там драматизма было куда меньше. Рууд в определённый момент из-за болей в животе лишился возможности играть в полную силу, чем и воспользовался Александр, у которого к тому же здорово шла подача (19 эйсов).

И Алькарас, и Зверев впервые вышли в финал Открытого чемпионата Франции. В то же время опыт участия в титульных поединках на турнирах «Большого шлема» у них уже имелся. Испанец в этом смысле был куда успешнее. Он выиграл и финал US Open — 2022, и решающий матч на Уимблдоне-2023. Немец же в своём единственном финале (US Open — 2020) уступил Доминику Тиму.

Карлос перед финалом заявил, что у него особое отношение к «Ролан Гаррос». «У меня особое отношение к этому турниру. Помню, как после школы бежал домой смотреть матчи «Ролан Гаррос». Я много матчей смотрел. Рафа доминировал на этом турнире лет 14-15, это что-то невероятное. Я хотел добавить своё имя в список испанцев, которые выигрывали «Ролан Гаррос». Не только Рафа, но и Ферреро, Мойя, Коста – много испанцев, легенд нашего спорта выигрывали этот турнир. И я очень хотел добавить своё имя в этот список», — сказал он на пресс-конференции после победы в полуфинале.

Карлос Алькарас на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Александр объяснил, почему проиграл Тиму тот финал US Open четырёхлетней давности. «Я вёл 2:0 по сетам и с брейком в третьем, в двух очках от победы в матче. Но тогда я был не готов выиграть свой первый финал «Большого шлема». Я был недостаточно зрелым, во многом ещё ребёнком, не понимал, что это значит. Поэтому и проиграл. Сейчас мне 27, уже больше не ребёнок. Если не сейчас, то когда?» — сказал он на пресс-конференции после победы в полуфинале.

И добавил, что в финале выложится на все сто: «Не могу описать свои эмоции, очень счастлив. У меня столько историй на этом корте, с ним связаны и худшие, и лучшие воспоминания. И, наконец, я с четвёртого полуфинала в финале. В воскресенье я выложусь без остатка».

Александр Зверев на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Tim Goode/Getty Images

По личным встречам Зверев был чуть-чуть впереди: 5-4 (хотя 1-2 на грунте), в том числе 2-1 на «Шлемах». Впервые они сыграли в первом круге Акапулько-2021 на харде, где Александр легко победил (6:3, 6:1). Он же взял верх в Вене осенью того года, а дальше были встречи исключительно на крупных турнирах.

Финал грунтового «Мастерса» в Мадриде в 2022-м уверенно выиграл Алькарас, но Зверев взял реванш в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в том же году. В 1/8 финала в Мадриде через год опять победил Карлос, как и в четвертьфинале US Open — 2023. На групповом этапе Итогового турнира в конце сезона сильнее оказался Александр, победивший затем и в четвертьфинале Australian Open — 2024. Предыдущий их очный матч состоялся в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где легко выиграл испанец.

Зверев крайне неудачно начал матч — с двух двойных ошибок подряд. Сразу после этого он поменял ракетку. Во многом именно поэтому Алькарас сразу же сделал брейк. Но испанец не удержал преимущество. В первом своём гейме он допустил одну двойную, а в розыгрышах допускал неточности, и немец сделал обратный брейк — 1:1. Затем игроки взяли по гейму на подаче, а в пятом гейме Карлос добился брейка под ноль, после чего без особых трудностей подтвердил его — 4:2.

В седьмом гейме Зверев оказался в совсем уж неприятном положении, однако отыграл двойной брейк-пойнт. А в девятом гейме Алькарас реализовал первый же сетбол на приёме, пробив навылет в обмене, — 6:3 за 43 минуты. На протяжении партии Карлос успешно ходил к сетке (шесть из шести), а вот его соперник не мог похвастаться подобной статистикой (пять из девяти). Кроме того, на счету Александра оказалось всего три активно выигранных очка при девяти невынужденных ошибках.

Clive Brunskill/Getty Images Фото: Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» — 2024 с Александром Зверевым

Во втором сете Зверев нацелился на ранний брейк. Но тяжёлый 10-минутный гейм с шестью «ровно», начавшийся с 40:0 на подаче Алькараса, остался за испанцем, отыгравшим три брейк-пойнта. В третьем гейме немец до брейк-пойнтов не добрался и, проиграв приём, спросил у Александра Зверева-старшего, своего отца и тренера: «Что мне делать?» Интересно, что сразу после этого Александр под ноль забрал подачу, а потом впервые вырвался вперёд с брейком, использовав второй брейк-пойнт, — 3:2.

В шестом гейме Зверев подтвердил брейк, причём розыгрыш при «ровно» заслуживает описания. Алькарас с полулёта укоротил кроссом вдоль сетки, а Александр каким-то чудом догнал этот мяч и ответил коротким резаным кроссом под боковую линию, на что Карлос, у которого в этой партии возросло количество ошибок, уже никак не мог ответить. В седьмом гейме испанец на втором брейк-пойнте допустил двойную, и после этого немец под ноль подал на сет — 6:2 за 52 минуты. Нельзя не отметить, что после того выплеска эмоций Зверев выиграл пять геймов подряд! Алькарас же, допустивший целых 14 невынужденных ошибок (против четырёх у оппонента), не был похож сам на себя. 1:1 по сетам — и всё началось заново.

Александр Зверев в финале «Ролан Гаррос» — 2024 с Карлосом Алькарасом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале третьего сета теннисисты уверенно держали подачу, причём Зверев дважды брал свои геймы под ноль. В пятом гейме немец добрался до «ровно», но не больше. А в шестом гейме Алькарас блестяще отработал на приёме и неожиданно выдал брейк под ноль — 4:2. Следующий гейм, в котором испанец далеко не всегда играл точно, растянулся на девять минут. И ценой немалых усилий Карлос всё же подтвердил брейк, отыграв три брейк-пойнта.

Однако Зверев не сдавался, несмотря на 2:5. Александр забрал следующие три гейма и сравнял счёт. В восьмом гейме он добился брейка — в основном на ошибках соперника, — а затем подал под ноль, закрыв гейм двумя эйсами, — 5:5. В 11-м гейме немец в том же ключе оформил второй брейк подряд, а подавая на партию, ушёл с брейк-пойнта и реализовал второй сетбол — 7:5 за 1 час 5 минут. Как и во втором сете, Зверев выиграл пять геймов подряд.

К слову, Алькарас перед последним геймом пожаловался судье на вышке на качество корта. Ранее на турнире на покрытие сетовал Новак Джокович.

«Думаете, это нормально? Мы играем финал ТБШ на грунте. Но такое впечатление, что это хард. Это невероятно. Это невероятно. Невероятно», — говорил испанец.

Кроме того, во время одного из переходов Карлос выпил что-то из термоса — вполне возможно, что это был огуречный рассол. Невынужденных ошибок у испанца в этой партии оказалось целых 15, а виннерсов — всего пять.

В четвёртой партии Алькарас взял с места в карьер и за 13 минут повёл 3:0 с брейком. Решающее очко на приёме испанец выиграл обводящим ударом по линии — сразу вспомнился его легендарный соотечественник Рафаэль Надаль. В четвёртом гейме Карлос сделал ещё один брейк, грамотно укоротив на брейк-пойнте (а Зверев отметился двумя двойными ошибками, всего третьей и четвёртой после того провала в самом начале встречи), — 4:0.

В пятом гейме Алькарас, подавая, взял всего одно очко, после чего запросил медицинский тайм-аут, во время которого ему массировали левое бедро. Затем Карлос сделал третий брейк подряд — со второго брейк-пойнта, — после чего подал на партию — 6:1 за 41 минуту.

Карлосу Алькарасу массируют бедро в финале с Александром Зверевым на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Tim Goode/Getty Images

2:2 по партиям — и титульный поединок перешёл в пятый сет. Этот финал «Ролан Гаррос» стал лишь вторым в Париже за последние 20 лет, в котором пришлось играть решающую партию. В 2021 году Новак Джокович одержал сверхволевую победу над Стефаносом Циципасом.

В чемпионском сете (ну а как его ещё назвать?) Алькарас уже в третьем гейме вырвался вперёд с брейком, после того как Зверев допустил кучу ошибок в розыгрышах. В четвёртом гейме градус драматизма достиг пика. Немец вышел на тройной брейк-пойнт, однако не использовал ни одного из них. При этом на втором розыгрыше он поспорил с судьёй на тему, был ли аут на второй подаче оппонента. Переубедить арбитра Александру не удалось, и в этом гейме он потерял все брейк-пойнты общим числом четыре — 3:1 в пользу Карлоса.

Александр Зверев спорит с судьёй в финале «Ролан Гаррос» — 2023 с Карлосом Алькарасом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сломало ли это Зверева? Трудно сказать. Во всяком случае, следующие два гейма, в которых оба теннисиста упустили по брейк-пойнту, также были весьма напряжёнными. А ведь Александр, реализуй он свой шанс в шестом гейме, сравнял бы счёт… Вместо этого Карлос остался впереди — 4:2. В седьмом гейме он под ноль забрал чужую подачу, после чего оба игрока поменяли ракетки. Подавая на титул, Алькарас использовал первый же матчбол — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 за 4 часа 20 минут.

Так Алькарас выиграл свой третий финал турнира «Большого шлема» — после US Open 2022 года и Уимблдона-2023. Теперь у Карлоса за карьеру 11 побед в матчах, в которых пришлось играть пятый сет, и всего одно поражение. Он стал седьмым игроком в истории, выигравшим ТБШ на всех покрытиях, причём самым молодым в этом списке. В мае Карлосу исполнился 21 год.

Игроки, бравшие ТБШ на всех покрытиях (в скобках — возраст на момент установления достижения)

Карлос Алькарас (Испания, 21 год)

Рафаэль Надаль (Испания, 22)

Матс Виландер (Швеция, 23)

Джимми Коннорс (США, 26)

Роджер Федерер (Швейцария, 27)

Новак Джокович (Сербия, 29)

Андре Агасси (США, 29)

Особо стоит отметить, что Алькарас стал первым в истории теннисистом, который свои первые три ТБШ завоевал на разных покрытиях (US Open — 2022 — хард, Уимблдон-2023 — трава, «Ролан Гаррос» — 2024 — грунт). Кроме того, он выиграл «Ролан Гаррос» через 21 год после того, как титул в Париже завоевал Хуан Карлос Ферреро, его нынешний тренер. В день победы Ферреро (8 июня 2003 года) Карлосу был 1 месяц 3 дня от роду.

В понедельник, 10 июня, когда ATP опубликует обновлённую версию мирового рейтинга, Алькарас вернётся на вторую строчку. Он потеснит 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича, который станет третьим. На первое место впервые в карьере поднимется чемпион Australian Open — 2024 Янник Синнер.

Грунтовый сезон закончен — впереди травяной. На следующей неделе пройдут два турнира категории ATP-250. В Хертогенбосхе из россиян выступит только Карен Хачанов — Даниил Медведев решил сняться, — а в Штутгарте сыграет Роман Сафиуллин. За всеми событиями следите на «Чемпионате».