«Слушайте, нам не нужен третий парень». Новые откровения Федерера о Джоковиче

Швейцарец в документальном фильме о себе сделал сербу много комплиментов, но были и довольно противоречивые заявления.

Швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович широко признаны величайшими игроками в истории тенниса. Конечно, можно поставить Джоковича на первое место благодаря рекордным 24 победам на турнирах «Большого шлема». Надаль (22) и Федерер (20) отстают по этому показателю, а также уступают сербу по личным встречам 29-30 и 23-27 соответственно. Хотя фанаты Роджера и Рафы всегда готовы привести множество аргументов, почему именно их кумир является лучшим. Иногда теннисисты предоставляют им повод для обострения дебатов.

Любое высказывание представителей «Большой тройки» друг о друге сразу привлекает к себе повышенное внимание СМИ. В конце прошлого года можно было наблюдать определённый обмен колкостями в исполнении Надаля и Джоковича. Всё началось с высказывания Рафы о зацикленности Новака на рекордах, после чего серб стал ему отвечать. Федерер в это время отмалчивался, но в итоге Роджер тоже решил довольно откровенно (по своим стандартам) высказаться о соперничестве с Джоковичем. Не факт, что Новаку понравятся все слова швейцарца. Возможно, как и в случае с Надалем, будут наблюдаться заочные дебаты и завуалированные выпады в адрес друг друга.

20 июня на платформе Amazon выходит документальный фильм «Федерер: 12 финальных дней», посвящённый карьере легендарного швейцарца. Отдельные фрагменты ленты были слиты в Сеть для подогревания интриги. Особый резонанс вызвали высказывания Федерера о Новаке Джоковиче.

В первую очередь Роджер рассказал, как относился к Джоковичу на старте его карьеры.

«Помню, как впервые играл с Новаком в Монако (в 2006 году Федерер победил со счётом 6:3, 2:6, 6:3. – Прим. «Чемпионата») и выходил с корта, думая: «Он ничего». Но, даже несмотря на шумиху вокруг него, я не был в этом до конца уверен. Думаю, я не оказал Новаку того уважения, которого он заслуживал, из-за его технических недостатков. Мне казалось, что у него был очень экстремальный захват форхенда, а его бэкхенд, на мой взгляд, был не таким плавным, как сейчас. Но потом он очень хорошо исправил это и стал невероятным монстром на корте», — сказал Федерер.

Новак Джокович и Роджер Федерер в 2007 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вроде бы обычное заявление без какой-то грубости. Федерер старше Джоковича на пять лет и гораздо раньше стал суперзвездой мирового тенниса, так что может позволить говорить о принципиальном сопернике слегка свысока. Тем более когда речь идёт о периоде 18-летней давности. Роджер даже признаёт, что недооценивал Новака и не проявил к нему должного уважения, что можно считать комплиментом и признанием собственных ошибок. Нечасто швейцарец говорит настолько откровенно.

Ещё Роджер упомянул Новака в контексте соперничества с Рафаэлем Надалем.

«Думаю, он был незваным гостем для болельщиков Рафы и Роджера. Тогда их было много, и, возможно, когда Новак появился, люди сказали: «Слушайте, нам не нужен третий парень. Нам достаточно Роджера и Рафы».

Сначала он не очень нравился моим болельщикам, потому что те думали: «Роджер немного изящнее, он делает это с лёгкостью». А потом Новак показал сильный характер и невероятное желание победить любой ценой. Я думаю, что и Новака зацепили отношения с болельщиками. Думаю, что его глубокая сосредоточенность, возможно, отпугнула некоторых людей. Его немного недопоняли. Я смотрю на него сквозь призму медиа и вижу, какой он человек. Если убрать его игру, то кто он? Каковы его ценности? Я знаю, что он очень заботится о своей семье», — заявил Федерер.

Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер в 2013 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Здесь тоже нет прямых оскорблений, но читается явный намёк на то, что Джокович является кем-то вроде «выскочки». Якобы теннису вполне хватало противостояния Федерера и Надаля, а Новак оказался «третьим лишним». В этом контексте важно высказывание Роджера о восприятии Рафы.

«Я думаю, что наши отношения с Надалем начались в дружеской манере. А потом пришло соперничество. Я проиграл свой первый матч с ним и впервые сказал: «Я не хочу видеть здесь этого парня. Мне нравится быть на вершине одному». Поэтому мне пришлось искать выход, силы внутри себя, говоря: «Так, как же мне теперь с этим справиться?». Потому что это немного сводило с ума. Я просто не мог понять и разгадать его», — сказал Федерер.

Роджер даёт понять, что и Надаль не был таким уж приятным соперником для него. Конечно, при условии гипотетического отсутствия Рафы и Новака швейцарец мог бы выиграть гораздо больше 20 «Шлемов», но противостояние с такими игроками сделало самого Федерера лучше на корте, заставляло доводить до предела своих возможностей. Это в старых интервью не отрицал и сам Роджер.

Ещё одним примечательным «слитым» высказыванием Федерера является момент с церемонии завершения карьеры на Кубке Лэйвера в 2022 году. Тогда расплакался сам Роджер, а также не сдержали слёз его принципиальные соперники Надаль и Джокович.

«Это определённо поразило меня! Возможно, в самом конце я расчувствовался. Вы знаете, благодаря интервью и всему остальному я выглядел солидно. Даже во время игры был очень расслаблен. А потом я не знаю, что случилось. Ты понимаешь, что всё идёт своим чередом. Знаешь, что произойдёт дальше. Но я всё равно расплакался. Новак и Рафа тоже были замечены плачущими! Знаете, на этой церемонии мы с Новаком говорили об очень личных вещах. Вероятно, это тоже что-то спровоцировало в нём», — сказал Федерер.

Новак Джокович плакал на церемонии завершения карьеры Роджера Федерера Фото: Кадр из видео

Примечательно, что Роджер отдельно акцентирует внимание на эмоциях Джоковича. Возможно, Федерер ожидал увидеть слёзы Надаля, но не Новака. Всё-таки с сербом он общался не так близко.

В целом Роджер в документальном фильме сказал много хорошего о Джоковиче, но были слова, которые могут не совсем понравиться Новаку. Будет ли ответная реакция серба, как раньше в случае с Надалем? Вполне возможно. Полная версия документалки о Федерере выйдет 20 июня, так что там должны появиться другие заявления швейцарца о Джоковиче.

Дебаты между фанатами Федерера, Надаля и Джоковича будут продолжаться всегда. Сами теннисисты тоже долго будут высказываться друг о друге в различных документальных фильмах и интервью. Однозначно можно сказать, что современному поколению любителей тенниса посчастливилось лицезреть игру «Большой тройки» вживую. При этом прискорбно признавать, что постепенно эта эпоха заканчивается.

Федерер уже завершил карьеру. Надаль не доминирует даже на любимом грунте и тоже скоро уйдёт. Джокович только на этой неделе утратил статус первой ракетки мира и опустился на третье место. Новак настроен выиграть Олимпиаду и пополнить коллекцию «Шлемов», но в 37 лет сербу сложно выдерживать полноценные нагрузки. Недавняя операция на травмированном колене из-за разрыва мениска доказывает, что Джокович тоже далеко не железный человек.