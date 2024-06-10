Встречался с теннисистками, заигрывал с россиянкой. Что известно о личной жизни Алькараса

21-летний испанец Карлос Алькарас стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2024, сломив сопротивление немца Александра Зверева в непростом пятисетовом финальном матче. Для Карлоса это третья победа на турнирах «Большого шлема», причём он брал титулы на всёх трёх покрытиях (хард US Open, трава Уимблдона, грунт «Ролан Гаррос») и является самым молодым игроком в истории, кому это удалось сделать.

Останавливаться на достигнутом Алькарас не собирается и планирует продолжать выигрывать мэйджоры. Карлос максимально сосредоточен на своей карьере. Отчасти ему приходится жертвовать личной жизнью, чтобы добиться лучшего результата на корте. Раньше Алькарас встречался с испанской и французской теннисистками, а также пытался закрутить роман с коллегами из России, но в данный момент молодой парень решил отложить сердечные дела в сторону. Что же известно о былых отношениях Карлоса?

После победы Алькараса на US Open – 2022 появилась новость, что он около двух лет встречается с испанской теннисисткой Марией Гонсалес Хименес. Пара держала отношения в секрете, но один раз Карлос не удержался и в соцсетях опубликовал романтическое фото с Марией, пусть и в виде исчезающего в течение 24 часов сообщения.

Карлос Алькарас и Мария Гонсалес Хименес Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

Хименес и Алькарас знакомы с детства, они из одного города. Мария долгое время тренировалась в национальном теннисном клубе Мурсии, куда захаживал и Карлос. Больших высот в теннисе Хименес не добилась. Она на 3 года старше Алькараса, но пока так и не дебютировала на уровне WTA. По сути, занимается теннисом на полупрофессиональном уровне, хотя ещё сохраняет надежды добиться чего-то более солидного.

Точная дата расставания Алькараса и Хименес неизвестна, но, вероятно, речь о первой половине 2023 года. После этого у Карлоса завязался роман с французской теннисисткой Лолой Марандель, которая всё-таки поднималась на уровень WTA, балансировала на грани топ-1000 и сейчас является 1351-й ракеткой мира.

Алькарас не подтверждал отношения с Марандель, однако об их романе писали крупные испанские СМИ. Лолу замечали на матчах Карлоса во время Уимблдона-2023, в том числе на победном для испанца эпичном пятисетовом финале с Новаком Джоковичем.

Лола Марандель Фото: Из личного архива Лолы Марандель

Опять же, с Марандель у Алькараса не заладилось. С начала 2024 года Алькарас свободен. Обращает на себя внимание тот факт, что Карлос всегда предпочитал заводить отношения с менее именитыми теннисистками, чем он сам. По крайней мере, в последние годы. Возможно, Карлоc до сих пор держит в уме неудачную попытку позаигрывать с чуть более статусными спортсменками.

20-летняя россиянка, чемпионка турнира WTA-250 в Будапеште, ныне 101-я ракетка мира Мария Тимофеева по ходу прошлого сезона призналась, что в своё время Алькарас пробовал добиться её внимания, но она его отвергла. Мария иронично и шутливо отметила, что позже уже она хотела поближе познакомиться с Карлосом, однако испанец отказывал.

«Сожалею о том, что, когда в 2018 году Карлос очень долго мне писал, не отвечала ему взаимностью. А через год стала писать уже я, но было поздно. Карлос мне не ответил, поэтому поезд ушёл. Карлос, если ты смотришь это видео, я здесь, я жду. Не игнорируй меня. Теперь у меня появились интернет и мозги», — сказала Тимофеева.

Мария Тимофеева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В недавнем интервью Vogue Алькарас признался, что в данный момент ему трудно поддерживать баланс в личной жизни и карьере. В испанских медиа ему часто приписывают связь с различными моделями или певицами, но Карлос всё это опровергает. Очевидно, что для него важны чувства в отношениях.

«Это непросто. Теннисисты никогда не сидят на одном месте. Трудно найти человека, который мог бы поделиться с тобой чем-то, если ты постоянно находишься в разных частях света», — сказал Алькарас.

Возможно, Карлосу стоит посмотреть на пример своего принципиального соперника Янника Синнера. Новый лидер рейтинга ATP тоже очень долго скрывал свою личную жизнь. Но в этом году прямо на «Ролан Гаррос» Синнер признался, что встречается с россиянкой Анной Калинской.

Итальянец ходил на матчи Анны, отвечал на её комментарий в соцсетях и даже назвал девушку «очень важным человеком в своей жизни» во время одной из пресс-конференций. Для Янника подобное выражение чувств ранее было совсем нетипичным. Синнер почти на два года старше, так что Алькарас тоже может прийти к подобной ментальности позже. Например, завязав отношения с достаточно именитой теннисисткой, как сделал Янник.