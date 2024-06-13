Лучший теннисист России — Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2024 года

В начале апреля мы запустили новый проект – рейтинг «Чемпионата», который вывел по итогам первого квартала 2024 года лучшую теннисистку России — Екатерину Александрову и лучшего теннисиста России — Даниила Медведева. Сейчас пора представить наш рейтинг за новый период. Кто же в следующие три месяца выступил лучше всех из россиян?

Как подсчитываются баллы?

Учитываются результаты теннисистов во всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды для кварталов в связи с тем, что теннисный год завершается в середине ноября, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. А мы попытаемся чуть выровнять кварталы, чтобы они получились относительно равноценными. Второй квартал завершаем после «Ролан Гаррос», третий — перед US Open (в конце августа). Тогда в каждом квартале будет по одному «Шлему» и по несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступления теннисистов с 1 апреля по 10 июня 2024 года, то есть за всю грунтовую серию.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисисты, оказавшиеся в топ-10 рейтинга ATP, получают 10 баллов, в топ-20 – 9 баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге ATP Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисист смог взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку он получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории ATP-250 теннисист получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И, наконец, за четвёртый круг на ТБШ теннисист получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (третий в группе на Итоговом) Четвёртый круг (четвёртый в группе на Итоговом) 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперниками

За победу над теннисистом, входящим в топ-50, участник нашего рейтинга получает один балл, за победу над представителем топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисистом из топ-10 ценится в пять баллов, а над представителем топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперника в рейтинге ATP Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисисты сортируются в таблице. Причём, если у кого-то из них суммы получаются равными, выше располагается тот, кто выше в последнем рейтинге ATP.

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 Рублёв 10 0 8 6 0 4 6 2 2 38 2 Медведев 10 0 2 0 0 4 3 8 0 27 3 Хачанов 8 0 1 6 0 0 9 0 0 24 4 Котов 5 1 0 0 0 0 0 4 0 10 5 Сафиуллин 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 Карацев 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6-е место. Аслан Карацев – 1 балл

Аслан Карацев вернулся после операции на колене как раз во время грунтовой серии. На четырёх турнирах он сумел одержать лишь одну победу. Звёзд с неба не хватал, но остался в пределах первой сотни. Что ж. Неплохая позиция для рывка в следующих кварталах.

Аслан Карацев

92-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 44.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Мадрид – первый круг

Рим – второй круг

Женева – первый круг

«Ролан Гаррос» – первый круг.

Победы/поражения – 1/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

5-е место. Роман Сафиуллин – 6 баллов

Роман Сафиуллин откровенно провалил грунтовый сезон. Лишь в стартовом матче в Монте-Карло он справился с испанский квалифаером Хауме Мунаром, а потом проиграл пять матчей подряд. Будем надеяться, что короткий травяной сезон, а затем и длинный хардовый получатся у Романа получше.

Роман Сафиуллин

43-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 40.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Монте-Карло – второй круг

Барселона – первый круг

Мадрид – первый круг

Рим – первый круг

«Ролан Гаррос» – первый круг

Победы/поражения – 1/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

4-е место. Павел Котов – 10 баллов

Павел Котов заметно прибавил на грунте в результатах. Он поднялся на один десяток в рейтинге, на нескольких турнирах был в шаге или двух, чтобы получить бонусные баллы за решающую стадию и наконец справился с двумя теннисистами из топ-40, что дало ему ещё четыре бонусных балла. В результате Павел обошёл в нашем рейтинге Романа Сафиуллина, который в рейтинге ATP находится выше. Отметим, что за грунтовую серию Котов одержал 10 побед.

Павел Котов

51-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 68.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Марракеш – 1/2 финала

Барселона – первый круг

Мадрид – третий круг

Рим – второй круг

Лион – 1/4 финала

«Ролан Гаррос» – третий круг.

Победы/поражения – 10/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 2 (Томпсон, Норри)

Топ-50 – 0.

3-е место. Карен Хачанов – 24 балла

Карен Хачанов отлично начал грунтовую серию — добрался до бонусной стадии на «Мастерсе» в Монте-Карло, победил там теннисиста топ-5 Даниила Медведева и долгое время обгонял его в нашем зачёте. Однако поражение уже во втором круге «Ролан Гаррос» и потерянное место в топ-20 рейтинга ATP привело к тому, что Даниил обогнал Карена на самой финишной черте.

Карен Хачанов

22-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 17.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Монте-Карло – 1/4 финала (1)

Мадрид – четвёртый круг

Рим – четвёртый круг

«Ролан Гаррос» – второй круг.

Победы/поражения – 8/4

Топ-5 – 1 (Медведев)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 3 (Норри, Ф. Серундоло — 2)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

2-е место. Даниил Медведев – 27 баллов

Даниил Медведев всю свою карьеру твердит, что не любит грунт, не понимает, как на нём играть, и ждёт не дождётся, когда тур вернётся на его любимый хард. Тем не менее россиянин постепенно осваивается на этом покрытии — в прошлом году завоевал на нём первый титул в Риме, а в этом дошёл до четвертьфинала аналогичного «Мастерса» в Мадриде. На «Ролан Гаррос» Даниил прошёл дальше всех российских мужчин и получил бонусный балл за четвёртый круг на ТБШ. Тем не менее показать сверхрезультат за грунтовую серию Медведеву не удалось, и поэтому ему не получилось стать победителем второго квартала в нашем рейтинге.

Даниил Медведев

5-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 4.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Монте-Карло – третий круг

Мадрид – 1/4 финала (1)

Рим – четвёртый круг

«Ролан Гаррос» – четвёртый круг (1).

Победы/поражения – 9/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Бублик)

Топ-30 – 1 (Корда)

Топ-40 – 4 (Монфис, Арнальди, Дрэйпер, Махач)

Топ-50 – 0.

1-е место. Андрей Рублёв – 38 баллов

Ну а первое место с весомым отрывом досталось Андрею Рублёву. Причём россиянин плохо начал грунтовую серию — проиграл в первых же матчах в Монте-Карло и Барселоне. Однако затем Андрею удалось завоевать титул на «Мастерсе» в Мадриде, получить сразу восемь бонусных баллов и победить нескольких топовых соперников, в том числе самого Карлоса Алькараса. В итоге Андрей Рублёв стал лучшим теннисистом России во втором квартале 2024 года по версии «Чемпионата».

Андрей Рублёв

6-я ракетка мира

Рейтинг на 1 апреля 2024 года – 6.

Результаты за апрель-июнь-2024:

Монте-Карло – второй круг

Барселона – второй круг

Мадрид – титул (8)

Рим – третий круг

«Ролан Гаррос» – третий круг.

Победы/поражения – 9/4

Топ-5 – 1 (Алькарас)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Фритц)

Топ-30 – 2 (Давидович-Фокина, Грикспор)

Топ-40 – 1 (Оже-Альяссим)

Топ-50 – 2 (Гирон, Мартинес-Портеро).

Зачёт «Лучший теннисист года»

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» также выведет лучшего игрока года. Подсчёт ведётся следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисист получает 10 баллов, за второе — 9 и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются, и выявляется лидер. При равенстве очков используем рейтинг 52 недель ATP. Положение в зачёте «Лучший теннисист года» после второго квартала получилось интересным. Даниил Медведев и Андрей Рублёв набрали по 19 баллов и лишь за счёт лучшего рейтинга ATP в лидерах сейчас находится Даниил. Также Павел Котов догнал по баллам Романа Сафиуллина и расположился в таблице ниже лишь потому, что пока отстаёт в рейтинге.