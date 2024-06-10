«С Эйфелевой башней и сегодняшней датой!» Алькарас сделает тату в честь победы на «РГ»

В детстве Карлос Алькарас бежал поскорее домой из школы, чтобы посмотреть «Ролан Гаррос», и мечтал однажды выиграть этот турнир. В 21 год он осуществил свою мечту, добавив к победам на US Open-2022 и Уимблдоне-2023 титул на грунтовом «шлеме».

В финале против Александра Зверева он упустил третий сет с 5:2, жаловался судье на плохое качество корта, брал медицинский тайм-аут, но в четвёртом сете переломил ситуацию, а в пятом дожал соперника и рухнул, не веря своему счастью, на корт.

«После школы я бежал домой смотреть «РГ», а теперь сам поднимаю этот кубок»

На церемонии награждения Карлос, по традиции, отдал должное сопернику и поблагодарил семью и команду:

«Во-первых, хочу поздравить Сашу с великолепным началом года, великолепным уровнем тенниса и великолепным турниром. Просто невероятно, как ты играешь и сколько пашешь каждый день. Знаю, что ты целиком отдаёшься каждый день, когда приходишь на корт. Через что тебе пришлось пройти за последние годы – травма на этом корте, потом работа, которую ты проделал, чтобы оказаться здесь в финале. Это невероятный путь, и я уверен, теннис очень скоро даст тебе шанс выиграть «шлемы» и этот турнир.

В последний месяц моя команда проделала невероятную работу. У нас были большие проблемы с травмой. После Мадрида я несколько недель чувствовал себя не очень хорошо, у нас было много сомнений. Мы приехали сюда, не потренировавшись много часов на корте. Я очень благодарен за то, что у меня такая команда, что вокруг меня такие люди. Знаю, что все в команде полностью отдаются, просто чтобы я стал лучше как игрок и как человек, чтобы я рос. Я называю нас командой, но на самом деле мы семья.

Мама, папа, братья, у меня тут столько родных. Как здорово, что вы тут со мной. А когда вы не на турнире, то поддерживаете по телевизору. Вы с самого детства так меня поддерживаете. После школы я бежал домой к телевизору, чтобы посмотреть этот турнир, а теперь я поднимаю этот кубок у вас на глазах. Спасибо вам за всё».

«В пятом сете уже не могло быть никаких оправданий, никакого права на спад»

В эфире France Television Алькарас признался, что играл, несмотря на судороги, и смог показать стойкость духа.

«Я осуществил свою мечту. После школы я бежал домой смотреть этот турнир, смотрел на Рафу и мечтал самому там оказаться. Надаль выиграл здесь 14 раз и проиграл только три матча, это невероятно. Для меня большая честь попасть в этот список после Рафы.

В матче были провалы и подъёмы, как в физическом, так и в психологическом плане. 4:0 в четвёртом сете помогли расслабиться, я стал менее требовательным к себе. Пятый сет был близко, и там уже не могло быть никаких оправданий, никакого права на спад. У меня были судороги, тяжело было играть этот матч. Рад, что показал стойкость духа».

А в интервью на Eurosport рассказал, что его терзали сомнения после третьего сета.

«Я с раннего детства хотел выиграть этот турнир, смотрел его с пяти-шести лет. Мечта осуществилась. После третьего сета у меня было много сомнений. Не буду врать, мне казалось, я доставляю ему не так много неприятностей. Мне было тяжело. С такими нервами я не показывал лучшей игры. Но это же финал «Большого шлема», надо было бороться и искать решения».

«Сделаю татуировку с Эйфелевой башней и сегодняшней датой»

На пресс-конференции Алькарас рассказал, какую татуировку планирует сделать в честь победы на «Ролан Гаррос».

— Я смог добавить своё имя в список всех испанских игроков, которые выигрывали этот турнир. Это что-то невероятное, я мечтал об этом лет с 5-6, когда пришёл в теннис.

— Где сделаете татуировку? Когда? И почему вы после каждой победы на «шлеме» делаете татуировки?

— Надо выкроить время, но я точно её сделаю. На левой лодыжке. В честь Уимблдона сделал на правой, а эту на левой. Думаю, с Эйфелевой башней и сегодняшней датой. Не знаю, через неделю или через месяц, но точно сделаю.

— У вас невероятная статистика в матчах с пятью сетами.

— Когда играешь пятый сет, должен отдать всё, всю душу. В такие моменты топ-игроки показывают свой лучший теннис. Я уже не раз говорил, что хочу быть одним из лучших игроков в мире, так что мне надо в такие моменты выкладываться больше, чем на 100%. Показать сопернику, что я свеж, как будто это первый гейм матча.

С каждым матчем я становился лучше. Я много работал и до турнира, и здесь каждый день, и смог выйти на 100% физически и ментально, чтобы показывать хороший уровень на корте. Я верил в себя в каждом раунде и до самого последнего мяча сегодня.

— Вы уже многого добились в теннисе – ставили рекорды, стали самой молодой первой ракеткой мира, теперь стали самым молодым игроком, выигравшим три разных «Шлема». Чем больше всего гордитесь?

— Сложный вопрос. Победа на US Open, когда я впервые стал первой ракеткой. Я выиграл свой первый «шлем», о чём мечтал с тех пор, как пришёл в теннис. Это было нечто особенное. И Уимблдон, когда обыграл Новака Джоковича в пяти сетах, тоже большое достижение. Сейчас у меня в руках кубок «Ролан Гаррос», а сколько всего я пережил за последний месяц с травмами и так далее. Не знаю, наверное, это. Именно этим моментом я очень горжусь, потому что мы с командой столько сделали в последний месяц, чтобы подготовиться к этому турниру. Мы много разговаривали. Знаете, если мне надо тренироваться, если я не могу тренироваться или разговаривать с ними, то это очень тяжело. Скажу, что больше всего горжусь этим моментом.

— Вы выиграли три «шлема», а о 24 «шлемах», как у Новака, мечтаете? Верите, что можете столько выиграть?

— Не знаю. Надеюсь. Я вчера разговаривал с Хуаном Карлосом, он сказал мне перед финалом, что я буду биться за свой третий титул «Большого шлема», что я через столько прошёл, что я знаю, как сложно выиграть «шлем», а у Джоко их 24. Это невероятно.

Сейчас не могу об этом думать, просто хочу продолжать и посмотрим, сколько «Больших шлемов» у меня будет к концу карьеры. Но сейчас я наслаждаюсь своим третьим «шлемом», а в будущем – увидим.