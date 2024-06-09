Карлосу всего 21 год, а он уже ворвался в исторический топ-10 по заработкам на корте.

Алькарас заработал € 2,4 млн за титул «РГ». Но это не самый крупный приз в его карьере

Карлос Алькарас, теперь уже трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», изначально считался одним из главных фаворитов «Ролан Гаррос». 21-летний испанский теннисист не подвёл своих болельщиков, проведя весь турнир на высоком уровне. В полуфинале Алькарас выбил чемпиона Australian Open — 2024 Янника Синнера, в отношении которого ещё в середине недели было известно, что 10 июня он впервые в карьере возглавит рейтинг ATP. А в решающем матче Карлос в пятисетовом поединке, растянувшемся почти на 4,5 часа, сломил сопротивление Александра Зверева.

За титул на Открытом чемпионате Франции Алькарас заработал € 2,4 млн. По текущему курсу в долларах США это составляет примерно $ 2 млн 595 тыс. Окончательная сумма с точностью до доллара станет известна в понедельник, когда ATP обновит свою базу данных. Однако это не самый крупный денежный приз в профессиональной карьере молодого испанца.

За свой первый титул на мэйджорах, US Open 2022 года, Алькарас заработал $ 2,6 млн — почти столько же, сколько за победу на «РГ», но всё-таки чуть больше. А за выступление на Уимблдоне-2023, где Карлос завоевал свой второй ТБШ, его призовые составили £ 2,35 млн. По нынешнему курсу это составляет почти $ 3 млн. На данный момент это самый крупный денежный приз в карьере Алькараса.

Интересно ещё вот что. Перед Открытым чемпионатом Франции Карлос занимал 15-е место по призовым за всю историю ATP. А после турнира он ворвётся в топ-10. Сумма с точностью до доллара опять-таки станет известна в понедельник, но уже сейчас можно сказать, что испанец окажется девятым. Неплохо для 21-летнего теннисиста, не находите?

Лидеры по призовым за всю историю (мужчины, с учётом «РГ»-2024)

1. Новак Джокович (Сербия) — $ 182 млн 492 тыс.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 134 млн 887 тыс.

3. Роджер Федерер (Швейцария) — $ 130 млн 594 тыс.

…7. Даниил Медведев (Россия) — $ 41 млн 10 тыс.

…9. Карлос Алькарас (Испания) — $ 31 млн 530 тыс.

Разумеется, у Алькараса огромный маркетинговый потенциал, который он уже реализует в полной мере. Молодой испанец может похвастаться поддержкой таких всемирно известных брендов, как Rolex, BMW, Calvin Klein, Louis Vuitton. А главный его спонсор — Nike.

Первое соглашение с этой компанией Карлос подписал ещё в 2015 году — как нетрудно сосчитать, было ему тогда всего 12 лет. В 2020-м стороны подписали контракт на новых условиях — разумеется, значительно улучшенных для спортсмена. Текущее соглашение рассчитано до 2025 года включительно. Сколько именно получает Алькарас от Nike, не сообщается, однако специализированные издания утверждают, что эта сумма составляет примерно $ 1 млн в год. А общий заработок теннисиста вне корта, по информации Sportico, в 2023 году составил примерно $ 27 млн.

Карлос Алькарас в обуви от Nike на Уимблдоне-2023 Фото: Patrick Smith/Getty Images

При этом общее состояние Алькараса оценивается примерно в $ 14–15 млн. Испанец говорит, что родители играют огромную роль в том, чтобы помочь ему справиться с такими деньгами. По словам Карлоса, они помогают ему не витать в облаках всякий раз, как он выигрывает турнир с крупными призовыми.

«Ну, мои папа и мама играют важную роль в этом вопросе. Имею в виду, что они стараются делать так, чтобы я твёрдо стоял на ногах, когда выигрываю турнир, какую-то сумму денег. Я не буду лгать, не буду прятаться. Они всегда со мной, чтобы я крепко стоял на земле», — говорил он в интервью Tennis Channel в марте 2024 года.