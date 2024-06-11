Сафиуллин в Штутгарте уступил финалисту Уимблдона. Роман проиграл уже шестой матч подряд

На старте немецкого турнира россиянин в трёхсетовой битве не справился с экс шестой ракеткой мира в одиночном разряде Маттео Берреттини.

На старте немецкого турнира россиянин в трёхсетовой битве не справился с экс шестой ракеткой мира в одиночном разряде Маттео Берреттини.

Во вторник, 11 июня, на турнире ATP-250 в Штутгарте (Германия) продолжались поединки первого раунда. Сегодня в борьбу вступил и единственный россиянин, оказавшийся в сетке соревнований — Роман Сафиуллин. 43-я ракетка мира сражался на старте немецких состязаний с финалистом Уимблдона-2021 в мужском одиночном разряде Маттео Берртини, который сейчас занимает лишь 95-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Штутгарте проводится с 1916 года, и традиционно на нём, помимо призовых, победителю вручается автомобиль «Мерседес». Почти 100 лет турнир разыгрывался на грунте, а с 2015-го перебрался на травяное покрытие. Победителем среди прочих тут становился и россиянин Михаил Южный (2002), а финалистом – Евгений Кафельников (1996). Сетку нынешнего розыгрыша возглавили Александр Зверев и Бен Шелтон.

На первой неделе травяного сезона проходят также соревнования в Хертогенбосхе. Турнир в Нидерландах разыгрывается с 1990 года. Рекордсменами по количеству титулов тут являются австралиец Патрик Рафтер и француз Николя Маю – по три победы. Отличался тут и россиянин Дмитрий Турсунов в 2011 году. До финала также доходили Александр Волков (1990) и Даниил Медведев (2022). Из отечественных спортсменов в 2024 году в Хертогенбосхе сыграет лишь Карен Хачанов. Третья ракетка России посеян на этом турнире под четвёртым номером и вступит в борьбу со второго круга.

Вернёмся к турниру в Штутгарте. И Сафиуллин, и Берреттини любят играть на траве, так как имеют в арсенале такое оружие, как сильная подача. Напомним, в прошлом году Роман показал свой лучший результат на ТБШ именно на этом покрытии, сенсационно дойдя до 1/4 финала на Уимблдоне.

А что же Берреттини? В период с октября 2019-го по июнь 2022-го итальянец неизменно держался в топ-10 и зарекомендовал себя состоявшейся звездой тенниса. В июле 2021 году Маттео даже добирался до финала Уимблдона, где уступил Новаку Джоковичу. Тогда легендарный серб завоевал свой 20-й мэйджор.

На US Open — 2023 с Берреттини произошла страшная травма. Он не смог самостоятельно покинуть стадион после того, как подвернул ногу в концовке второго сета и рухнул на корт в матче с представителем Франции Артуром Риндеркнешем во втором раунде Открытого чемпионата США. Маттео снялся с того поединка, а увозили спортсмена в подтрибунное помещение и вовсе на инвалидной коляске. В итоге итальянец был вынужден пропустить остаток прошлого сезона.

Вернулся на корт именитый итальянец лишь на «челленджере» в Финиксе (США). На 175-тысячнике 28-летний теннисист дошёл до финала. В битве за трофей представитель Италии уступил португальцу Нуно Боржешу. Затем Берреттини уступил на старте «Мастерса» в Майами, однако провёл великолепный турнир в Марракеше. Маттео выиграл первый титул с июня 2022 года и восьмой в карьере. После победы в Марракеше итальянец вернулся в топ-100 мирового рейтинга ATP.

БЕРРЕТТИНИ Фото: Julian Finney/Getty Images

Однако проблемы со здоровьем вновь настигли экс шестую ракетку мира. Сначала Маттео снялся с «тысячников» в Мадриде и Риме, а впоследствии объявил, что пропустит Открытый чемпионат Франции.

«Несмотря на тренировки, вместе с командой я понял, что пока не готов проводить несколько пятисетовых матчей подряд. Я немного подожду, чтобы вернуться к соревнованиям уже на траве. Спасибо вам за постоянную поддержку. Я почти в строю, просто для этого нужно немного больше времени», — написал Берреттини в соцсетях.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Сафиуллина. Роман выиграл у Маттео в 2017 году на турнире в Шэньчжэне — в те времена ко многим соревнованиям ATP ещё было не два, а три круга квалификации, и они встретились как раз в решающем раунде. Россиянин победил со счётом 6:7 (3), 6:4, 7:6 (4).

Стартовая партия нового очного противостояния выдалась очень упорной. У спортсменов не было ни единого брейк-пойнта. Такое развитие событий в противостоянии не является удивительным, ведь это типичный травяной теннис двух игроков, которые умеют хорошо подавать и добивать мяч после подач. Таким образом, Роман и Маттео определяли победителя первого сета на тай-брейке. Итальянец быстро повёл со счётом 3:0, однако позволил противнику сделать мини-брейк при 5:4 — 5:5. В итоге Берреттини, отыграв один сетбол, с третьей попытки сам закрыл партию — 7:6 (8) за 56 минут. Статистика: 93% выигрыша с первой подачи у россиянина против 83% у итальянца, а вот со второй – 46% у Романа и 80% у Маттео.

Во втором сете оба теннисиста подавали послабее, с небольшими спадами. В середине партии зацепки на приёме были как у отечественного спортсмена, так и у его оппонента. Однако при счёте 5:5 Сафиуллин взял чужую подачу. На брейк-пойнте он выполнил прекрасный удар плотным кроссом под боковую линию, а финалист Уимблдона-2021 в одиночном разряде ответил в аут справа по длине — 6:5. Затем Роман без проблем подал на сет — 7:5 за 49 минут.

САФИУЛЛИН Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В решающей партии на подаче у Берреттини постоянно возникали проблемы. Несколько геймов он начинал со счёта 0-15. Россиянин пользовался оплошностями противника и имел шансы сделать брейк. Однако за счёт сильной подачи Маттео уходил с опасного счёта и отыгрывал все брейк-пойнты. В 10-м гейме 95-я ракетка мира уже сам имел матчбол на приёме, но не реализовал его — 5:5. Затем Берреттини забрал свою подачу, а в 12-м гейме с четвёртой попытки всё-таки дожал противника — 7:6, 5:7, 7:5 за 2 часа 57 минут. Таким образом, Роман потерпел четвёртое поражение подряд. Неудачная серия Сафиуллина тянется с майского «челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция). Если же отбросить уровень «челленджера», то на уровне ATP-тура россиянин проиграл уже шесть матчей подряд. Далее 43-я ракетка мира выступит на престижном «пятисотнике» в Галле.

Турниры в Штутгарте и Хертогенбосхе завершатся 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».