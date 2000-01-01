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Образы Медведева и Шараповой с вечеринки в Марокко
Образы Медведева и Шараповой с вечеринки в Марокко
Звёзды нашего тенниса посетили день рождения российской модели Кристины Романовой в Марокко. Какие образы выбрали Даниил Медведев и Мария Шарапова?
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Даниил и Дарья Медведевы
Даниил и Дарья Медведевы
Пятая ракетка мира пришёл на праздник вместе со своей супругой. Даниил выбрал белый костюм с бежевым пиджаком, а Дарья — красивое леопардовое платье с чёрным пиджаком.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Экс первая ракетка мира пришла в скромном чёрном платье и элегантной бело-чёрной накидке. Образ Мария дополнила солнечными очками и чёрной сумочкой.
Медведев и Шарапова посетили вечеринку российской фотомодели. Фото образов теннисистов
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