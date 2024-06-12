Завершить сезон или сыграть на Олимпиаде? Неприятная травма ставит Джоковича перед выбором

Минувший «Ролан Гаррос» — 2024 внёс значительные коррективы в мужской тур: французский ТБШ получил нового чемпиона в лице Карлоса Алькараса, Янник Синнер стал первой ракеткой мира, а Новак Джокович утратил лидерскую позицию и вместе с этим получил коварную травму мениска. Врачи попытались определить срок, в который 37-летний серб сможет вернуться на корт.

3 июня, в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» с Франсиско Серундоло Новак стал жаловаться на боли в колене, и, как оказалось, эта игра усугубила состояние серба. Она забрал ту встречу в пяти сетах (6:1, 6:7, 3:6, 7:5, 6:3), но следом снялся с турнира и через два дня, 5 июня, в Париже сделал операцию.

«За прошедший день мне пришлось принять несколько сложных решений после разрыва мениска во время моего последнего матча. Я всё ещё перевариваю всё это, но я рад сообщить вам, что операция прошла успешно.

Я очень благодарен команде врачей, которые были рядом со мной, а также за огромную поддержку, которую я получил от своих фанатов. Я сделаю всё возможное, чтобы быть здоровым и в полной форме, чтобы вернуться на корт как можно скорее. Моя любовь к этому виду спорта сильна, и желание соревноваться на самом высоком уровне — вот что поддерживает меня», — написал Новак после снятия с турнира в социальных сетях.

Новак Джокович с командой Фото: из личного архива Новака Джоковича

После того как Джокович озвучил диагноз, стало известно, что оперативно восстановиться к следующим турнирам ему не удастся. Сербский физиотерапевт Доброслав Мелаяк заявил, что Новак с командой находятся в наилучшей из возможных ситуаций, потому что серьёзных проблем с мениском у теннисиста не выявили. По предположениям врача, начать бегать серб сможет через неделю после операции.

Больше всего вопросов по поводу восстановления Новака связано с тем, насколько быстро сможет теннисист вернуться на соревнования. Антуан Жерометта, лечащий врач и хирург, оперировавший спортсмена, назвал «маловероятным» возвращение Новака на корт к Уимблдону. Он также порассуждал о более точных сроках выздоровления Джоковича.

«Конечно, мы всегда можем помечтать, говоря, что восстановление пройдёт очень быстро. Но в те 45 минут, которые мы провели с Новаком, его командой и Винсентом Гаяром, врачом Федерации тенниса Франции, я очень откровенно им сказал, что всё будет зависеть от того, как отреагирует колено Новака. Лишь постепенно увеличивая нагрузку, мы увидим, будут ли появляться боли или отёки. Конечно, стоит ожидать ежедневного прогресса, но всё равно невозможно предугадать, в каком состоянии он будет через неделю, две и так далее. То, что через три недели он восстановится на 100%, всё ещё кажется маловероятным», — приводит слова Жерометты L'équipe.

Чемпион US Open — 2003 Энди Роддик, комментируя травму Джоковича, сделал не очень обнадёживающие предположения.

«Разрыв мениска — это не такая уж серьёзная вещь, когда тебе 24, 25, 26 лет, но в плане отрезка сезона это самый неподходящий момент из возможных, потому что промежуток между «Шлемами» очень короткий.

Если он вернётся на корт уже через две недели после операции, это плохо, думаю, это поставит под угрозу его выступление на US Open. Он вполне может завершить сезон досрочно и сказать: «Эй, слушайте, я очень постараюсь стать по-настоящему здоровым, чтобы провести один «большой сезон», но, по сути, ему необязательно выходить из игры», — сказал Роддик в эфире подкаста Served with Roddick.

Новак Джокович с физио на «Ролан Гаррос» Фото: Tim Clayton/Getty Images

Сам Новак ожидаемо конкретные сроки возвращения на корт тоже не сообщает. В социальные сети в воскресенье, 9 июня, серб выложил фото семейного просмотра финала «Ролан Гаррос» с сыновьями.

Этот год для Джоковича предельно важен: впереди Олимпиада. Возможно, последняя в карьере Ноле. Перед ОИ будут ещё травяной сезон и Уимблдон, на котором теннисисту необходимо защищать 1200 очков за прошлогодний финал. И если к старту британского ТБШ 1 июля Новак восстановиться не сумеет, то у него ещё будет время набрать форму к олимпийскому турниру, стартующему 27 июля. А Джокович сделает всё возможное, чтобы побороться в Париже за желанную золотую медаль.