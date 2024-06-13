Где в этом месяце сыграют Мирра и Медведев? Расписание турниров июня

Отгремел второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Весь теннисный й тур переехал на траву, где три ближайшие недели будут проходить подготовительные соревнования перед Уимблдоном – самым известным в мире теннисным турниром. Посмотрим, как проявят себя лидеры мужского и женского рейтинга.

ATP-250. Хертогенбосх (Нидерланды). 10-16 июня

Трава, открытые корты.

Список участников: де Минор (11-я ракетка мира на дату заявки на турнир), Уго Умбер (15), Томми Пол (16), Карен Хачанов (18), Адриан Маннарино (21), Таллон Грикспор (26), Себастьян Корда (27), Артюр Фис (34).

Полный заявочный лист.

Травяной турнир в Хертогенбосхе стартовал в 1990 году. В первом же розыгрыше до финала добрался советский теннисист Александр Волков. В 2011-м чемпионом стал Дмитрий Турсунов, а рекордсменом по количеству титулов является француз Николя Маю – три (2013, 2015, 2016). А в 2022-м в решающем матче проиграл Даниил Медведев. Он был заявлен и в этом розыгрыше, но решил пропустить соревнования. Сетку возглавили Алекс де Минор и Томми Пол. Под четвёртым номером посеян Карен Хачанов, который в среду не успел доиграть свой стартовый матч из-за дождей и наступления темноты.

ATP-250. Штутгарт (Германия). 10-16 июня

Трава, открытые корты.

Список участников: Бен Шелтон (14), Александр Бублик (17), Фрэнсис Тиафо (25), Лоренцо Музетти (29), Фабиан Марожан (36), Роман Сафиуллин (39), Джек Дрэйпер (40), Ян-Леннард Штруфф (41).

Полный заявочный лист.

Турнир в Штутгарте разыгрывается с 1916 года. До 2014 года соревнования проводились на грунте, а с 2015-го перебрались на траву. Статус турнира менялся с ATP-500 до ATP-250 и обратно. В 1996 году до финала добирался Евгений Кафельников, а в 2002-м титул завоевал Михаил Южный. В нынешнем розыгрыше был заявлен Роман Сафиуллин, но он проиграл на старте двукратному чемпиону Маттео Берреттини (2019, 2022). Первый номер посева Александр Зверев снялся с соревнований из-за того, что не успел восстановиться после финала «Ролан Гаррос».

WTA-250. Хертогенбосх (Нидерланды). 10-16 июня

Трава, открытые корты.

Список участниц: Джессика Пегула (5), Людмила Самсонова (17), Екатерина Александрова (18), Вероника Кудерметова (25), Элисе Мертенс (30), Донна Векич (37), Юань Юэ (38), Мари Боузкова (39), Анна Блинкова (46), Диана Шнайдер (62).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Хертогенбосхе начался в 1996 году. Чемпионками тут становились среди прочих и россиянки Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2012), Екатерина Александрова (2022, 2023), а финалистками были Елена Дементьева (2002), Динара Сафина (2006, 2008), Наталья Вихлянцева (2017) и Вероника Кудерметова (2023). Финалистки прошлого розыгрыша выступают и в этом году, а возглавили сетку-2024 Джессика Пегула и Людмила Самсонова.

WTA-250. Ноттингем (Великобритания). 10-16 июня

Трава, открытые корты.

Список участниц: Онс Жабер (9), Марта Костюк (20/WC), Кэйти Бултер (28), Клара Бюрель (45), Диан Парри (50), Каролина Плишкова (52), Кэролайн Доулхайд (54), Магдалена Френх (55).

Полный заявочный лист.

История турнира в Ноттингеме начинается с незапамятных времён, аж с 1887 года. Женская сетка исчезала на какой-то период из календаря, а вновь возродилась в 2011-м. Россиянки до финала тут пока не добирались, да и в этом году никто в основу не попал. А отличались тут чаще британские спортсменки – Елена Балтача (2011, 2013), Йоханна Конта (2021) и Кэйти Бултер (2023), которая приехала в этом году защищать титул. А возглавили розыгрыш-2024 Онс Жабер и Марта Костюк, которая уже проиграла на старте.

ОНС ЖАБЕР Фото: Boris Streubel/Getty Images

ATP-500. Лондон (Великобритания). 17-23 июня

Трава, открытые корты.

Список участников: Карлос Алькарас (3), Григор Димитров (10), де Минор (11), Тейлор Фритц (12), Хольгер Руне (13), Томми Пол (14), Бен Шелтон (15), Уго Умбер (17), Карен Хачанов (18).

Полный заявочный лист.

Турнир на кортах The Queen's Club берёт своё начало с 1886 года. В Открытую эру по четыре раза чемпионами тут становились Джон Макинрой, Борис Беккер, Ллейтон Хьюитт, Энди Роддик, а Энди Маррей и вовсе отличился пять раз. Действующим чемпионом является недавний герой «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас, который возглавил нынешний заявочный список. Кстати, нередко чемпионы Лондона затем отличаются и на Уимблдоне.

ATP-500. Галле (Германия). 17-23 июня

Трава, открытые корты.

Список участников: Янник Синнер (2), Александр Зверев (4), Даниил Медведев (5), Андрей Рублёв (6), Хуберт Хуркач (8), Стефанос Циципас (9), Александр Бублик (19), Феликс Оже-Альяссим (21), Роман Сафиуллин (40).

Полный заявочный лист.

Турнир в Галле принял старт в 1993 году в статусе аналога соревнований категории ATP-250, но с 2015-го увеличил свой вес до ATP-500. Целых 10 раз чемпионом тут становился Роджер Федерер и ещё трижды доходил до финала. По участиям в финалах показатель 3+1 имеет на своём счету и россиянин Евгений Кафельников. Финалистами также были Марат Сафин (2005), Михаил Южный (2013), Андрей Рублёв (2021, 2023) и Даниил Медведев (2022). Двое последних значатся в заявочном списке и нынешнего розыгрыша, как и Роман Сафиуллин.

WTA-500. Берлин (Германия). 17-23 июня

Трава, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (3), Елена Рыбакина (4), Маркета Вондроушова (5), Джессика Пегула (6), Мария Саккари (7), Чжэн Циньвэнь (8).

Полный заявочный лист.

Чемпионат Германии проводился с 1894 по 1978 год в Гамбурге, с 1979 по 1990-й – в Западном Берлине, а с 1991-го – в объединённом Берлине. До 2008 года соревнования проводились на грунте, а после перерыва возродились в 2021-м на траве. Чемпионками тут становились Надежда Петрова (2006), Динара Сафина (2008) и Людмила Самсонова (2021), до финала доходили та же Петрова (2005), Светлана Кузнецова (2007) и Елена Дементьева (2008). На нынешний розыгрыш изначально заявились все представительницы топ-9 рейтинга WTA, но после успеха на «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек решила увеличить паузу в выступлениях, чтобы успеть подготовиться к Уимблдону.

WTA-250. Бирмингем (Великобритания). 17-23 июня

Трава, открытые корты.

Список участниц: Елена Остапенко (10), Барбора Крейчикова (26), Элисе Мертенс (27), Кэйти Бултер (28), Сорана Кырстя (30), Лейла Фернандес (33), Юань Юэ (36), Юлия Путинцева (37), Мирра Андреева (38), Анастасия Потапова (41), Анна Блинкова (45), Диана Шнайдер (47).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Бирмингеме разыгрывается с 1982 года. В 1987 году финалисткой тут была советская теннисистка Лариса Савченко, а в 1991-м – Наталья Зверева. В 2004-м и 2005-м чемпионкой тут становилась россиянка Мария Шарапова, а в 2006-м – Вера Звонарёва, также до финала добирались ещё Анастасия Мыскина (2002), та же Шарапова (2007, 2010) и Дарья Касаткина (2021). Нынешний розыгрыш станет первым турниром для 17-летней Мирры Андреевой после её сенсационного выхода в полуфинал «Ролан Гаррос». Также в списке участниц значатся Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Диана Шнайдер.

ATP-250. Мальорка (Испания). 23-29 июня

Трава, открытые корты.

Список участников: Бен Шелтон (15), Уго Умбер (16), Адриан Маннарино (22), Алехандро Табило (24), Таллон Грикспор (25), Томаш Махач (34), Джордан Томпсон (36), Гаэль Монфис (37).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир на Мальорке появился в 2021 году, и первым чемпионом тут стал россиянин Даниил Медведев. Соревнования проводятся на неделе перед стартом Уимблдона, поэтому топ-представителей мужского тура тут не будет.

ATP-250. Истбурн (Великобритания). 24-29 июня

Трава, открытые корты.

Список участников: Тейлор Фритц (12), Томми Пол (14), Александр Бублик (17), Себастьян Баэс (20), Иржи Легечка (23), Франсиско Серундоло (27), Томас Мартин Этчеверри (29), Мариано Навоне (31).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир в Истбурне появился в 2009 году, и первым чемпионом тут стал россиянин Дмитрий Турсунов. Действующим победителем является аргентинец Франсиско Серундоло, который заявлен и в нынешнем розыгрыше.

Франсиско Серундоло Фото: Clive Brunskill/Getty Images

WTA-500. Истбурн (Великобритания). 24-29 июня

Трава, открытые корты.

Список участниц: Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (5), Ясмин Паолини (7), Даниэль Коллинз (11), Мэдисон Кис (12), Елена Остапенко (13), Дарья Касаткина (14), Барбора Крейчикова (25), Анастасия Павлюченкова (26).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Истбурне разыгрывается с 1974 года. 11 раз чемпионкой тут становилась Мартина Навратилова. Отличались и россиянки Светлана Кузнецова (2004), Екатерина Макарова (2010), Елена Веснина (2013). Финалистками также были советская теннисистка Наталья Зверева (1988), россиянки Анастасия Мыскина (2002, 2006), Вера Душевина (2005), Надежда Петрова (2008) и Дарья Касаткина (2023), которая значится в заявочном списке и в этом году вместе с Анастасией Павлюченковой.

WTA-500. Бад-Хомбург (Германия). 23-29 июня

Трава, открытые корты.

Список участниц: Маркета Вондроушова (6), Мария Саккари (9), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (16), Эмма Наварро (18), Виктория Азаренко (19), Беатрис Хаддад-Майя (20), Элина Свитолина (21), Мирра Андреева (23), Анна Калинская (24), Вероника Кудерметова (34), Диана Шнайдер (48).

Полный заявочный лист.

Турнир в Бад-Хомбурге появился в календаре в 2021 году – сразу после пандемии коронавируса. Первые три розыгрыша он относился к категории WTA-250, а с нынешнего года уже поднял свой статус до WTA-500. В заявке значится несколько россиянок – Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Анна Калинская, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.