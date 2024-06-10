Синнер не только первая ракетка мира, но и лидер по призовым. У него уже $ 5 млн за сезон

Янник Синнер не смог завоевать титул на Открытом чемпионате Франции. В полуфинале победитель Australian Open — 2024 проиграл Карлосу Алькарасу, будущему триумфатору Парижа. Однако по итогам турнира итальянский теннисист впервые в карьере возглавил рейтинг ATP. Это случилось в том числе и потому, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, теперь уже бывшая первая ракетка мира, из-за травмы не вышел на четвертьфинал.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Янник заработал € 650 тыс., или $ 706 485. Он стал первым теннисистом в сезоне-2024, преодолевшим отметку в $ 5 млн призовых. Сумма с точностью до доллара составляет $ 5 162 330: $ 5 137 734 — за выступления в одиночном разряде и всего $ 24 596 — за игру в паре. Напомним, Синнер пробовал себя в этом виде на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и в Монте-Карло.

Наиболее значительную часть этой суммы, почти 41%, Янник заработал, разумеется, за титул на мэйджоре в Мельбурне. Там его призовые составили 3,15 млн австралийских долларов, или $ 2 105 775. А титул на «Мастерсе» в Майами принёс ему $ 1,1 млн.

Ближайшие преследователи итальянца в этом списке — финалист «Ролан Гаррос» Александр Зверев и победитель турнира в Париже Карлос Алькарас. Они заработали за сезон $ 4 632 574 и $ 4 517 181 соответственно. Пятым идёт Даниил Медведев, у которого $ 2 863 434 призовых в 2024-м.

А вот в сводной таблице, учитывающей призовые за всю историю ATP, Синнер как был, так и остался на 25-й строчке. В то же время успешное выступление на Уимблдоне, если таковое состоится, поможет Яннику с его нынешними $ 22 млн отыграть сразу несколько позиций. Позади могут остаться не только Жо-Вильфрид Цонга, Джон Иснер и Гаэль Монфис, но и Евгений Кафельников с Андреем Рублёвым.

Лидеры по призовым за всю историю (мужчины)

1. Новак Джокович (Сербия) — $ 182 494 969

2. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 134 887 504

3. Роджер Федерер (Швейцария) — $ 130 594 339

…7. Даниил Медведев (Россия) — $ 41 011 841

…20. Евгений Кафельников (Россия) — $ 23 883 797

21. Андрей Рублёв (Россия) — $ 23 768 290

…25. Янник Синнер (Италия) — $ 22 205 765

Общее состояние Синнера с учётом доходов вне корта оценивается примерно в $ 14 млн. С 2018 года Янник проживает в Монте-Карло. Спортсмен является послом бренда Alfa Romeo и имеет в своём распоряжении два автомобиля от итальянского производителя. Интересно, что однажды Янника заметили на базе Ferrari в Маранелло. Появлялась информация, что в гараже Синнера будто бы стоит Ferrari, но подтверждения этому нет.

Миллионные доходы совершенно не вскружили голову итальянцу. Синнер утверждает, что всегда смотрит на цену, прежде чем что-то покупать. «Прежде чем что-то приобрести, я всегда смотрю на цену. Всегда. Если я прихожу в ресторан и паста с мясным соусом стоит намного дороже, чем паста с томатным соусом, я беру ту, что с томатным соусом. Не потому, что я скупой, а потому, что уважаю деньги.

Единственный подарок, который я сделал себе, — это машина (Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce. — Прим. «Чемпионата»). Это хорошая машина, и с ней не думаешь о Ferrari, Lamborghini или Maserati», — говорил он в интервью итальянской версии Vanity Fair ранее в июне.

Янник Синнер и его Alfa Romeo Фото: Из личного архива иннера

Этим спонсорская поддержка Синнера не ограничивается. В мае 2019 года он подписал контракт с Nike, а до этого у него было соглашение с компанией Head, которая и по сей день поставляет ему ракетки. А договор с Gucci предоставляет Яннику возможность пользоваться именной сумкой, наряду с сумкой для спортивной экипировки. Среди других спонсоров итальянца — Rolex, Pigna, Lavazza, Parmigiano Reggiano, Technogym.

…В ноябре 2023 года Янник дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, в котором также высказался на тему денег. «Ради тенниса я покинул дом в 13 лет. Он дарит мне положительные и отрицательные эмоции, радости и печали. Он даёт мне всё.

Моя забота — это не прибыль, не деньги. Если бы это было так, я бы всегда играл, принимал бы участие в выставочных турнирах, не делал бы перерывов. Напротив, я заинтересован в том, чтобы хорошо питаться, спать положенные часы, есть дома, когда это возможно, и быть готовым к выходу на корт на следующее утро. Я готов совершенствоваться», — говорил он.

Янник Синнер с трофеем за победу на Australian Open — 2024 Фото: Kelly Defina/Getty Images

И добавил: «Если я не играю на «Мастерсе» в Мадриде или в Кубке Дэвиса, то понимаю, что болельщики могут расстроиться из-за этого. Но это потому, что я у себя дома в Монте-Карло работаю на полную катушку. Моя цель не зарабатывать деньги, а стать лучшей версией себя. Номер один в мире? Посмотрим. Может быть, номер четыре — это мой предел. Я хочу это выяснить. А для этого мне нужно от чего-то отказаться, иначе сезон станет бесконечным».

Что ж, теперь Янник выяснил, что в рейтинге для него пределов нет.